布尔根兰州

布尔根兰州盛产世界一流的葡萄酒，新锡德勒地区盛产茨威格特葡萄酒，而西部地区则盛产DAC红白葡萄酒的果实。因此，布尔根兰州对美食和欢聚的嗜好就是围绕着葡萄酒展开的。

人与自然的和谐共处为新锡德勒湖-塞温克尔国家公园带来了更多的惬意。