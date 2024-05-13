你在维也纳的48小时，我们安排好了
Introduction
用48小时爱上维也纳，还是需要一点规划的。我们省时又省钱的小妙招，可能你已经知道了——“维也纳观光通票”（Vienna PASS）。有了它，你不仅能免费畅游众多热门景点，还能轻松打卡世界知名的博物馆与美术馆。
一张卡片搞定所有
维也纳观光通票称的上是观光维也纳的“万能钥匙”。通票有两种版本，十分贴心：标准通票和FLEXI灵活通票，总有一款适合你的旅行节奏。
Standard Vienna PASS
标准通票
在2天（或更长时间）内，畅玩多达90个热门景点，一卡搞定。
FLEXI Pass
灵活通票
按需选择景点数量，自由探索70个精彩目的地，只为你真正想去的打卡点买单。
有了维也纳通票，你的48小时可以这样安排：
🏰 美泉宫：沉浸式体验帝国风华
🐼 美泉宫动物园：在古老动物园里找回童趣
🎭 维也纳国家歌剧院：在导览中感受文化与艺术的脉动
🖼️ 阿尔贝蒂纳美术馆：与世界名画来一场邂逅
一张通票，随时出发。
随上随下观光巴士
维也纳通票解锁的不只是博物馆与美术馆的艺术宝藏，还有整座城市的流动风景。
持有维也纳通票，你不仅可以免费畅游文化场馆，还能直接搭乘标志性的黄色随上随下观光巴士，省时又省心，让探索变得更高效。
从卡尔广场出发，跳上明黄色的巴士，一场视觉盛宴就此开启：
路过美景宫的巴洛克风华
仰望维也纳艺术史博物馆的穹顶辉煌
穿越市政厅与奉献教堂的哥特剪影
在多瑙河畔遥望摩天轮的浪漫
直达美泉宫的皇室气派，甚至探访现代感的联合国城
想停就停，想逛就逛，直到你收藏下这座城市的所有惊艳。
一张通票 + 一辆巴士 = 48小时玩转维也纳的终极答案！
作为探索这座帝国之都的经典方式，维也纳观光公司的巴士路线覆盖城市最主要的建筑瑰宝与历史地标。自由灵活，你可以按自己的节奏深度游。
更棒的是，车队现已逐步转型为电动巴士，这意味着你在欣赏多瑙河美景的同时，也在支持一种更清洁、更负责任的旅行方式。探索优雅，也可以很“绿色”。
五大理由让你无法拒绝
（一）灵活性 MAX
一票在手，四条线路随你切换！想在哪站下就在哪站下，想待多久就待多久。没有固定行程，你就是自己旅行的大导演。
（二）舒适度 UP
观光也要舒舒服服！巴士配备免费Wi-Fi，你可以边吹风边看景，或瘫在座位上缓存今日的美照。窗外的风景在流动，而你只需要享受。
（三）你的专属导游
每辆巴士都配备16种语言的音频导览，还有专门为小朋友准备的德语/英语儿童频道。路过美泉宫？耳机里正好传来茜茜公主的故事——这才是沉浸式体验！
（四）为地球加点绿
悄悄告诉你，我们的部分巴士已经是电动驱动啦！探索世界的同时，也在为减少碳排放出一份力。让你的旅行，不止是路过，更是守护。
（五）实时追踪黑科技
等车不用凭感觉！所有巴士都已开通GPS实时追踪。打开官网，下一班车什么时候到站，一目了然。
红色线路
🟥 红色线路——驶入维也纳的帝国心脏
跳上红色线路巴士，沿着优雅的环城大道，开启一场穿越时空的建筑巡礼，一站式领略维也纳的历史与辉煌。
歌剧院
在维也纳国家歌剧院门口下车，仰望这座世界顶级歌剧殿堂的华美立面。即便不看演出，光是站在这儿，都能感受到空气中跳动的音符。
霍夫堡
昔日哈布斯堡王朝的冬宫，如今是文化与历史的宝库。别忘了走进茜茜公主博物馆，一窥这位传奇皇后的真实人生。
博物馆区
艺术迷的天堂！从利奥波德博物馆的现代艺术到mumok的先锋收藏，这里藏着维也纳最叛逆也最有趣的一面。
圣斯蒂芬大教堂
维也纳的精神地标。在1号站下车，步行几分钟就能抵达这座哥特式杰作。爬上南塔，整个老城都在你脚下。
蓝色线路
🟦 蓝色线路——驶向多瑙河的现代与冒险
想要换个角度看维也纳？跳上蓝色线路巴士，沿着多瑙河岸，解锁这座帝国之都的现代面孔与动感心跳！
普拉特公园（Prater）
维也纳人的快乐老家！坐上著名的摩天轮，在缓慢上升中俯瞰老城天际线。如果你想要更多刺激，旁边的游乐园还有过山车等你挑战——全家出动，欢乐加倍！
联合国城（UNO-City）
四座标志性的现代建筑，是联合国驻维也纳办事处的所在地。这里不只是一处冷峻的建筑群，更是和平与对话的象征。站在它面前，仿佛能听见世界的脉搏。
多瑙河塔（Donauturm）想换个视角看维也纳？那就登上奥地利最高的塔楼！在165米的高空，整座城市和多瑙河在你脚下铺开。但这还不是全部。
彩蛋：多瑙河塔滑梯
敢不敢挑战欧洲最高的滑梯？从塔顶一滑而下，肾上腺素狂飙，尖叫和笑声交织成最难忘的维也纳记忆。这不是观光，这是飞翔！
黄色线路
🟨 黄色线路——驶入维也纳的皇室花园与艺术殿堂
想要体验真正的帝国气派？跳上黄色线路巴士，穿梭于宫殿与花园之间，感受哈布斯堡王朝的夏日梦境与艺术珍品的光芒！
美泉宫（Schloss Schönbrunn）
哈布斯堡王朝昔日的夏宫，如今是联合国教科文组织世界文化遗产。漫步在恢弘的宫殿与法式花园中，仿佛能听见茜茜公主的轻语。小提示：在这里换乘美泉宫全景列车，以更悠闲的方式探索广阔的宫殿公园——皇室度假，就该这么惬意！
美景宫（Belvedere）
一座华丽的巴洛克宫殿，里面藏着奥地利艺术的灵魂。不要错过古斯塔夫·克里姆特的传世名作《吻》，在金色光芒中，感受维也纳分离派的永恒魅力。宫殿外的花园同样迷人，适合发呆晒太阳。
中央火车站（Hauptbahnhof）
不仅是交通枢纽，更是现代建筑的杰作。从这里，你可以轻松换乘，继续探索维也纳的更多角落。旅行，就该如此从容。
从美泉宫的皇室夏梦，到美景宫的艺术之光，黄色线路，带你走进维也纳最优雅的一面。
绿色线路
🟩 绿色线路——驶入维也纳的绿野仙踪与酒香时光
想要逃离城市喧嚣，拥抱自然与惬意？跳上绿色线路巴士，向维也纳的西郊进发，在葡萄园山坡与浪漫酒馆间，遇见这座城市的另一面温柔。
科本茨尔（Cobenzl）
维也纳人私藏的登高秘境！站在山坡上，整座帝都和多瑙河在脚下铺展，周围的葡萄园如绿毯般绵延。这里是看日落的最佳地点——当夕阳把老城染成金色，你会明白为什么这座城让人如此着迷。
格林青（Grinzing）
维也纳最浪漫的葡萄酒村！鹅卵石小路、古老的葡萄藤、温馨的传统酒馆（Heurigen）……点一杯当地的新酒，配上一份冷盘，在微醺的晚风里，听隔壁桌的维也纳人唱起熟悉的民谣。这里没有游客，只有生活。
从山顶的壮丽俯瞰，到酒村的微醺时光，绿色线路，带你发现维也纳治愈的一面。