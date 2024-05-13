紧邻雪道的住宿
山边的休憩之所
这一点非常了不起，当一天的最后一个转弯在大腿上燃烧时，您可以毫不费力地滑行回到住宿地，而住宿地就在滑雪道上。不用费力地拖着装备，不用等滑雪巴士，这里的一切都近在咫尺，方便快捷。滑雪板就在门外解开，滑雪靴挂在暖杆上。
之后，您可以尽情放松和享受，在室外温水泳池中舒缓地游上几圈，然后到桑拿浴室洗个桑拿，温暖的桑拿浴能让肌肉放松、心情平静。滑雪区中央的家外之家，在这里，一天的滑雪行程完全变成了放松。
克恩顿州
无论是探索纳斯菲尔德（Nassfeld）宽阔的滑雪道，巴特克莱因基尔希海姆（Bad Kleinkirchheim）的温泉浴场，还是卡赤山（Katschberg）适合家庭游玩的斜坡，住宿地附近的环境都能让您在卡林西亚开始新的一天，远离喧嚣。在奥地利南部，阳光和白雪往往形成美妙的统一体，使长时间滑雪成为可能。在斜坡上活动数小时后，您可以一边品尝卡斯努德恩奶酪面等当地美食，一边欣赏夕阳西下的美景。
酒店
位于Hermagor am Nassfeld的Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4*
位于Hermagor am Nassfeld的Gartnerkofel酒店 4*
Nassfeld酒店 4*S
位于Rennweg am Katschberg的Falkensteiner Club Funimation 4*
位于Rennweg am Katschberg的Falkensteiner Hotel Cristallo 4*S
位于Bad Kleinkirchheim的Der Kirchheimerhof 4*S
位于Bad Kleinkirchheim的Nockresort酒店 4*
位于Treffen / Gerlitzen Alpe的Alpinhotel Pacheiner 4*
图拉赫尔河畔的Kornock酒店
度假公寓和小屋
位于Bad Kleinkirchheim的Landal度假公园
图拉赫尔河畔的高山小屋村庄„Mei Zeit"
图拉赫尔河畔的银湖公寓酒店
卡赤山的Landal度假公园
下奥地利州
在下奥地利州的滑雪胜地，当第一缕阳光沐浴在白雪覆盖的山丘上时，一天就开始了。无论是在厄舍尔（Ötscher）、安娜伯格（Annaberg） 或霍赫卡尔（Hochkar），从酒店直接前往滑雪道都非常方便，无需绕道，这样您就有更多时间延长下坡时间，并在舒适的山间小屋中享受惬意的休息时间。
经过一整天的滑雪后，您可以返回附近的住宿地，在下奥地利州山区宁静的田园风光中享受夜晚。
酒店
位于Göstling的JoSchi Sporthaus****
位于Göstling的JUFA HOTEL Hochkar - Sport-Resort***
位于埃劳夫湖畔米特巴赫的Gasthof "zum Sessellift"
上奥地利州
上奥地利州拥有迷人的滑雪胜地，和壮观的山地景观，是滑雪度假的理想之地。您可以从酒店的床上爬起来，前往萨尔茨卡默古特（Salzkammergut）的滑雪场或达赫施泰因（Dachstein）令人印象深刻的滑雪区，而无需长途跋涉。.
然后在附近的住宿地品尝美酒和当地美食，结束一天的滑雪之旅，真是妙不可言！
酒店
位于Gosau的Sommerhof家庭旅馆 4*
位于Hinterstoder的Edelweiss Alpine Lodge
位于Hinterstoder的Explorer Hotel Hinterstoder
位于Hinterstoder的Berghof Sturmgut
位于阿尔姆山谷格吕瑙地区的Hochberghaus
适合家庭居住的酒店
采尔湖畔的Familotel Amiamo 4*
位于Hinterglemm的Familienresort Ellmauhof 4*S
位于圣约翰蓬高地区的ALPINA Family, Spa & Sporthotel 4*S
位于上陶恩的Seekarhaus 5*
位于Saalbach-Hinterglemm的Gartenhotel Theresia 4*S
位于Uttendorf的Berghotel Rudolfshütte 3*
木屋
位于Flachau的Chalet am Jet
位于Annaberg的Luxuslodge „Zeit zum Leben“
位于Flachau的Hotel Montanara 4*
位于Königsleiten的成人酒店和度假小屋„Der Königsleitner“ 4*S
自然酒店
位于Leogang的Hotel Forsthofgut 5*
位于Leogang的Holzhotel Forsthofalm 4*
位于Wagrain的Naturhotel Edelweiss 4*S
位于Werfenweng的Woodridge Chalets
位于Großarl的Nesslerhof 4*S
设计酒店
位于Großarl的Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort 5*S
位于Bad Hofgastein的Das Goldberg 4*S
位于Maria Alm的Die Hochkönigin 4*S
度假公寓
位于Saalbach Hinterglemm的Perfeldhof度假公寓
位于Obertauern的Appartementhaus Steinadler
位于加施泰因河谷Dorfgastein的Bergparadies
位于Bad Hofgastein的Herzwies
位于Hochkönig的Hüttendorf Maria Alm
位于隆高地区圣玛格丽特的Hüttendorf Schlögelberger
位于Viehhofen的AlpenParks Apartment & Ferienresort Rehrenberg
其他酒店
位于Obertauern的Hotel Schneider 4*S
位于Saalbach-Hinterglemm的Hotel Alpin Juwel 4*S
位于Großarl的Großarlerhof 4*S
位于隆高地区圣玛格丽特的Grizzly Sport & Motorrad Resort 4*
位于Flachau的Waldgasthof 3*
位于Königsleiten的4*S Lifestyle Family & SPA Hotel Das Alpenwelt Resort
位于Werfenweng的Travel Charme Werfenweng 4*S
位于Hochkönig的Übergossene Alm Resort
施泰尔马克州
无论是在施拉德明-达赫施泰因（Schladming-Dachstein），还是在陶普利茨（Tauplitz）或克赖希贝格滑雪区（Skigebiet Kreischberg），施泰尔马克州宽阔的滑雪道都在邀请您在滑雪小屋享受施泰尔马克州特色美食之前，展开一场酣畅淋漓的滑行。傍晚时分，您只需解开滑雪板，几分钟后就可以跳入泳池，这就是施泰尔马克山区滑雪道上的豪华住宿。
酒店
位于Haus im Ennstal的Natur- und Wellnesshotel Höflehner 4*S
位于Schladming-Rohrmoos的Hotel Schwaigerhof 4*S
位于Donnersbachwald的Hotel Berghof Riesneralm 3*
位于Schladming的Hotel TUI BLUE
位于Schladming的Hotel Planaihof
位于St. Georgen ob Murau的Hotel Relax Resort Kreischberg 4*
位于Pichl/Reiteralm的Hotel Pension Bruckreiterhof
度假公寓和木屋
位于Schladming的Almdorf Reiteralm
位于Pichl-Schladming的Almwelt Austria
位于Haus im Ennstal的Oberprenner
位于Turracher Höhe的Apparthotel Silbersee
位于Turracher Höhe的Almhüttendorf „Mei Zeit"
蒂罗尔州
在蒂罗尔州，高山巍峨耸立，滑雪运动根深蒂固，新的一天从滑雪道上开始。无论是在充满传奇色彩的基茨比厄尔滑雪区（Skigebiet Kitzbühel），还是在令人印象深刻的怀尔德凯泽-布里克森特滑雪区（SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental） ，抑或是在多姿多彩的齐勒山谷（Zillertal），如果您的住宿地就在滑雪道上，那么当太阳缓缓从山峰上升起时，您就可以在新雪中踏出第一步。
五星酒店
位于Jochberg bei Kitzbühel的Kempinski酒店 „Das Tirol“ 5*
位于St. Christoph am Arlberg的Arlberg Hospiz Hotel 5*
位于奥茨山谷Obergurgl的Alpen-Wellness Resort Hochfirst 5*
位于齐勒山谷Tux地区的Alpin Spa Hotel Tuxerhof 5*S
度假村
位于东蒂罗尔大钟山卡尔斯的Gradonna Mountain Resort 4*S
位于奥茨山谷索尔登的Grünwald Resort
位于蒂罗尔州Kirchbergd的Hotel Elisabeth 4*S
位于奥茨山谷Obergurgl地区的The Crystal VAYA Unique 4*S
库泰的酒店和公寓住宅：Jagdschloss Resort Kühtai
位于齐勒山谷Aschau地区的VAYA Zillertal
位于蒂罗尔州Kirchbergd的Sportalm Gourmethotel 4*
位于Berwang的Hotel Singer - Relais & Châteaux
木屋和度假公寓
位于齐勒山谷Kaltenbach的Chalets & Apartments Wachterhof
位于蒂罗尔州圣约翰的Chalet Kitzhorn
位于蒂罗尔州Kirchberg的Maierl Alm & Chalets
拉迪斯家庭休闲木屋：TyroLadis
适合家庭居住的酒店
位于阿尔卑巴赫山谷阿尔卑巴赫的Family & Wellness Resort Galtenberg 4*S
位于Achenkirch的Familienparadies Sporthotel Achensee
位于蒂罗尔州圣约翰的Sentido alpenhotel Kaiserfels 4*
位于Seefeld的Natur & Spa Hotel Lärchenhof 4*S
位于东蒂罗尔Matrei的Hotel Goldried
度假公寓和木屋
位于齐勒山谷Kaltenbach的Villa Alpin
位于Serfaus的AlpinApart Bacher
位于Serfaus的Apart Rubin
位于奥茨山谷Obergurgl的Appartementhotel Johannes
位于奥茨山谷索尔登的Almdorf & Hotel Silbertal
位于奥茨山谷索尔登的Almdorf Waldesruh
阿尔贝格的酒店
位于Oberlech的Burgvital Resort 5*
位于Oberlech的Hotel Goldener Berg 4*S
位于Zürs的Thurnher’s 5*S
位于Lech的Romantik Hotel Krone 5*
位于Warth的Sporthotel Steffisalp 4*
位于Warth的Hotel Jägeralpe 4*S
位于Lech的Hotel Monzabon 4*S
位于Zürs的Hotel Edelweiss 4*
木屋和度假公寓
位于Lech的Chalet Anna Maria
位于Lech的Chalet Verwall
位于蒙塔丰St. Gallenkirch的Ferienhäuser Tschofen
位于Bürserberg的Landal Brandnertal
位于Gargellen的Landal Hochmontafon
位于Faschina的Traumsicht Faschinajoch
位于蒙塔丰的Chalets Montafon
其他酒店
位于布兰德纳河谷Bürserberg的Alpinresort Schillerkopf 4*S
位于布兰德纳河谷Brand的Familienhotel Lagant 4*
位于克莱因瓦尔瑟谷Hirschegg的Naturhotel Chesa Valisa 4*
位于克莱因瓦尔瑟谷Hirschegg的Kinderhotel Alphotel 4*
位于布雷根茨沃尔德Damüls的Walliserstube 4*
位于Hirschegg的Travel Charme Ifen Kleinwalsertal 5*