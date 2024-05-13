清晨第一个到达滑雪场，滑雪一天后返回住宿地，这样的舒适体验确保您在奥地利度过一个难忘的冬季假期。

山边的休憩之所

这一点非常了不起，当一天的最后一个转弯在大腿上燃烧时，您可以毫不费力地滑行回到住宿地，而住宿地就在滑雪道上。不用费力地拖着装备，不用等滑雪巴士，这里的一切都近在咫尺，方便快捷。滑雪板就在门外解开，滑雪靴挂在暖杆上。

之后，您可以尽情放松和享受，在室外温水泳池中舒缓地游上几圈，然后到桑拿浴室洗个桑拿，温暖的桑拿浴能让肌肉放松、心情平静。滑雪区中央的家外之家，在这里，一天的滑雪行程完全变成了放松。