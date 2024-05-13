随上随下观光巴士

维也纳通票解锁的不只是博物馆与美术馆的艺术宝藏，还有整座城市的流动风景。

持有维也纳通票，你不仅可以免费畅游文化场馆，还能直接搭乘标志性的黄色随上随下观光巴士，省时又省心，让探索变得更高效。

从卡尔广场出发，跳上明黄色的巴士，一场视觉盛宴就此开启：

路过美景宫的巴洛克风华

仰望维也纳艺术史博物馆的穹顶辉煌

穿越市政厅与奉献教堂的哥特剪影

在多瑙河畔遥望摩天轮的浪漫

直达美泉宫的皇室气派，甚至探访现代感的联合国城

想停就停，想逛就逛，直到你收藏下这座城市的所有惊艳。

一张通票 + 一辆巴士 = 48小时玩转维也纳的终极答案！

作为探索这座帝国之都的经典方式，维也纳观光公司的巴士路线覆盖城市最主要的建筑瑰宝与历史地标。自由灵活，你可以按自己的节奏深度游。

更棒的是，车队现已逐步转型为电动巴士，这意味着你在欣赏多瑙河美景的同时，也在支持一种更清洁、更负责任的旅行方式。探索优雅，也可以很“绿色”。