真正的享受：蒂罗尔州最好的餐厅
从纯粹到法式风味，从创新到传统：蒂罗尔州的获奖和星级美食更倾向于采用本地区最好的食材，但仍给人一种国际化的感觉，这矛盾吗？完全不，而是那些有想法、有远见、热爱享受的人烹饪出的美味佳肴。
基茨比厄尔阿尔卑斯山（Kitzbühel Alps）、卡文德尔山（Karwendel Mountains）和楚格山（Zugspitze）：蒂罗尔州是联邦山州，有山的地方就有山谷——这里和那里的大自然都令人赞叹不已。这里有许多顶级餐厅，您可以在这里呼吸新鲜空气，品尝附近地里、高山牧场上或树上生长的农产品。
蒂罗尔熏肉饺子、干酪炸面和面饺：除了这些蒂罗尔酒馆的经典菜肴外，新颖、国际化甚至异国情调的菜肴也总能出现在时而舒适、时而现代的餐厅餐桌上。 贯穿所有餐厅的共同点是什么？ 蒂罗尔人的热情好客。Griaß di！
蒂罗尔州的顶级餐厅
位于Brixlegg的 Sigwart's Tiroler Weinstuben现在已经是第六代传人了，Traudi Sigwart将森林和自家花园里的许多东西精雕细琢。伊施格尔五星级 Trofana Royal 酒店内的Paznaunerstube餐厅自1996年以来一直是Martin Sieberer的天下。本杰明∙帕斯（Benjamin Parth）的菜肴既纯正又国际化。在伊施格尔伊斯克拉酒店（Hotel Yscla in Ischgl）的Stüva 餐厅，这位屡获殊荣的年轻厨师为客人提供独具特色的法式菜肴。亚历山大∙范克豪泽尔（Alexander Fankhauser）在奥地利电视台享有盛名，他在齐勒塔尔地区拉马克酒店（Hotel Lamark）的亚历山大餐厅（Alexander）主打具有现代风格的蒂罗尔菜肴。齐勒塔尔地区还有一家顶级餐厅：Peter Fankhauser的素食纯素餐厅 GuatzEssen的座右铭是“从农场到餐桌”。
蒂罗尔州的精致餐厅
位于阿亨基尔希（Achenkirch）的格伦德勒美食餐厅（Gründler's Gourmetstüberl）供应卡文德尔（Karwendel）地区最美味的菜肴，其特点是优雅。Marco Gatterer在Berggericht餐厅的菜肴以当地鱼类和野味为主，但在这座位于基茨比厄尔（Kitzbühel）的历史建筑中，最好的国际产品也得到了完美的烹饪。斯泰格邮政酒店（Hotel Post）内的邮政餐厅（Postamt）也提供类似的烹饪项目，弗洛里安-奥布韦格瑟（Florian Obwegeser）在舒适的齐尔本食堂（Zirbenstube）内烹制阿尔卑斯美食。在瓦腾斯（Wattens）的格兰德（Grander）餐厅，托马斯-格兰德（Thomas Grander）专注于当地最优质的时令食材，并在各种美味菜单中将其发挥到极致。而位于基希贝格（Kirchberg）Sportalm酒店内的Stubn 1972 餐厅则以法式菜肴为特色，伯恩哈德∙霍赫科格勒（Bernhard Hochkogler）知道如何利用当地产品烹制法式菜肴，包括美味的甜点。
蒂罗尔州氛围独特的餐厅
在莱尔穆斯邮政酒店（Hotel Postin Lermoos）的阳光露台上，祖格峰（Zugspitze）的山峦宛如一幅画卷 ，让人沉醉其中 。劳特餐厅（RauterStube）位于豪赫陶恩国家公园（Hohe Tauern National Park）的中心地带，供应本地区的时令菜肴和蒂罗尔经典菜肴。因斯布鲁克Oniriq餐厅的菜肴和氛围充满斯堪的纳维亚风味，还供应素食和发酵菜肴。甘纳霍夫餐厅（Gannerhof）坐落在美丽的维拉格拉塔特山谷（Villgratental valley）中，这里是一个自然天堂，时间在这里似乎流逝得更慢，当地美食在这里也能享受到高水准的服务。鸽子、野鸡和兔子都是由厨师长古斯塔夫∙扬舍尔（Gustav Jantscher）在阿尔贝格圣安东的坦嫩霍夫（Tannenhof）亲自饲养的，他的菜肴还受到法国菜的影响。而我们的配菜则是：山景！
拥有特别视野的蒂罗尔州餐厅
位于阿尔贝格圣安东（St. Anton am Arlberg）的Verwallstube餐厅经过全新设计 ，海拔超过 2000 米，是欧洲海拔最高的toque奖餐厅之一，以最优质的食材烹饪出创意十足的菜肴。位于索尔登（Sölden）海拔3000多米的冰Q餐厅（Ice Q）海拔更高，可俯瞰奥茨山谷山脉（Ötztal mountains）的壮丽景色，并提供具有国际风味的地方特色美食。圣雅各布（St. Jakob）Unterlechner酒店内的Esskultur餐厅的菜肴以有机和99%当地食材为原料，在同样慢节奏的氛围中享用慢餐，同时还能眺望群山。拉旺（Lavant）的文塞纳餐厅（Vincena）将国际食材与当地的时令产品创造性地结合在一起，餐厅直接位于高尔夫球场上，背靠群山。在埃尔毛的凯泽霍夫餐厅（Kaiserhof），凯泽山脉几乎抢走了当地食材的风头。
蒂罗尔州的客栈
位于Telfs-Buchen的蒂罗尔Interalpen酒店餐厅的烹饪核心是经典的奥地利高档酒馆 ，同时还提供国际特色菜肴。在萨切尔-西菲尔德阿尔卑斯度假酒店（Alpin Resort Sacher Seefeld）的“Der Max”餐厅，您可以品尝到蒂罗尔美食，这里的厨房在传统与创新之间取得了完美的平衡。受到坦海姆塔尔山谷（Tannheimer Tal）大自然的启发，彼得∙雷思迈尔（Peter Reithmayr）在伯格布里克酒店（Hotel Bergblick）的Grunstube餐厅烹饪出了充满活力和激情的美食。在阿亨湖畔佩尔蒂绍的卡文德尔酒店（Hotel Das Karwendel）的威尔德美食餐厅（WildererGourmetstube）里，12个座位中能有一个 是幸运之神的眷顾：斯蒂芬妮∙里瑟（Stefanie Rieser）的创意充满想象力，她还喜欢跳出固有的思维模式，给人带来惊喜。
蒂罗尔州的旅馆
埃尔的Blaue Quelle是一家拥有三间舒适客房的传统客栈，在这里，您不仅可以品尝到朴实的地方美食，还可以在菜单上找到异国风味的菜肴。在齐勒河畔泽尔的Heleni餐厅，您可以在美丽的古老石松厅中品尝到以现代方式演绎的地方特色美食，菜肴纯正。位于基茨比厄尔赖特的s'Pfandl 餐馆拥有舒适、质朴的氛围，提供正宗奥地利美食已有近40年的历史。拉迪斯（Ladis）的R35餐厅也供应传统菜肴，帕特里克∙兰德勒（Patrick Landerer）以创新和美感烹制地方菜肴。位于埃尔毛Wilder Kaiser山脚下的有机酒店Stanglwirt提供可靠、朴实的客栈美食。奶酪、黄油、牛奶等都来自酒店自己的有机农场。