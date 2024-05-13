奥地利各联邦州
在山峰和艺术宝藏之间，在阿尔卑斯美食和葡萄酒产区之间
高山和湖泊、阿尔卑斯美食和葡萄酒产区、历史和现代高雅文化、健康和积极运动。奥地利的九个联邦州为带孩子的家庭、独自旅行者、朋友和情侣提供了丰富多彩的旅游项目。
布尔根兰州
布尔根兰州盛产世界一流的葡萄酒，新锡德勒地区盛产茨威格特葡萄酒，而西部地区则盛产DAC红白葡萄酒的果实。因此，布尔根兰州对美食和欢聚的嗜好就是围绕着葡萄酒展开的。
人与自然的和谐共处为新锡德勒湖-塞温克尔国家公园带来了更多的惬意。
克恩顿州
这个最南端的联邦州以其清澈碧绿的湖泊而闻名，这里的人们被认为特别热爱生活和大自然。
毕竟，温和的地中海气候为水上或山中的一切活动敞开了大门，徒步或骑车环湖游览，在阿尔卑斯山牧场远足，或只是在湖边露台上品尝一杯美酒。
下奥地利州
在下奥地利州风景优美的地区，如果没有在葡萄酒酒馆或客栈品尝美食，那么这次旅行是不完整的，所以有一样东西必不可少：葡萄酒。
由于其崇高的地位和品质，甚至有第五个季节专门用来酿造高贵的葡萄汁，每年的八月到十一月就是所谓的葡萄酒之秋。
上奥地利州
视觉环境会影响人的灵魂和思想吗？上奥地利州的人们认为确实如此。从浪漫的萨尔茨卡默古特地区到前卫的穆尔区，奥地利一些风景最美的地区都位于这里，在这里，您的心会“融化”。
这种安静、舒适的权力之所还有一个特殊的名字：Gschmå-Platzl。
萨尔茨堡州
萨尔茨堡人热爱大自然和各种户外运动，阿尔卑斯山麓的湖泊、高山草甸、森林和山脉美不胜收，怎能不让人心旷神怡？
在莫扎特之城，文化和建筑瑰宝熠熠生辉。
施泰尔马克州
该州是“奥地利的绿色心脏”，施泰尔马克州凭借全国最高的森林比例而赢得了这一荣誉，由于气候温和，该州也是奥地利重要的葡萄酒产区。
在这里度假的任何人都能感受到热情好客，而在该地区的众多葡萄酒小酒馆中，是最能体验到这种热情的。
蒂罗尔州
幸福生活在山中，蒂罗尔人对此深信不疑。因为任何人在工作之余随意安排在这里喝一杯，往往都会得到这样的回答：“很乐意！在哪座山上的牧场”？
这则小轶事说明山区在这里是多么受欢迎，这也难怪，蒂罗尔州是阿尔卑斯山的所在地，奥地利最高峰大钟山的一部分就高耸入云。
福拉尔贝格州
这个最西部的联邦州被视为传统和现代木制建筑的露天高山舞台，是高山湖泊、森林和高山牧场的天堂，这里是艺术和可持续发展的家园。
在福拉尔贝格州，从文化景观的维护到奶酪的生产，所有的工作都是“ghörig”（正确）进行的。
Wien
Wien ist die grünste Stadt der Welt, Wien hat eine besonders hohe Lebensqualität, Wien ist Musik, Kunst und Kultur.
Und Wien ist die Mischung eines Lebensgefühls, das die Stadt so sympathisch macht: eine Portion Gelassenheit, reichlich Charme, ein wenig „Granteln“ (schlecht gelaunt sein) und der legendäre Schmäh (eine spezielle Art von Humor).
Wie schützen wir die Bergwelt?
Alles, was auf den Berg mitgebracht wird, auch wieder mitnehmen und entsorgen – Taschentücher, Verpackungen, Trinkflaschen etc.
Immer den beschilderten Wanderwegen nach! So bleiben Tiere und Jungwälder ungestört.
Achtsam mit der Tierwelt umgehen! Kühe, Schafe und Wildtiere nur aus der Ferne beobachten.
Das gut ausgebaute Netz an Regionalbahnen und Wanderbussen nutzen.
Hütten zur Einkehr wählen, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagieren.
Begeistert eure Kinder für die Natur! Was die Kleinen kennen, werden sie auch wertschätzen.
Biodiversität schützen: Die Ranger:innen der Nationalparks zeigen wie’s geht.