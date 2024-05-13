布尔根兰州

带爱犬体验大自然

艾森伯格酒店，拉布河畔圣马丁

在 艾森伯格酒店 ，从客房到餐厅，狗狗们都会得到悉心照料。酒店门外就是广阔的自然环境，欢迎您在此散步。15公顷的花园景观为狗狗提供了充足的奔跑空间，而附近的拉布河和一个小型狗泳池则为狗狗提供了清凉。对于有兴趣的狗主人，周末特别安排了专业养狗师为您提供与狗交流和训练的宝贵建议。

施特格斯巴赫的Larimar酒店

在 Larimar酒店 ，带爱犬的客人可以在舒适的客房内享受自己的花园、200平方米宽敞的围栏散养区和一个供狗降温和嬉水的狗泳池。定期举办的“狗语周”和“训狗日”活动为您提供了更多机会，让您与四条腿的朋友增进感情，共同学习新技能。

为四条腿的朋友带来健康和放松

圣马丁温泉度假村