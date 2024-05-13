奥地利的温泉：水的放松力量
当水蒸气升温时
奥地利约有40家温泉浴场，泉水汩汩流淌，蒸腾着热气。只有自备泉水和地下水，且出水温度超过20摄氏度的洗浴设施才能自称为“温泉”。特色之处：温泉水含有不同成分的矿物质和微量元素，具有促进健康的作用。
热能水能帮助我们吗？
研究表明，经常泡温泉和桑拿有助于减轻压力和放松身心。这种积极作用的部分原因是皮质醇水平的降低，皮质醇被称为“压力荷尔蒙”。事实也证明，某些类型的水具有不同的效果。如果您想在泡温泉之前确定哪种矿物质组合对什么有效，请直接询问温泉浴场。
维也纳温泉浴池：欧洲最大的城市水疗中心
平静地深呼吸？享受放松？想参加体育活动？维也纳水疗中心可以满足您的各种愿望和需求，各种富有想象力的区域、温泉池和活动池让一切成为可能。
温泉景观以长长的溪流为模型，在这里，瀑布、小瀑布和芦苇令人惊奇不已，它们沿着小路从源头一直延伸到大自然中。在溪流之间，有一些宽敞的区域，就像溪流沿岸的石头。
圣马丁温泉度假村：如此亲近自然
温泉水疗中心就像一个错综复杂的蜗牛壳，坐落在新锡德勒湖塞温克尔国家公园（Neusiedler See-Seewinkel National Park）的边缘。温泉湖半岛上有室内和室外游泳池、宽敞的休闲室和日光浴区，构成了该温泉中心的“经典”部分。
孩子们最喜欢90米长的滑梯、带有野生水道和彩色饮水器的儿童活动池，娱乐团队在探索室和创意室中负责照顾小宝宝，而温泉水疗中心的儿童区则设有隔音罩。
温泉水如何发挥作用？如果您想在泡温泉之前了解哪种矿物质组合对什么有效，最好直接向温泉浴场咨询。
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Laa温泉度假村：奢华与放松的完美结合
这家四星级高级度假村位于魏因维特尔地区的中心，吸引了众多旅游鉴赏家、家庭游客以及追求宁静的游客。Laa温泉度假村的休闲和娱乐项目多种多样：
室内泳池、室外泳池、咸水泳池和按摩泳池与各种桑拿浴室、蒸汽浴室和各类桑拿浴室相得益彰。“静谧温泉”为成人提供了一个安静的休闲场所。此外，6月至8月还设有夏季泳池，并提供众多贵宾服务，让您享受轻松惬意的日间假期。此外，还有专门的儿童游泳池和娱乐项目。
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罗格纳巴德布卢茂温泉：童话书中的绿洲
高耸的塔楼、俏皮的外墙、多彩的线条。奥地利艺术家佛登斯列·汉德瓦萨（Friedensreich Hundertwasser）用他的建筑风格赋予了温泉建筑独特的外观。面积约2,700平方米的温泉景观令人印象深刻，两个内部泉眼为室内和室外泳池提供水源。
梅尔基奥尔（Melchior）疗养泉的水温高达47.2度，武尔卡尼亚（Vulkania）疗养泉的水温甚至高达110度，其高矿化度的泉水被认为是施蒂利亚温泉地区最强劲的泉水。除了桑拿区、死海盐窟和海洋气候小屋外，这里还提供按摩和阿育吠陀疗法。
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AQUA DOME蒂罗尔州温泉：阿尔卑斯山的未来主义
室外游泳池让人联想到发光的宇宙飞船，而在琉璃温泉中则可以看到巨大的厄茨阿尔卑斯山，从建筑的角度来看，AQUA DOME的体验与设施的质量同样重要。
桑拿世界里有阁楼桑拿、土桑拿和冰洞，与现代建筑形成鲜明对比，格外温馨。在“诺亚阿尔卑斯拱门”（Alpen Arche Noah）中，孩子们有自己的游泳、滑行和攀爬区域，并有娱乐人员照顾他们，父母则可以安静地享受温泉浴。
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罗默巴德温泉：五光十色的感官享受
可以说，他们是休闲体育文化的发明者，但在这个健康世界里，即使是古罗马人也会大吃一惊。绿色和紫色的灯光温泉池、“罗马广场”和“特拉亚努斯湖”中的泡池，这里的一切都以罗马人的沐浴仪式为中心。
位于克恩顿州诺克贝格山脉中心的巴德克莱恩基尔希海姆（Bad Kleinkirchheim）温泉浴场是欧洲最美丽的高山疗养圣地之一，13间豪华桑拿浴室分布在三层楼中，而按摩和美容部门则提供芳香按摩和身体磨砂服务。
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莫扎特温泉之旅：休息、放松和活动
30,000平方米的面积为您带来纯粹的健康、活动的乐趣以及休息和放松的需要，在位于萨尔茨堡阿尔卑斯山风景区中央的温泉浴场，沐浴和桑拿景观以及11个室内和室外泳池（包括一个运动和波浪泳池）提供了丰富多彩的休闲活动。
温度从凉爽宜人到舒适的35度不等，如水晶浴池。额外的养生项目：有些浴池还添加了1.5%至2.5%的盐水。
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萨尔茨卡默古特巴德伊舍温泉浴场
巴德伊舍温泉位于风景如画的萨尔茨卡默古特地区中心，以盐和盐水世界而闻名，在整个温泉景观中都能感受到盐和盐水的气息。在“Relaxium”桑拿浴室或“Alhambra”东方世界中，您可以享受盐水和温泉水护理。在室外区域，您可以使用38度漩涡池和“懒人河”，物理馆（Physikarium）则为您的健康和保健计划锦上添花。
度假村与四星级皇家酒店相连，在Saliera餐厅还供应一流的有机美食。
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