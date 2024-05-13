滑雪与健康：从雪道到水疗中心

白天在粉雪中滑雪，晚上在温暖的温泉水中恢复身心。在奥地利，滑雪与保健相结合的传统由来已久。

白雪皑皑的大自然与舒适温暖的桑拿房

白天在斜坡上滑行，在新鲜的粉雪中跋涉，享受清冷的山间空气。这仅仅是个开始。因为在雪地上度过了闪闪发光的一天后，您可以在斜坡上设有温泉浴场和水疗中心的住宿区放松身心。

许多奥地利滑雪胜地除了一流的滑雪道之外，还提供一流的保健设施。在滑雪道上消耗体力之后，在热水中漂浮并放松肌肉对身体和心灵都有好处。在这里，每个人都能充分发挥潜能，舒缓按摩或芬兰桑拿浴，冷与热的结合让奥地利的冬季度假变得如此轻松惬意。