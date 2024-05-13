质朴、真诚和令人难以置信的美味：在经典的客栈或著名的顶级餐厅歇脚，体验著名的蒂罗尔式热情好客。

从纯粹到法式风味，从创新到传统：蒂罗尔州的获奖和星级美食更倾向于采用本地区最好的食材，但仍给人一种国际化的感觉，这矛盾吗？完全不，而是那些有想法、有远见、热爱享受的人烹饪出的美味佳肴。

基茨比厄尔阿尔卑斯山（Kitzbühel Alps）、卡文德尔山（Karwendel Mountains）和楚格山（Zugspitze）：蒂罗尔州是联邦山州，有山的地方就有山谷——这里和那里的大自然都令人赞叹不已。这里有许多顶级餐厅，您可以在这里呼吸新鲜空气，品尝附近地里、高山牧场上或树上生长的农产品。

蒂罗尔熏肉饺子、干酪炸面和面饺：除了这些蒂罗尔酒馆的经典菜肴外，新颖、国际化甚至异国情调的菜肴也总能出现在时而舒适、时而现代的餐厅餐桌上。 贯穿所有餐厅的共同点是什么？ 蒂罗尔人的热情好客。Griaß di！