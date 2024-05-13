紧邻雪道的住宿

清晨第一个到达滑雪场，滑雪一天后返回住宿地，这样的舒适体验确保您在奥地利度过一个难忘的冬季假期。

山边的休憩之所

这一点非常了不起，当一天的最后一个转弯在大腿上燃烧时，您可以毫不费力地滑行回到住宿地，而住宿地就在滑雪道上。不用费力地拖着装备，不用等滑雪巴士，这里的一切都近在咫尺，方便快捷。滑雪板就在门外解开，滑雪靴挂在暖杆上。

之后，您可以尽情放松和享受，在室外温水泳池中舒缓地游上几圈，然后到桑拿浴室洗个桑拿，温暖的桑拿浴能让肌肉放松、心情平静。滑雪区中央的家外之家，在这里，一天的滑雪行程完全变成了放松。

在阳光明媚的南方

克恩顿州

无论是探索纳斯菲尔德（Nassfeld）宽阔的滑雪道，巴特克莱因基尔希海姆（Bad Kleinkirchheim）的温泉浴场，还是卡赤山（Katschberg）适合家庭游玩的斜坡，住宿地附近的环境都能让您在卡林西亚开始新的一天，远离喧嚣。在奥地利南部，阳光和白雪往往形成美妙的统一体，使长时间滑雪成为可能。在斜坡上活动数小时后，您可以一边品尝卡斯努德恩奶酪面等当地美食，一边欣赏夕阳西下的美景。

在阿尔卑斯山麓滑雪

下奥地利州

下奥地利州的滑雪胜地，当第一缕阳光沐浴在白雪覆盖的山丘上时，一天就开始了。无论是在厄舍尔（Ötscher）安娜伯格（Annaberg）霍赫卡尔（Hochkar），从酒店直接前往滑雪道都非常方便，无需绕道，这样您就有更多时间延长下坡时间，并在舒适的山间小屋中享受惬意的休息时间。

经过一整天的滑雪后，您可以返回附近的住宿地，在下奥地利州山区宁静的田园风光中享受夜晚。

短途的滑雪旅行

上奥地利州

上奥地利州拥有迷人的滑雪胜地，和壮观的山地景观，是滑雪度假的理想之地。您可以从酒店的床上爬起来，前往萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）的滑雪场或达赫施泰因（Dachstein）令人印象深刻的滑雪区，而无需长途跋涉。.

然后在附近的住宿地品尝美酒和当地美食，结束一天的滑雪之旅，真是妙不可言！

为雪道的早鸟们

萨尔茨堡州

萨尔茨堡州，直接通往滑雪道是一种真正的奢侈。清晨，您可以成为第一批享受完美滑雪道的人，然后回到温暖的住所，这就是滑雪假期的舒适感受。

无论是在萨尔茨堡体育世界广阔的滑雪区，还是在采尔湖周围迷人的村庄，直接通往滑雪道的通道都让萨尔茨堡州的冬季体验与众不同。

从雪道到泳池

施泰尔马克州

无论是在施拉德明-达赫施泰因（Schladming-Dachstein），还是在陶普利茨（Tauplitz）或克赖希贝格滑雪区（Skigebiet Kreischberg）施泰尔马克州宽阔的滑雪道都在邀请您在滑雪小屋享受施泰尔马克州特色美食之前，展开一场酣畅淋漓的滑行。傍晚时分，您只需解开滑雪板，几分钟后就可以跳入泳池，这就是施泰尔马克山区滑雪道上的豪华住宿。

美好一天的开始

蒂罗尔州

蒂罗尔州，高山巍峨耸立，滑雪运动根深蒂固，新的一天从滑雪道上开始。无论是在充满传奇色彩的基茨比厄尔滑雪区（Skigebiet Kitzbühel），还是在令人印象深刻的怀尔德凯泽-布里克森特滑雪区（SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental） ，抑或是在多姿多彩的齐勒山谷（Zillertal），如果您的住宿地就在滑雪道上，那么当太阳缓缓从山峰上升起时，您就可以在新雪中踏出第一步。

高山和最大程度的放松

福拉尔贝格州

福拉尔贝格州以其高山景观和根深蒂固的滑雪传统而闻名，它在滑雪道上提供的住宿具有不可估量的优势。无论是在阿尔贝格希尔维雷塔-蒙塔丰或者达穆尔斯-梅劳等知名滑雪胜地，您都可以在清晨的粉雪中找到第一条滑雪道，并在缆车开放之前享受到新鲜的山间空气。

您可以在小屋里休息更长时间，因为这里可以直接通往住宿区，确保最大限度地放松身心，在令人印象深刻的山间美景中享受无忧无虑的滑雪时光。

