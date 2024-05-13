远离雪场的冬季假期
奥地利的冬季——运动与休闲的完美结合
当清晨的积雪在您的鞋底发出嘎吱嘎吱的响声，冰凉清新的空气流淌过您的肺部，您的目光徜徉在令人叹为观止的高山全景中时，您就会明白，您终于来到了冬季度假地，来到了一个真正的雪球世界。在白雪皑皑的奥地利，冬季将成为真正的冬季田园，我们热情地邀请您参与各种有趣的活动。
如果您想在寒冷的季节里远离滑雪场，在假期中积极锻炼身体，那么在寒风凛冽的奥地利，您会发现一个白雪皑皑的游乐场。在如此美妙的条件下，每天都是设定目标激励自己的好日子，极限是什么？只是我们自己。
今天有哪些远离滑雪道的神奇时刻？在蒙塔丰（Montafon）进行田园诗般的雪鞋徒步旅行，在白湖（Weissensee）厚厚的天然冰面上滑冰，或是乘坐宁静的马拉雪橇穿越萨尔茨堡乐园（SalzburgerLand）享受大自然？
劳里斯山谷的雪地徒步
劳里斯位于海拔950米的上陶恩国家公园（Hohe Tauern National Park）内，这里是阿尔卑斯山最大的保护区。大自然在这里得到了特别的呵护，这使得雪地徒步成为一种特殊的体验。在远离滑雪道的劳里斯原始森林中，在百年云杉和石松之间，冬日的阳光熠熠生辉，让成千上万的雪晶翩翩起舞。不时有害羞的森林居民匆匆走过，寻找食物。我们穿着宽大的圆盘靴，每走一步，心中都会恢复平静。
劳里斯山谷的雪鞋路径上有详细的路标，如果您愿意，可以自行探索。有向导陪同当然会更安全，国家公园护林员每周提供两次有向导的雪鞋徒步旅行，其中一个亮点是夜间满月之旅。
劳里斯山谷也是冬季雪鞋爱好者的理想去处，无论是在 雪道上，还是在悠闲的冬季徒步旅行中，或是与全家人一起玩雪橇或越野滑雪。
在卡尔蒂奇冬季徒步
东蒂罗尔的卡尔蒂奇登山村坐落在阿尔卑斯山最美丽的高山峡谷中，满足了人们对亲近自然的冬季体验的渴望。在白雪覆盖的冬季森林中，只有脚步踩在雪地上发出的嘎吱嘎吱声才会打断这里令人沉思的寂静。您在冬日清澈空气中的呼吸为冬季徒步定下节奏。作为奥地利第一个获得认证的冬季徒步旅行村，这里有无数条维护良好的小径，足以证明它的价值。它坐落在北部的利恩茨多洛米蒂（Lienzer Dolomiten）山麓和南部的卡尼奇山脊之间。在这里，无论是阳光明媚还是绿树成荫，无论是挑战还是休闲，每个人都能找到适合自己的路线。
独特的山间美景总是尽收眼底，在冬季徒步旅行中，远离滑雪道，您将始终与迷人的、精心呵护的大自然相伴，让人久久难忘。冬季徒步旅行的住宿、热情的主人和当地美食，以及提供冬季景观导游服务的护林员，也都为此做出了贡献。每年的冬季徒步旅行日都会举办一次有配套节目的导游活动，想要体验更多滑雪乐趣的游客也可以在卡尔蒂奇周围地区找到，无论是在周围的雪场雪道，还是在越野滑雪道上，或是参加滑雪旅行团。
蒙塔丰的滑雪之旅
在奥地利阿尔卑斯山的中心地带，靠近瑞士边境的蒙塔丰地区是一个冬季休闲与探险并存的地区。100 年前，著名作家海明威（Ernest Hemingway）就曾来到福拉尔贝格州（Vorarlberg）这个沉睡的山谷学习滑雪。今天，蒙塔丰风景中的乡村农舍可能在当时才刚刚建成，如果您抬头仰望 3000 米高的山峰，就会看到海明威第一次滑雪时看到的景象。
蒙塔丰是寻找冬季滑雪探险之旅的理想之地。在滑雪道之外，经验丰富的导游会带领游客穿过白雪覆盖的森林和广阔的高山牧场，向他们展示该地区未受破坏的美景。晚间的加尔盖伦滑雪之旅为您带来特别的山区体验，当滑雪场傍晚关闭时，您可以乘坐旅游滑雪板登上沙夫贝格高原，然后在自己头灯的照射下滑入山谷。
沉浸在大自然的静谧之中，最多只能听到雪粉在脚下发出的清脆声响，冬季的蒙塔丰不仅仅是一个度假胜地，这里邀请您跟随海明威的脚步，在粉雪中留下自己的足迹，体验大自然的真正之美。
塞菲尔德的羊驼徒步旅行
刚踏出酒店大门，您就已沉浸在塞菲尔德（Seefeld）绚丽的冬日景色中，无数雪晶在小径边缘闪烁，湛蓝的天空在雄伟山峰的白色映衬下显得格外突出，柔和的冬日阳光温暖着您饱经风霜的脸颊，但最精彩的还在后面，在这梦幻般的背景下，与羊驼并肩而行。这些毛茸茸的动物以其对家人的友好和温顺而闻名。那么，是什么让西菲尔德的羊驼徒步旅行成为如此难忘的体验呢？
尽管海拔 1200 米的高原周围是巍峨的群山，但这里的景色却令人印象深刻。塞菲尔德是卡文德尔自然公园的一部分，这是蒂罗尔州最大的自然保护区，也是整个奥地利最大的自然公园。在这里，度假者们不仅可以体验到远离山坡的大自然之美：从羊驼徒步旅行、越野滑雪到冬季森林浴，可持续的娱乐休闲活动应有尽有，这些体验将成为您长久的美好回忆。
在白湖上滑冰
白湖因湖底的白色石灰石而得名。它就像一个峡湾，风景如画地坐落在海拔930米的盖尔阿尔卑斯山中部。然而，这个天然湖泊的特别之处在于其基本未受破坏的湖岸线，这凸显了保护自然原貌的决心，自然公园很早就决定促进可持续发展，这一承诺也体现在当地的美食中。白湖区的居民为生活和工作在第一个慢食区而感到自豪，因为在这里，享受和社会责任得到了最好的结合，一切都源于地区美食的价值，它们不仅味道出众，而且是以生态和可持续的方式生产的，无数奖项正证明了这一承诺的正确性。
不过，魏森湖上的体验还不止于此。冬天，湖面会变成欧洲最大的天然溜冰场。冰层通常很厚，因此冬季运动爱好者可以在6.5平方公里的湖面上尽情挥洒汗水，滑冰、冰壶或漫步欣赏白雪覆盖的山峰。
如果不能在冰面上自由行走，也不会感到无聊。雪地徒步或越野滑雪都是这里有趣的冬季体验。此外，这里甚至还隐藏着一个可以欣赏湖景小型滑雪区。
巴德加斯坦的养生和水疗中心
当外面的雪花悄然飞舞时，桑拿浴室里的热气和温泉水的温度会让我们放松下来。冬日漫步后，听着噼啪作响的炉火声，这种温暖的感觉让我们倍感舒适，刺骨的寒冷与水火的温暖交织在一起，让我们的心情平静下来。 因此，萨尔茨堡州的巴德加斯坦（Bad Gastein） 正是那些在滑雪道之外寻求放松的人们的理想去处。
这个温泉和冬季运动度假胜地因其建于林木葱郁的陡峭山坡上的美好年代酒店和别墅而闻名。巴特加斯坦的地标瀑布直泻村落中心。村庄位于海拔1000米的霍赫陶恩国家公园内，该公园是中欧最大的保护区之一。在高山荒野美景中，热温泉水从岩石中喷涌而出。众多住宿设施和温泉利用富含矿物质的泉水的力量，确保整体再生、强身健体和身心健康。这里主人的使命是协调客人的身心。除了在加斯坦山谷（Gastein Valley）进行雪地徒步和冬季徒步旅行外，他们还让这种远离大自然的活动成为可能，在瑜伽课程和舒缓按摩中，日常压力化为乌有。假期结束后，您可以满载而归，迎接寒冷的冬季。
皮勒湖的火把徒步
一月的夜晚，蒂罗尔州皮勒赛塔尔山谷星光灿烂，白雪覆盖着大地，空气干燥而寒冷，呼吸在脸上形成一小团一小团的云雾。但幸运的是，火把的火焰带来了一丝温暖，它们是黑暗中唯一的光源。走在白雪覆盖的森林中，靴子下的积雪发出轻微的嘎吱声，只能听到脚步声，除此之外，一片寂静。火把的火焰在周围的树木上投下柔和的阴影，无疑是一次神奇的体验！
皮勒湖山谷位于海拔835米的基茨比厄尔阿尔卑斯山脉，这里山高谷深，白雪覆盖的森林茂密，一眼望不到边。基茨比厄尔阿尔卑斯山的白天，在黄昏来临之前，是火把远足的理想时间。在蒂罗尔州积雪最厚的地区之一的越野雪道上滑行，或者穿着雪鞋在雪地上轻松跋涉，都是非常有趣的事情。
一个特别的建议是冬季徒步前往世界上最大的无障碍十字架山顶——雅各布斯克劳兹（Jakobskreuz）。这个无障碍登顶十字架位于布亨施泰因山（Buchensteinwand）的山顶上，坐落在白雪皑皑的冬季景观之中。站在约30米高的全景平台上，周围基茨比厄尔阿尔卑斯山脉的群山美景尽收眼底。
在米尔斯塔特湖冰泳
在冬天跳进结冰的湖里，对许多人来说可能听起来很疯狂。不过，对于特别大胆的人来说，冰咏是对抗冬日忧郁的最酷方式。湖面上白雪皑皑，群山如皇冠般耸立在地平线上的晴空中。克恩顿州的米尔斯塔特湖在厚厚的冰层中几乎无法辨认。冰泳就像是一种极限冥想，注意力完全集中在当下，呼吸缓慢而深沉，越来越多的人开始尝试这项活动，当然这需要付出一些努力，大概是因为人们渴望自由的感觉和与大自然的联系吧。
十一公里长的米尔斯塔特湖为此提供了理想的环境。诺克贝格生物圈保护区（Nockberge Biosphere Reserve）和米尔斯塔特阿尔卑斯山（Millstätter Alpe）的平缓海拔全景让您远离严寒。如果您失去了勇气，可以穿上舒适的毛衣，通过冬季徒步、雪地徒步或乘坐浪漫的马拉雪橇环绕田园牧歌般的湖泊时体验与大自然的亲密接触。
在施拉德明-达赫施泰因地区乘坐马拉雪橇
施拉德明的冬日晴空万里，寒风刺骨，马车夫拉紧舒适的毯子，爬上雪橇，手一挥，两匹骝马就出发了，空气中弥漫着马缰绳上的铃铛声。当雪橇驶入白雪覆盖的森林时，雪在雪橇的跑动下发出轻微的嘎吱声，感觉宛如冬日仙境，寒冷已被遗忘。现在，是时候坐下来享受这宁静祥和的大自然之美了。
在施拉德明-达赫施泰因地区，您可以远离滑雪道，尽情享受最美丽的自然风光。仅在达赫施泰因的拉姆绍（Ramsau am Dachstein），就有40辆双人雪橇在约40公里长的特制雪道上行驶，穿越人迹罕至的冬季景观。如果您不想坐雪橇，还有282公里长的徒步路线可供选择。您还可以在众多雪地徒步路线上深读体验“冬季徒步旅行之乡”。
在维尔德科格尔山竞技场滑雪
一个雪橇、两个滑道和世界上最长的泛光天然雪橇滑道，维尔德科格尔山竞技场的Neukirchen和Bramberg是所有想在冬季度假期间乘坐雪橇从山上呼啸而下的人的理想去处。准备好头盔、护目镜、手套和结实的鞋子，您就可以出发了。长达14公里的天然雪橇滑道从维尔德科格尔山一直延伸到Bramberg。乘坐斯马拉格缆车可到达海拔近2100米的地方，然后鼓起勇气，准备好雪橇，在泛光灯下沿着雪橇道飞驰而去，全程1300米的海拔高度需要30到50分钟。
虽然肾上腺素较低，但仍有机会放松身心，远离压力和日常生活，远离滑雪道的高山自然环境为此提供了绝佳的环境。雪的结晶体在新鲜的粉雪中熠熠生辉。每个人都可以在30公里长的越野滑雪道上亲眼目睹这一切，同时还可以在纯净的苏尔茨巴赫山谷中进行冬季徒步或雪地远足。