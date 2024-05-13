“荷风”和“兰韵”在美泉宫动物园正式营业啦

大咖护送

奥地利美泉宫动物园园长斯特凡·赫林·哈根贝克（Stephan Hering-Hagenbeck）专程前往中国，亲自参加在成都为“荷风”和“兰韵”举行的欢送仪式，并陪同它们一起返回维也纳。

为了让两位“明星”在美泉宫更好地生活，美泉宫动物园区负责人格尔林德·希尔布兰德（Gerlinde Hillebrand）和动物饲养员雷纳特·海德尔（Renate Haider）此前已在都江堰大熊猫基地停留了一周，参与它们的饲养工作，熟悉性格特点，掌握它们的食物习惯和喜好。

大熊猫们在从成都直飞前往维也纳的旅途中非常放松。奥地利饲养员海德尔和中国大熊猫保护研究中心的兽医杨海迪在整个飞行过程中都可以进入货舱，为大熊猫们提供竹叶、竹笋、胡萝卜、窝窝头等作为“飞机餐”，并观察它们的状况。而在维也纳机场，一支专业的货运团队护送着它们抵达，运往美泉宫动物园。