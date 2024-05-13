让自己沉浸在温泉浴池中，享受独一无二的温泉景观带来的愉悦氛围，在奥地利约40家温泉浴场体验一下吧。

当水蒸气升温时

奥地利约有40家温泉浴场，泉水汩汩流淌，蒸腾着热气。只有自备泉水和地下水，且出水温度超过20摄氏度的洗浴设施才能自称为“温泉”。特色之处：温泉水含有不同成分的矿物质和微量元素，具有促进健康的作用。

热能水能帮助我们吗？

研究表明，经常泡温泉和桑拿有助于减轻压力和放松身心。这种积极作用的部分原因是皮质醇水平的降低，皮质醇被称为“压力荷尔蒙”。事实也证明，某些类型的水具有不同的效果。如果您想在泡温泉之前确定哪种矿物质组合对什么有效，请直接询问温泉浴场。