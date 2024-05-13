奥地利的冬季有许多自然景观等待您去发现，冬季徒步旅行、雪橇、越野滑雪等十种远离雪道的酷爽体验。

奥地利的冬季——运动与休闲的完美结合

当清晨的积雪在您的鞋底发出嘎吱嘎吱的响声，冰凉清新的空气流淌过您的肺部，您的目光徜徉在令人叹为观止的高山全景中时，您就会明白，您终于来到了冬季度假地，来到了一个真正的雪球世界。在白雪皑皑的奥地利，冬季将成为真正的冬季田园，我们热情地邀请您参与各种有趣的活动。

如果您想在寒冷的季节里远离滑雪场，在假期中积极锻炼身体，那么在寒风凛冽的奥地利，您会发现一个白雪皑皑的游乐场。在如此美妙的条件下，每天都是设定目标激励自己的好日子，极限是什么？只是我们自己。

今天有哪些远离滑雪道的神奇时刻？在蒙塔丰（Montafon）进行田园诗般的雪鞋徒步旅行，在白湖（Weissensee）厚厚的天然冰面上滑冰，或是乘坐宁静的马拉雪橇穿越萨尔茨堡乐园（SalzburgerLand）享受大自然？