带爱犬度假
在奥地利，带爱犬度假是一种特别且常见的旅行体验，许多酒店张开双臂欢迎四条腿的朋友，并确保它们无后顾之忧。人和动物一起探索美丽的、通常未受破坏的大自然，它们可以闻到清新的山间空气，听到令人平静的森林之声。宽阔的远足小径穿越如画的风景，经过波光粼粼的湖泊和绿色的高山牧场，狗狗们可以在这里尽情地撒欢。
经过一天的活动后，酒店还为您的爱犬准备了舒适的狗床、美食和食盆，一切都会让您和爱犬度过一个难忘的假期。
布尔根兰州
带爱犬体验大自然
艾森伯格酒店，拉布河畔圣马丁
在艾森伯格酒店，从客房到餐厅，狗狗们都会得到悉心照料。酒店门外就是广阔的自然环境，欢迎您在此散步。15公顷的花园景观为狗狗提供了充足的奔跑空间，而附近的拉布河和一个小型狗泳池则为狗狗提供了清凉。对于有兴趣的狗主人，周末特别安排了专业养狗师为您提供与狗交流和训练的宝贵建议。
施特格斯巴赫的Larimar酒店
在Larimar酒店，带爱犬的客人可以在舒适的客房内享受自己的花园、200平方米宽敞的围栏散养区和一个供狗降温和嬉水的狗泳池。定期举办的“狗语周”和“训狗日”活动为您提供了更多机会，让您与四条腿的朋友增进感情，共同学习新技能。
为四条腿的朋友带来健康和放松
圣马丁温泉度假村
在圣马丁温泉度假村，狗狗和主人一样受欢迎。房间里已经准备好了柔软舒适的毯子以及食物和水盆，让您的四条腿朋友在这里度过愉快的时光。
克恩顿州
带着狗在水边度假
位于Pörtschach的Jo. Seehotel酒店
Das Jo. Seehotel酒店不仅允许养狗，而且明确表示欢迎养狗。酒店提供适合狗狗的客房，配有坚固的地板、狗床、毛毯和狗碗。这里还可以直接通往湖边，并为湿爪子准备了毛巾，是散步后的理想之选。
位于Feld am See的Strandhotel Burgstaller酒店
在Strandhotel Burgstaller酒店，狗狗和它们的主人可以享受到热情的接待和舒适的设施，包括狗床、狗碗和毛巾。酒店可直接通往专门为狗准备的湖泊，周围还有宽敞的散步道，狗淋浴间和带您的四条腿朋友去酒店自己的狗沙滩的选择都特别实用。
带爱犬的家庭招待
巴特克莱恩基希海姆的四星级Eschenhof酒店
Eschenhof酒店非常欢迎四条腿的朋友，无论是在您的房间还是在餐厅的特定区域，酒店的两只家犬贝拉（Bella）和可可（Coco）非常乐意与您的爱犬结伴玩耍。
更多小贴士
下奥地利州
与爱犬共度亲近自然的假期
位于Waldviertel地区Eggern的Kutscherklause旅馆
Genießergasthof Kutscherklause旅馆的客房内备有欢迎点心、舒适的毛毯、食盆和狗袋，恭候您的爱犬光临，您的爱犬还可以在周围的远足小径和池塘中尽情奔跑，享受清凉。
拉本施泰因的Steinschalerhof酒店
在Steinschalerhof酒店，狗狗可以享受到宾至如归的感觉，餐厅和客人花园都欢迎狗狗的到来。酒店内有许多步行道、远足小径和沐浴场所，带围栏的舒适花园洋房非常适合狗狗居住。其他额外设施：房间内的狗爪布、水盆和食盆、天然池塘和溪流边的田园浴场。欢迎零食和狗狗加油站将在抵达时恭候狗狗的光临。
上奥地利州
为狗狗提供全方位服务的酒店
位于Aigen-Schlägl的Bärnsteinhof酒店
Bärnsteinhof酒店对狗狗关爱有加，酒店提供“Auf den Hund gekommen”套餐，包括食物、水盆、舒适的狗毯、狗袋、干毛巾、散步和远足提示。
位于Mühlviertel的Falkensteiner舒适酒店
Falkensteiner酒店的“抵达套餐”为您的爱犬提供以下服务：小吃、嚼骨、散步提示、每日玩耍时间、散步服务、狗毯、毛巾、食盆和围巾。
海巴赫/多瑙河Donauschlinge酒店
Donauschlinge酒店也非常欢迎四条腿的狗朋友，并为它们提供全面的欢迎礼包，其中包括食物和水盆、毛巾、舒适的毯子、狗袋、狗食、遛狗服务、散步和在多瑙河游泳。
萨尔茨堡州
狗狗和主人的活力假期
劳里斯的格林明爱犬酒店
在Grimming酒店，狗狗们可以享受到可爱的设施，房间内提供舒适的狗垫和盛放食物和水的碗，还有精选的干粮和湿粮以及每日喂食服务。四条腿的狗朋友可以在面积达4500平方米的非牵引犬草地上尽情玩耍，草地上有敏捷球场、跷跷板、跨栏和隧道，而游泳池则可以让它们畅游一番。《狗狗小屋指南》中介绍了适合狗狗的山间小屋，在这里可以享用茶点和休息。
位于Hochkönig的Berghotel Arthurhaus三星酒店
Berghotel Arthurhaus酒店位于霍赫柯尼希（Hochkönig）山脚下1500米处的徒步旅行区内，为狗提供免费住宿。特别设施包括狗菜单、狗袋、围栏散养区、狗课程以及狗毛巾和狗爪清洁机。此外，酒店还提供训狗师的私人课程以及在远足区进行广泛锻炼的机会。
为四条腿的朋友提供保健和放松服务
加斯坦的格鲁伯住宅
在位于加斯坦山谷温泉和徒步旅行天堂的Residenz Gruber酒店，狗狗们可以享受到全方位的舒适住宿，舒适的狗沙发和食盆恭候您的到来，早餐和晚餐也欢迎四条腿的宠物狗。门外就有许多小径，150米外就是清凉的溪流。当主人去泡温泉或做水疗时，狗保姆会照看狗狗。其他设施包括舒适的毛毯、狗用品商店、围栏狗草地、狗保健和狗淋浴。
位于Saalbach-Hinterglemm的特蕾西亚四星花园酒店
特蕾西亚四星花园酒店地理位置优越，远离辛特格莱姆（Hinterglemm）热闹的市中心，从酒店出发，沿着河边的徒步旅行小径一直走到山谷尽头或走出山谷，为宠物狗提供了无尽的运动空间。酒店占地2.7公顷，拥有水道、游泳池、水池以及广阔山地花园中的许多舒适角落，是人和动物的真正乐园。Zirbenstube餐厅、大堂和酒吧非常欢迎狗狗的到来，酒店为四条腿的朋友提供食盆、毛巾和狗毯子。
带爱宠的家庭招待
位于Mariapfarr的Aloisia酒店
四条腿的朋友可以在Aloisia酒店1000平方米的游乐区尽情玩耍，在酒店内的餐厅、客人花园和日光浴草坪上也允许宠物狗进入。酒店还提供遛狗和狗狗托管服务。
位于Saalbach-Hinterglemm的Sonne四星酒店
Sonne酒店对狗特别友好，酒店提供狗食，酒吧区和舒适的Zirmstube也允许狗狗进入，宽敞的庭院为您和四条腿的朋友提供充足的休息空间。
施泰尔马克州
为狗狗提供全方位服务的酒店
达赫施坦因拉姆绍的Almfrieden Hotel & Romantikchalet酒店
Almfrieden Hotel & Romantikchalet酒店不仅为狗狗提供免费住宿，还为它们提供充足的玩耍空间，让它们在酒店自己的活动公园里尽情奔跑。房间里有狗碗、舒适的毯子、玩具、狗毛巾和迎宾点心。酒店还为狗主人准备了单独的餐厅区、小型狗用品商店、应要求提供的狗看护服务以及其他便利设施，让您在达赫施泰因绿色徒步旅行、越野滑雪和滑雪区中心的逗留变得格外惬意。
Weitere Tipps
蒂罗尔州
带着爱犬也能尽享奢华与舒适
东蒂罗尔Gradonna山庄
Gradonnas山庄是一个无车度假村，在梦幻般的风景中为狗狗提供最大限度的运动空间。四星级高级酒店和豪华木屋为四条腿的朋友提供了众多便利设施，包括点心、食盆和带蓬松毛巾的狗狗旅行箱。
蒂罗尔Seefeld的Klosterbräu酒店
在Klosterbräu酒店，狗狗有自己的餐厅和独立的早餐区。四条腿的客人抵达酒店后，会在房间里发现一个狗碗和一个大小合适的舒适睡眠区，还有一条狗用毛巾供他们擦干身体，可应要求提供直接通往花园的客房。食物和水碗遍布整个酒店，酒店内还提供狗菜单和狗食，也可应要求提供狗狗看护服务，还为喜欢运动的狗狗准备了一个敏捷训练区。附近还有一家宠物医院，远足小径和附近的Wildsee湖可以让狗狗们尽情奔跑和游泳。
狗狗和主人的活力假期
蒂罗尔Oberland的Riederhof酒店
Riederhof酒店专为四条腿的客人设计，并为狗狗们提供众多便利：遛狗服务、带游泳池的1,000平方米狗狗游乐区、狗狗美容师、狗狗美容站、有向导的散步和流动狗狗学校等。房间内备有狗毯、狗食碗以及床和沙发上的毛毯，狗狗可以单独留在房间里，也可以陪伴主人去餐厅用餐。
蒂罗尔Seefeld的Lärchenhof酒店
位于塞菲尔德（Seefeld）高原上的Lärchenhof酒店是一家对狗狗友好的自然温泉酒店，在这里，四条狗的朋友们会受到热情的款待，它们有自己的食物和水盆，房间里还有一个舒适的睡觉地方。酒店宽阔的庭院为狗狗提供了充足的活动空间，各种步行和远足小径就在酒店门外，欢迎您和狗狗一起探索这个地区。冬季，奥运地区塞菲尔德的专用狗越野滑雪道为人和狗提供了无忧无虑的越野滑雪乐趣。
为四条腿的朋友提供保健和放松服务
齐勒山谷Magdalena酒店
Magdalena酒店是一家适合狗狗入住的健康酒店，对狗狗不收取额外费用，并提供许多全包服务，如房间内的狗床和狗碗。狗狗和它们的主人还可以享受一些特殊的额外服务，比如一个阅读角，里面有与狗狗相关的文学作品，还有一个流动狗狗美容师的服务。此外，这里还有一个供狗狗游泳的池塘、门外的散步道、狗狗游乐场和狗狗洗手间，还有带狗散步的导游服务。
蒂罗尔Seefeld的Inntalerhof全景酒店
Inntalerhof全景酒店热情欢迎四条腿的朋友，为了确保主人们度过一个轻松愉快的假期，酒店为狗狗们提供了一系列便利设施：房间里的欢迎点心、入口处的饮水点、入口处的狗用毛巾以及一包遛狗袋。此外，酒店还与经过认证的动物教练 Peter Oberhollenzer合作，提供培训课程和计划。酒店是一家拥有五只爪子的“Pfotencheck认证”酒店。
可带爱犬的家庭招待
奥茨山谷中心的Johanna酒店
在奥茨山谷的Johanna酒店，主人们和狗狗都能感受到宾至如归的感觉。在这家家庭经营的酒店里，狗不仅可以被宽容以待，还受到热情欢迎，这让每个人都能享受到特别愉快的住宿体验。
位于阿尔卑巴赫的Böglerhof浪漫酒店
在Böglerhof浪漫酒店，您可以在狗狗抵达时为它们准备一套欢迎用品，包括一个舒适的狗篮子、狗粮、水碗和饭碗、一条狗毛巾、一本阿尔卑巴赫狗主人信息手册以及狗袋，接待团队很乐意为您提供有趣的散步建议，也包括您自己的狗狗散步建议。
享受水边的自然风光
基茨比厄尔阿尔卑斯酒店
基茨比厄尔阿尔卑斯酒店（Alpenhotel Kitzbühellpenhotel）直接坐落在施瓦茨湖（Schwarzsee）湖畔，为狗主人和他们的四条狗朋友提供了一个在大自然中放松身心的假期。
菲斯自然酒店
菲斯自然酒店是一家宠物友好型酒店，一楼有三间狗客房，每间客房都有自己的露台和草地，酒店设施包括一个狗篮子、一个狗美容站和门外的步行道。此外，酒店还组织了带狗散步活动，并在村里设立了遛狗站。
更多小贴士
福拉尔贝格州
与爱犬一起体验大自然
位于阿尔贝格施图本的Hubertushof酒店
在Hubertushof酒店，客人可以带着自己的爱犬享受滑雪假期。酒店为四条腿的朋友准备了带地垫、“屋内有爱犬”的门牌的水盆和食盆，以及狗食和罗比袋，附近还有步行小径。
更多小贴士
克莱因瓦尔瑟谷的狗狗世界
克莱因瓦尔瑟谷的狗狗世界为独自旅行者、女性和草药爱好者提供专门的狗狗徒步旅行向导，同时也提供克莱因瓦尔瑟谷的普通徒步旅行向导。
布雷根茨沃尔德
在布雷根茨沃尔德（Bregenzerwald），大部分登山缆车都允许携带宠物狗，因此可以轻松地在高山风景区一起徒步旅行。
维也纳
带着爱犬也能尽享奢华与舒适
萨赫酒店
维也纳和萨尔茨堡萨赫酒店的“Sacher Pets”计划为带宠物或不带宠物的客人提供豪华住宿。在维也纳萨赫酒店，狗狗们可以在房间里直接享用适合它们大小的柔软狗床、舒适的毯子、专用毛巾、狗袋以及水盆和食盆。我们欢迎狗狗和它们的主人在Sacherstube餐厅享用早餐和晚餐，酒店也提供狗狗看护服务。
Stadthalle精品酒店
维也纳的Stadthalle精品酒店十分欢迎宠物入住，并提供各种便利设施，让您与四条腿的朋友一起度过轻松愉快的住宿时光。酒店为宠物狗准备了特别的欢迎礼包，其中包括舒适的狗床和食盆，附近还有许多绿地和步行道，是散步的理想场所。
The Guesthouse Vienna
The Guesthouse Vienna是维也纳市中心的一家时尚设计酒店，特别适合带狗入住，狗狗们可以免费入住，房间里还为它们准备了舒适的狗床、欢迎食品和水盆。酒店餐厅也欢迎宠物狗入住。如需额外照顾，酒店可应要求安排狗保姆，让主人可以无忧无虑地游览城市。
给爱狗人士的更多建议
装备和正确行为
有关与放牧牲畜接触时的装备和正确举止的信息。
带狗狗游泳的乐趣
在奥地利的Naturidyll酒店了解带狗狗洗澡的技巧。
