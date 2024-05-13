这里汇集了福拉尔贝格州精选的美食——从乡村小旅馆到屡获殊荣的高端餐厅，应有尽有。

福拉尔贝格州拥有

众多屡获殊荣的米其林星级餐厅。探索高端餐厅和美食瑰宝，它们将精致餐饮提升到一个新的高度。顶级厨师们怀着对土地的敬畏、一丝不苟的态度和满腔热情，精心烹制美食。美食家们应该尽情品尝他们精心烹制的佳肴。

清澈的高山湖泊、凉爽的森林、风景壮丽的山地牧场：从阿尔贝格到布雷根茨沃尔德再到克莱恩瓦尔瑟塔尔,福拉尔贝格的风景与盘中的美食一样丰富多彩。探索我们推荐的顶级餐厅,它们位置优越,拥有厨师帽和星级荣誉——在这里，幸福、鸡皮疙瘩和美食三重奏将得到保证！

奶酪面疙瘩(奶酪酱意面)、奶酪奶油汤、高山奶酪饺子：福拉尔贝格州的旅馆供应各种奶酪,还有各种其他美食，大多采用当地食材制作,有时朴实无华,有时充满创意：从森林里的野味到康斯坦茨湖的鱼，再到自家花园里的香草。 所有菜肴均采用最高标准精心烹制,服务热情周到。