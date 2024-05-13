滑雪与健康：从雪道到水疗中心
白雪皑皑的大自然与舒适温暖的桑拿房
白天在斜坡上滑行，在新鲜的粉雪中跋涉，享受清冷的山间空气。这仅仅是个开始。因为在雪地上度过了闪闪发光的一天后，您可以在斜坡上设有温泉浴场和水疗中心的住宿区放松身心。
许多奥地利滑雪胜地除了一流的滑雪道之外，还提供一流的保健设施。在滑雪道上消耗体力之后，在热水中漂浮并放松肌肉对身体和心灵都有好处。在这里，每个人都能充分发挥潜能，舒缓按摩或芬兰桑拿浴，冷与热的结合让奥地利的冬季度假变得如此轻松惬意。
蒂罗尔的Aqua Dome高山水疗中心
这是一个美好的冬日假期，阳光明媚，白雪皑皑，滑雪乐趣无穷。对于阿尔卑斯山国家及其传奇的山地世界、热情好客的人们和冬季的盛宴来说，这其实很正常。身体疲惫，精神焕发。现在是时候脱下滑雪服，享受健康乐趣了！Aqua Dome是喜欢这种场景的人的理想去处。
在巨大的室外漂浮浴缸中，游客可以在舒适的温水中眺望刚刚从斜坡上滑下的白雪覆盖的群山。您可以选择硫磺浴池、盐水浴池和按摩浴池。在这三者之间，温泉穹顶是整个建筑群的核心，呈水晶状，拱卫着其中一个水池。桑拿浴室、水疗区的放松护理、舒适的休息室绿洲和健身房为这座蒂罗尔健康圣殿提供了更多的服务。在“阿尔卑斯拱门诺亚”（Alpen Arche Noah）儿童世界中，轮胎滑梯和漏斗滑梯等游乐设施一定会让孩子们大呼过瘾。
施泰尔马克州巴特米特恩多夫的格里明温泉
巴特米特恩多夫（Bad Mitterndorf）的格里明温泉（GrimmingTherme）是在陶普利扎尔姆滑雪区（Tauplitzalm）游玩一天后放松身心的理想场所。这里的温泉水来自地表深处的天然温泉，富含珍贵的矿物质。温泉水疗中心有三个室内泳池和四个室外泳池，以及五层放松区。在宽敞的桑拿区，紧张的情绪几乎可以自动得到释放。游客还可以预约热石按摩或美容护理。为了确保放松和娱乐两不误，儿童区是独立的，巨大的滑梯和游乐中心也让人目不暇接。
克恩顿州的巴特克莱恩基希海姆
在克恩顿州的巴特克莱恩基希海姆（Bad Kleinkirchheim），103公里长的滑雪道旁就有一个罗马浴场。如果您一整天都在滑雪或滑雪板上度过，那么在罗马温泉放松一下也是不错的选择。温泉分为三层，每一层都有不同的重点，从运动区、放松区到健康区和水疗区。水疗区有13个桑拿浴室，肌肉和关节可以在按摩中心或室内外温泉泳池中得到放松。为了让全家人都能尽情享受，年幼的客人还可以在带有地面漩涡池和水柱的儿童泳池中嬉戏玩耍。
体验过巧克力或蜂蜜浸泡吗？桑拿浴室每天都会提供几种特别的滋养服务。
萨尔茨堡州滨湖采尔-卡普伦陶恩水疗中心
在基茨施泰因洪峰（Kitzsteinhorn）的山坡上度过一天之后，您可以到位于滨湖采尔-卡普伦（Zell am See-Kaprun）的陶恩水疗中心（TAUERN SPA）暖暖身子，补充能量。12个水池和活水池、瀑布和溪谷让您的身心焕然一新，这里的重点是整体放松。室外全景泳池可俯瞰周围的山峰，景色壮观，尤其是在冬季。这里还设有独立的儿童区，为最年幼的客人提供滑梯和游乐设施，让家庭宾至如归。如果您想大汗淋漓，桑拿区是您的不二之选。在盐浴、维他命浴和美容浴以及伴有音乐的按摩浴中，您可以轻松地恢复体力。
克恩顿州的圣卡瑟琳温泉
克恩顿州的圣卡瑟琳温泉靠近巴特克莱因基希海姆滑雪胜地（Bad Kleinkirchheim）特别适合家庭游玩。探险池内有嬉水池、漩涡池和水流，但并不乏味。尤其令人惊叹的是，86米长的诺克贝格滑道，全年都可以从这里滑下。即使在寒冷的气温下，加热塔也能确保每个人都能保持温暖。
喜欢桑拿浴的客人可以选择室外桑拿、石窟桑拿、蒸汽桑拿、芬兰桑拿和草药桑拿。罗马式温水浴室尤其令人舒畅，在室温为40°C的加热石躺椅上，身体可以得到放松。在这里，您可以在室温为40°C的加热石躺椅上放松身心，还可以在舒适的壁炉室里小憩片刻，或在之后进行美容护理。
蒂罗尔州齐勒山谷温泉之旅
如果您想在霍赫富根-霍赫齐勒山谷滑雪区（Hochfügen-Hochzillertal）的冬季运动中放松一天，那么齐勒山谷温泉之旅酒店将为您提供所需的一切，6个泳池，包括一个运动泳池、一个室外温水海水泳池、一个探险泳池和一个儿童泳池。
温泉浴场非常适合有孩子的家庭，年幼的客人可以在儿童区尽情玩耍，这里有水上游戏和婴儿游泳池。波浪滑梯为您带来更多乐趣，而133米长的轮胎滑梯更是令人兴奋。
成人可以在宽敞的健身区放松身心，这里设有多个桑拿浴室和蒸汽浴室。在滑雪道上奔波一天后，这里是放松身心、恢复活力的绝佳场所。
学会正确地出汗
众所周知，大餐后不宜直接去桑拿，但即使在运动后，等到脉搏恢复正常后再去桑拿，对身体也有很多好处。
顺便提一下，桑拿时的最佳姿势是仰卧，因为此时全身处于同一温度区域。离开桑拿房前2分钟，建议您坐起来，坐在较低的长凳上，这样可以为起身和桑拿房外较低的温度做好循环准备。在桑拿舱内停留的时间应限制在20分钟以内。