“荷风”和“兰韵”在美泉宫动物园正式营业啦
2025年4月23日，“荷风”和“兰韵”抵达维也纳美泉宫动物园，开始在室内活动区隔离，以适应新环境。5月14日，在当地民众的千呼万唤下，这两位异国出差的“明星”正式营业啦。
图片 “明星”档案
活泼好动的“荷风”，谱系号1347，雄性，出生于2020年8月27日，名字寓意为“带着荷花的清新”。
乖巧温柔的“兰韵”，谱系号1336，雌性，出生于2020年7月29日，名字寓意为“传递兰花的幽香”。
据悉，在平时生活中，帅小伙“荷风”是一位小吃货，调皮捣蛋，有时候甚至会站起来和饲养员“比高”。而温柔可爱的“兰韵”正逐步进入性成熟的阶段。不知道它们会不会在奥地利收获一段美好的爱情？
大咖护送
奥地利美泉宫动物园园长斯特凡·赫林·哈根贝克（Stephan Hering-Hagenbeck）专程前往中国，亲自参加在成都为“荷风”和“兰韵”举行的欢送仪式，并陪同它们一起返回维也纳。
为了让两位“明星”在美泉宫更好地生活，美泉宫动物园区负责人格尔林德·希尔布兰德（Gerlinde Hillebrand）和动物饲养员雷纳特·海德尔（Renate Haider）此前已在都江堰大熊猫基地停留了一周，参与它们的饲养工作，熟悉性格特点，掌握它们的食物习惯和喜好。
大熊猫们在从成都直飞前往维也纳的旅途中非常放松。奥地利饲养员海德尔和中国大熊猫保护研究中心的兽医杨海迪在整个飞行过程中都可以进入货舱，为大熊猫们提供竹叶、竹笋、胡萝卜、窝窝头等作为“飞机餐”，并观察它们的状况。而在维也纳机场，一支专业的货运团队护送着它们抵达，运往美泉宫动物园。
“明星熊猫们”的新家
美泉宫动物园成立于1752年，是世界上最古老的动物园之一，建园历史270余年，最初这里是皇家动物展览馆，由哈布斯堡王朝建立完成。
为了迎接“荷风”和“兰韵”的到来，美泉宫动物园大熊猫区进行了改造，室内活动区布置了全新的攀爬架，配备了温湿度自控系统，室外运动场新种了高大的乔木、灌木等多种绿植，增加了木制栖息架，搭建了假山和洞穴，配备了带自动过滤系统的池塘与溪流。食物供给方面，建设了有大熊猫主食竹种植基地。“虽然我们没有大熊猫在中国爱吃的窝窝头，但我们有‘特制蛋糕’和近20种竹子。”动物园园长赫林·哈根贝克介绍。
此外，在中国熟悉它们习性的饲养员也会随同前往维也纳，照顾它们一段时间，以适应新环境。
熊猫界的“顶流”
2003年以来，美泉宫动物园与中华野生动物保护协会（CWCA）开展国际合作。合作期间，大熊猫“阳阳”和“龙徽”创造了通过自然交配成功繁育4胎5仔的欧洲纪录，这对熊猫夫妇的第一个宝宝名叫“福龙”，于2007年8月23日出生，是第一个在欧洲大陆自然诞生的大熊猫幼崽。
不仅如此，中奥双方就保护这种濒危物种及其栖息地、科学研究和项目引入进行了长期密切交流。2024年6月，美泉宫动物园园长赫林·哈根贝克与中方合作伙伴将合作期限延长了十年。
到了新环境后，“明星们”需要隔离检疫和适应新环境，5月中旬之前没办法与它们见面，“粉头们”可以期待一下之后“新闻发布会”的正式亮相，届时，重新设计的熊猫馆也将开放。值得一提的是，“荷风”和“兰韵”已属于成年大熊猫，需要独居。因此，它们将分别居住在不同的饲养场，但它们也可能早已互生情愫，一起期待一下这一对在未来会不会迎来异国结晶吧。
追“星”指南
开放时间：
美泉宫动物园365天每天开放，包括节假日，依季节关闭时间略有不同。
2025年4月-9月：9:00–18:30
2025年10月-夏令时结束：9:00–17:30
2025年10月-12月：9:00–16:30
购票信息：
成人日票：27欧元
儿童日票：15.5欧元
2个成人+3个儿童优惠套票：89欧元
（每张票可单独核销）
成人年票：65欧元
儿童年票：35欧元
如何抵达？
📍Schönbrunner Schloßstraße 47 · 1130 Vienna
前往美泉宫，从“Hietzinger Tor”入口进入即可
公共交通：
地铁U4线：Hietzing站
轻轨：10、52、60
公交车：51A、56A、56B、58A