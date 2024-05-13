福拉尔贝格州最好的餐厅
福拉尔贝格州拥有
众多屡获殊荣的米其林星级餐厅。探索高端餐厅和美食瑰宝，它们将精致餐饮提升到一个新的高度。顶级厨师们怀着对土地的敬畏、一丝不苟的态度和满腔热情，精心烹制美食。美食家们应该尽情品尝他们精心烹制的佳肴。
清澈的高山湖泊、凉爽的森林、风景壮丽的山地牧场：从阿尔贝格到布雷根茨沃尔德再到克莱恩瓦尔瑟塔尔,福拉尔贝格的风景与盘中的美食一样丰富多彩。探索我们推荐的顶级餐厅,它们位置优越,拥有厨师帽和星级荣誉——在这里，幸福、鸡皮疙瘩和美食三重奏将得到保证！
奶酪面疙瘩(奶酪酱意面)、奶酪奶油汤、高山奶酪饺子：福拉尔贝格州的旅馆供应各种奶酪,还有各种其他美食，大多采用当地食材制作,有时朴实无华,有时充满创意：从森林里的野味到康斯坦茨湖的鱼，再到自家花园里的香草。 所有菜肴均采用最高标准精心烹制,服务热情周到。
福拉尔贝格州的顶级餐厅
奥博勒赫堡维塔尔度假村的格里格勒·斯图巴餐厅供应最高水准的阿尔卑斯-亚洲美食,被誉为该国最好的餐厅之一。纯粹的奢华！莱赫（Lech）的五星级高级奥雷利奥（Aurelio）酒店提供类似的体验，传统美食和国际菜肴之间的平衡在这里得到了完美的诠释——邮政酒店（Hotel Gasthof Post）的优雅餐厅也是如此，这里是莱赫（Lech）美食家的另一个顶级去处。洛查（Lochau）的Mangold餐厅也以其将当地菜肴（如野味）和国际菜肴（如咖喱）完美融合而闻名，提供“慢食，滋养心灵，无需大惊小怪”。位于克莱恩瓦尔瑟塔尔（Kleinwalsertal）伊芬酒店（Ifen Hotel）的Kilian Stuba餐厅的菜肴可谓国际化，带有法国风味,将顶级食材烹制成浓郁、纯正的菜肴。绝对值得一试!
福拉尔贝格州的精致餐厅
蒙塔丰洛文酒店的Brasserie Leonis是一家新开业的餐厅：这家时尚餐厅供应采用当地时令食材烹制的法式和奥地利风味美食。“从山到餐桌”是阿尔贝格山麓斯图本镇Fuxbau餐厅的座右铭，该餐厅致力于纯粹主义。菜单上既有奢华的、有时是实验性的蔬菜菜肴，也有美味的肉类菜肴。在布雷根茨森林艺术气息浓厚的Hirschen酒店，当地食材经过精心烹制，并融入创新精神，成为奥地利最美丽的餐厅之一——其中一些食材经过精心发酵。Biohotel Schwanen酒店也位于布雷根茨森林，是有机食品领域的先驱，创新的天然美食堪称一流。位于查贡斯的Montafoner Hof酒店以其现代野味菜肴而闻名，在美丽的露台上品尝这些菜肴更是别有一番风味。
福拉尔贝格州氛围独特的餐厅
在布雷根茨的魏斯餐厅（Restaurant Weiss），米莱娜∙布罗格（Milena Broger）和埃里克∙佩德森（Erik Pedersen）为您奉上带有斯堪的纳维亚风味的精致小吃美食，这里的氛围个性、温馨而又略带都市气息，而且还有一个僻静的花园。迈克尔∙加西亚-洛佩斯（Michael Garcia-Lopez）在布雷根策尔瓦尔德克隆酒店（Bregenzerwald Hotel Gasthof Krone）烹制地道的地方菜肴，还可以欣赏到希蒂绍（Hittisau）村教堂的美景。比肯霍赫酒店（Hotel Birkenhöhe）内有一家Sonnenstüble餐厅，从小牛肉、奶酪到香草，这里的大部分产品都来自克莱因瓦尔泽塔尔（Kleinwalsertal）的农民。位于上莱赫的穆尔梅利酒店（Hotel Murmeli）有一个很棒的阳光露台，三十年来的菜肴也同样令人印象深刻，尤其是鱼类和海鲜。
拥有特别视野的福拉尔贝格州餐厅
位于布雷根茨瓦尔德克伦巴赫（Krumbach）的舒尔胡斯餐厅（Schulhus）坐落在草地和群山之间，纯正的时令美食值得细细品味。小贴士：冰淇淋作品！在劳特拉赫（Lauterach）的古斯餐厅（Restaurant Guth）用餐，您可以欣赏到迷人的花园和雕塑公园，这里的亚洲风味美食的大部分原料都来自当地，包括牛肉、羊肉、鱼、蔬菜和香草。在Mehdafu（“更多相同”）餐厅，您可以坐在漂亮的阳光露台上眺望博登湖，品尝用当地最优质食材烹制的时令特色菜。眼前是绵延的群山，盘中是鲜嫩多汁的有机牛排和当地捕获的新鲜鱼类--这就是您在恩青阿尔卑斯露营地的Himmelwärts餐厅所能享受到的。餐厅经理在多恩比恩（Dornbirn）别墅区提供正宗的 “新鲜市场美食”，餐厅内有历史悠久的用餐环境，餐厅外有露台和舒适的花园休息室。
福拉尔贝格州的客栈
“我们的美食就是阿尔卑斯山、森林和水"。这是位于莱希的Pfeffermühle餐厅对奥地利美食的评价。预告：各种辣椒是今天主角。位于费尔德基希（Feldkirch）的古特温斯基餐厅（Gutwinski）则更国际化一些，当然，菜单上也有创意十足的时令菜肴。布兰德内塔尔的Gufer55餐厅以现代方式使用当地森林、田野和水域的产品，还喜欢融入亚洲风味。在Langeneg 的Krone酒店，来自酒店自家池塘的鳟鱼和烤肉与花园里的新鲜蔬菜和香草一起烹制。Bregenzerwald Au的Gasthaus Löwen是一家美食机构，拥有自己的酿酒厂、Kässpätzle和其他秉承传统的经典菜肴。
福拉尔贝格州的旅馆
兰克韦尔的莫仁餐厅（Gasthof Mohren）的 座右铭是“从头到尾”，在这里，您可以品尝到最好的慢食，而且十分精致，夏天还可以在漂亮的花园里享用。 菲尔德基希（Feldkirch）的扎诺纳（Zanona）是甜点的首选，但也有很多人慕名而来品尝奥地利-地中海美食。 小贴士：浓汤！卢斯滕瑙的弗雷格餐厅（Restaurant zum Freigeist）的座右铭是“尽情享受，无愧于心”，这里大部分现代菜肴的原料都来自附近的农场。 在克莱因瓦尔泽塔尔（Kleinwalsertal）阳光明媚的山丘上，霍内克酒馆（Wirtshaus Hoheneck）已成为一家老字号餐厅。清淡的阿尔卑斯菜肴与各种奶酪和原汁原味的经典客栈一样受欢迎。 位于维克多斯贝格（Viktorsberg）的Schöne Aussicht旅馆是一家极具地方特色的餐馆，餐馆的名字也说明了一切。 鞑靼牛肉尤其美味。