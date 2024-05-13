奥地利的圣诞集市
在奥地利的圣诞节期间，您可以沉浸在圣诞市场和圣诞集市遍布全国的独特氛围中。城镇里彩灯闪烁，闷酒和烤杏仁的香味飘散在装饰得喜气洋洋的小巷里。在美泉宫或格拉芬内格宫等宏伟的宫殿前，您将体验到艺术与手工艺、地方美食和节日魔力的独特组合。
在乡村地区，您可以品尝到地道的特色美食，感受到人们的热情。
这些集市不仅仅是一个闲逛的地方，更是一种特殊的体验，您会发现手工制作的礼物和传统装饰品，尤其是在远离喧嚣的小村庄，您将感受到降临节的原始魔力，并将其融入冬日的风景之中。
奥地利城市的圣诞集市
维也纳市政厅广场的圣诞市场是一个充满想象力的圣诞节，无数的手工艺品和美食摊位、灯火通明的市政厅前挂满爱心的圣诞树以及儿童节目每年都会吸引无数游客。游客们可以在溜冰场上溜达一圈，或者沿着手工制作的耶稣诞生场景的小路走一圈，尽情享受维也纳式的欢乐气氛。
位于大教堂广场和主教宫广场的萨尔茨堡圣诞集市也同样时尚，巴洛克式老城中心的传统小屋为节日营造了独特的氛围。
因斯布鲁克老城中心的圣诞集市也同样浪漫，伴随着金屋顶塔楼铜管乐队的乐声，中世纪小巷里飘散着闷酒和栗子的香味，让这里的圣诞气氛格外温馨。
各地区的圣诞集市
对许多人来说，全国最迷人的圣灵降临节集市位于萨尔茨卡默古特地区的圣沃尔夫冈，在"过去的降临节"的口号下，您可以体验到该地区人民的风俗习惯以及真正的艺术和手工艺品。此外，沃尔夫冈湖上漂浮的红色降临节蜡烛总是引人注目。
在下奥地利州维尔弗拉赫附近的约翰内斯巴赫克拉姆峡谷，每年都会有一个特别朴实的降临节集市，奥地利最大的装饰圣诞树矗立在野性而浪漫的峡谷前，高达 20 多米。游客可以在40多个摊位的明火旁取暖，欣赏玻璃吹制工匠、木工和铁匠的精湛技艺。
格罗萨尔山谷的萨尔茨堡山地降临节则更加质朴，在火把和烛光的映照下，可以看到大量的耶稣诞生场景，这些场景都是当地的耶稣诞生场景制作者花费数月时间手工制作的。
城堡的圣诞集市
在皇帝和王子曾经居住的地方，您可以在圣诞节期间看到许多奇妙的生物，比如赫尔布伦宫的圣诞天使，它耸立在宫殿池塘上方 8 米处。萨尔茨堡的“赫尔布伦圣诞魔法” 充满魔力，由700棵针叶树组成的童话森林，装饰着10,000个红色小饰品和童话灯。
维也纳美泉宫的文化和圣诞集市散发着无比浓郁的帝王气息，在皇宫的节日灯饰前，您可以找到您心仪的圣诞礼物，从木雕等传统手工艺品到怀旧玩具和可爱的装饰品，应有尽有。
同样位于维也纳的美景宫前也有一个巴洛克风格的圣诞村，里面有各种创意礼品和美食。对许多维也纳人来说，这是所有降临节市场中最浪漫的一个。
温馨提示：
这里的列表提供了每个联邦州的降临节市场概况，但并不声称详尽无遗。请注意，2024年的日期尚未全部确定，我们会不断增加和更新日期。由于日期可能会在短时间内发生变化，请查看相关地区的网站或直接联系当地旅游局。
布尔根兰州
巴德绍尔布伦（Bad Sauerbrunn）：圣诞树村的降临节
2024年11月30日至12月22日，每周六、日
埃森施塔特（Eisenstadt）：埃斯特哈齐宫的降临节市场
2024年11月22日至2024年12月24日
福尔斯滕施泰因（Forchtenstein）： 福尔斯滕施泰因城堡圣诞集市
2024年11月29日至2024年12月1日
布尔根兰州
拉肯巴赫（Lackenbach）： 拉肯巴赫城堡的降临节市场
2024年12月6日至12月8日
纽豪斯安姆克罗森巴赫（Neuhaus am Klausenbach）：塔伯城堡的降临节
2024年12月7日至12月15日，星期六至星期日
鲁斯特（Rust） ：Rust Advent Mile
2024年11月22日至12月22日，星期五至星期日
施塔特施莱宁（Stadtschlaining ）：中世纪圣诞市场
2024年12月1日
圣玛格丽特（St. Margarethen）：圣诞市场
2024年11月30日至12月1日
克恩顿州
巴德克莱恩基希海姆（Bad Kleinkirchheim）：基希海姆降临节
2024年11月30日至2024年12月21日，每周六以及12月13日、20日
Feistritz ob Bleiburg： 1700米海拔的佩岑圣诞市场
2024年7月12日至2024年12月21日，每周六以及12月8日
许滕贝格（Hüttenberg）：克纳彭贝格矿井中的圣诞魔力
2024年12月8日
卡赤山（Katschberg）：卡奇山降临小径
2024年11月29日至2024年12月25日，每周三、周五、周六和周日
克拉根福特（Klagenfurt）： 新广场上的克拉根福特圣诞集市
2024年11月16日至2024年12月24日
劳恩斯多夫（Launsdorf）：高奥斯特维茨城堡的圣诞集市
2024年12月7日至2024年12月8日
马尔尼茨（Mallnitz）：马尔尼茨山降临节
2024年11月29日至12月22日，每个星期五至星期日
克恩顿州
菲拉赫 / 菲拉赫地区（Villach）：菲拉赫降临节
2024年11月15日至2024年12月24日
沃尔特湖（Wörthersee）：沃尔特湖的降临节
玛丽亚沃特（Maria Wörth） ：玛丽亚沃特浪漫教堂降临节
2024年11月23日至2024年12月22日，每周六和周日
波尔查赫（Pörtschach）：湖上降临节
2024年11月23日至2024年12月22日，每周五至周日
皮拉米德考格尔塔（Pyramidenkogel）：云上降临节
2024年11月22日2024年12月22日，每周五至周日
维尔登（Velden）：维尔登降临节
2024年11月22日至2024年12月23日，每周五至周日以及2024年12月23日
下奥地利州
阿格斯巴赫（Aggsbach Dorf）：阿格斯巴赫城堡遗址的艺术品和手工艺品市场2024年11月1日至11月17日，每星期五至星期日
维也纳巴登（Baden bei Wien）：公园里的降临节——巴登FAIRzaubert
2024年11月20日至2024年12月22日，每周三至周日
杜伦斯坦（Dürnstein）：杜伦斯坦城堡瓦豪降临节
2024年12月7日至2024年12月22日，每周六和周日
埃根堡（Eggenburg）：埃根堡的降临节魔力
2024年11月22日至2024年11月24日
埃布赖希斯多夫（Ebreichsdorf）：埃布赖希斯多夫城堡公园的降临节魔力
2024年11月30日至2024年12月15日，每周六和周日
格拉费内格（Grafenegg）：格拉费内格宫的格拉费内格降临节
12月5日至2024年12月8日
格洛斯魏克斯多夫（Großweikersdorf）：格洛斯魏克斯多夫圣诞市场
2024年11月30日至2024年12月1日
克雷姆斯（Krems）：克雷姆斯圣诞集市
2024年11月21日至2024年12月23日
下奥地利州
利茨豪（Litschau）：“挨家挨户”的利茨豪降临节
2024年11月30日
莫斯特维特尔（Mostviertel）： 苹果酒和铁之路上的降临节
2024年11月30日至12月15日，火红的圣诞节
2024年11月23日至12月15日，闪亮的乡村圣诞节
佩尔希托尔德斯多夫（Perchtoldsdorf）： 基兴贝格尔的圣诞集市
2024年12月22日至15日，每星期五至星期日
雷茨（Retz）： “雷茨drüber & drunter降临节”
待定
罗森堡（Rosenburg）：罗森堡城堡的瓦尔德维尔特勒圣诞集市
2024年11月23日至12月8日，每星期六和星期日
莎拉堡（Schallaburg）：莎拉堡圣诞集市
2024年12月13日至12月15日
施尔特恩（Schiltern）：基滕贝格花园中的降临节魔力
2024年12月2日至23日
下奥地利州
霍夫堡宫（Schloss Hof）：霍夫堡宫的圣诞集市
2024年11月16日至2024年12月22日，每周六至周日以及节假日
塞本斯坦（Seebenstein）：塞本斯坦公园的圣诞集市
2024年11月30日至2024年12月1日
多瑙河畔图尔恩（Tulln an der Donau）：
米诺利修道院冬季迷人集市
待定
图尔恩降临节村
待定
魏特拉（Weitra）：魏特拉降临节
待定
维也纳新城：“新降临节”
2024年12月6日至8日 贝多芬大道上的降临节
2024年12月13日至15日 大教堂降临节
2024年12月20日至22日 市长花园的降临节
茨维特尔（Zwettl）：金色茨维特尔降临节
2024年12月5日至8日
上奥地利州
巴德伊舍：伊舍工匠圣诞市场
2024年11月22日至12月22日
加尔斯滕（Garsten）：加尔斯滕降临节
2024年11月30日至2024年12月8日，每周六和周日
因河畔基希多夫（Kirchdorf am Inn）：卡岑贝格城堡的圣诞集市
2024年12月12日至2024年12月15日
克雷河畔基希多夫（Kirchdorf an der Krems）：基希多夫的降临节
2024年12月6日
林茨：林茨的降临节
林茨主广场的圣诞集市
2024年11月23日至2024年12月24日
林茨人民公园的圣诞集市
2024年11月23日至2024年12月23日
大教堂的降临节
2024年11月23日至2024年12月22日，周二至周日
上奥地利州
月亮湖：月亮湖的降临节
2024年11月22日至2024年12月22日，每周五至周日
阿尔姆山谷的佩滕巴赫：佩滕巴赫的圣诞集市
2024年12月8日
施泰尔河畔施泰因巴赫：施泰因巴赫圣诞集市
2024年12月1日至2024年12月22日，每周六和周日
施泰尔（Steyr）：在圣诞小镇施泰尔庆祝降临节
圣诞市场“老城施泰尔”
2024年11月22日至12月22日，每周三至周日
圣诞市场长廊
2024年11月22日至12月22日，每周五至周日
萨尔茨堡州
阿尔滕马克特绍肯湖（Altenmarkt-Zauchensee）：阿尔滕马克特圣诞市场
2024年11月23日至2024年12月21日，每周六和周日以及11月28日
加斯泰因河谷（Gasteinertal）：加斯泰因河谷圣诞市场
多夫加斯坦（Dorfgastein）：多夫加斯坦圣诞市场
2024年12月14日
巴德加斯坦（Bad Gastein）：巴德加斯坦圣诞市场
2024年12月14日至2024年12月21日，每周六和周日
滨湖富施尔（Fuschl am See）：富施尔湖地区村庄的降临节
2024年11月24日至2024年12月22日
戈尔德埃格（Goldegg）：戈尔德埃格降临节
2024年12月14日至2024年12月22日，每周六和周日
格罗萨尔（Großarl）：格罗萨尔山谷萨尔茨堡群山中的降临节
2024年11月22日至2024年12月22日
萨尔茨堡州
格罗迪格-圣莱昂哈德（Grödig-St. Leonhard）：圣莱昂哈德圣诞市场
2024年11月30日至2024年12月24日
哈莱恩（Hallein）：哈莱恩圣诞市场
2024年11月15日至2024年12月22日，每周五至周日
毛特恩多夫（Mauterndorf）：毛特恩多夫城堡的圣诞市场
2024年12月7日至2024年12月15日，每周六和周日
上特劳恩（Obertauern）：特劳恩降临节
2024年11月29日至2024年12月22日，每周五至周日
拉德施塔特（Radstadt）：拉德施塔特广场上的圣诞降临节
2024年11月30日至2024年12月22日，每周六和周日以及12月26日、27日
萨尔茨堡州
萨尔茨堡：萨尔茨堡降临节
大教堂广场历史悠久的圣诞市场
2024年11月21日至2025年1月1日
霍亨萨茨堡要塞庭院的圣诞集市
2024年11月22日至2024年12月22日，每周五至周日
海尔布伦宫的圣诞节魔法
2024年11月21日至2024年12月24日，每周二至周日以及12月23日
米拉贝尔宫广场的圣诞集市
2024年11月21日至2024年12月24日
降临节之星与冬季集市
2024年11月21日至2025年1月6日
萨尔茨堡萨尔察赫谷（Salzburger Saalachtal）：罗弗附近的玛丽亚·基尔兴山谷山区圣诞节
2024年12月7日至2024年12月15日，每周六至周日
萨尔茨堡州
萨尔茨堡湖区（Salzburger Seenland）：
沃尔湖畔亨多夫（Henndorf am Wallersee）：艾德比赫庄园的圣诞市场
2024年11月15日至2025年1月6日
马特湖（Mattsee）：马特湖圣诞市场
2024年12月7日至2024年12月22日，每周六和周日
维尔芬（Werfen）：霍恩维尔芬堡城堡的圣诞集市
2024年11月30日至2024年12月1日每周六和周日
沃尔夫冈湖（Wolfgangsee）：沃尔夫冈湖降临节
圣吉尔根和施特罗布尔
2024年11月22日至2024年12月22日，每周四至周日
滨湖采尔（Zell am See）：
滨湖采尔星光降临集市
2024年11月20日至2024年12月22日，每周三至周日
采尔湖的圣诞市场
2024年11月21日至2024年12月22日，每周四至周日以及12月23日至31日每天
卡普伦城堡的圣诞市场
2024年12月7日至2024年12月8日
施泰尔马克州
阿德蒙特（Admont）：阿德蒙特圣诞市场
2024年12月13日至15日
巴德格莱兴贝格（Bad Gleichenberg）：巴德格莱兴贝格圣诞市场
2024年12月1日至22日，每周日
穆尔河畔布鲁克（Bruck an der Mur）：穆尔河畔布鲁克圣诞市场
2024年11月22日至24日
菲尔斯滕费尔德（Fürstenfeld）：菲尔斯滕费尔德
2024年11月22日至2024年12月22日
格拉茨（Graz）：格拉茨降临节
城堡山下的圣诞集市
2024年11月22日至2024年12月22日，每周五至周日
主广场上的圣诞集市
2024年11月22日至2024年12月24日
乔安努姆区各种工艺品的圣诞集市
2024年11月22日至2024年12月23日
方济各会区的圣诞集市
2024年11月22日至2024年12月24日
施泰尔马克州
莱奥本：莱奥本圣诞市场
2024年11月22日至12月23日
玛莉亚采尔：玛莉亚采尔圣诞市场
2024年11月21日至12月22日，每周四至周日
施拉德明：
塔尔巴赫的降临节
2024年11月22日至12月15日，每周五至周日
塔尔巴赫克拉姆峡谷的降临节魔法
2024年11月30日至12月14日
福劳：福劳露天博物馆中的约格兰德降临节
2024年12月14日至12月15日
采尔特韦格（Zeltweg）：法拉奇降临节
2024年12月5日至12月8日
蒂罗尔州
阿亨湖：阿亨湖圣诞节
2024年11月29日至2025年1月6日
锡森霍夫地方历史博物馆的蒂罗尔山区圣诞节
2024年11月28日至12月29日
蒂罗尔的哈尔：哈尔的降临节市场
2024年11月22日至12月24日
因斯布鲁克：
老城区的圣诞市场——传统市场
2024年11月15日至12月23日
洪格堡圣诞市场——全景市场
2024年11月22日至2025年1月6日
玛丽亚-特雷西亚大街的圣诞市场——现代市场
2024年11月25日2025年1月6日
集市广场上的圣诞集市——家庭集市
2024年11月15日至12月23日
圣尼古拉斯圣诞市场--令人沉思的市场
2024年11月22日至12月23日
威尔顿圣诞市场——充满艺术气息的市场
2024年11月22日至12月23日
蒂罗尔州
库夫施泰因：
堡垒的圣诞魔力
2024年11月24日至12月22日，每周六至周日
城市公园的圣诞市场
2024年11月24日至12月22日，每周三至周日
利恩茨：利恩茨j降临节
2024年11月22日至12月24日
塞菲尔德地区 - 蒂罗尔的高原：
塞菲尔德：Romantischer Weihnachtsmarkt in Seefeld
2024年11月29日至2025年1月6日
莱塔什：莱塔什教堂降临节
2024年11月29日至12月21日，每周五至周六
皮勒湖塔尔：神奇的降临节——湖边的圣诞村
2024年11月30日至12月8日，每周六至周日
维也纳
赫希施泰特滕花圃的圣诞集市和圣诞表演
2024年11月24日至12月22日
古老的AKH圣诞村
2024年11月15日至12月23日
第36届老维也纳弗赖永圣诞集市
2024年11月15日至12月23日
宫廷降临集市
2024年11月15日至12月23日
列支敦士登宫的降临节市场
2024年11月15日至12月23日
美泉宫文化与圣诞市场
2024年11月8日至2025年1月6日
博物馆区 - MQ的冬季花园
待定
美景宫圣诞村
2024年11月15日至12月31日
斯皮特尔贝格圣诞集市
2024年11月16日至12月23日
维也纳
玛丽亚-特雷西亚广场的圣诞村
2024年11月13日至12月31日
斯蒂芬广场的圣诞市场
2024年11月8日至12月26日
艺术降临节：卡尔广场的艺术和手工艺品
2024年11月15日至12月23日
圣诞市场上的维也纳圣诞之梦 - 市政厅广场
2024年11月16日至12月26日
Türkenschanz公园的圣诞市场
2024年11月15日至12月23日
普拉特摩天轮广场的冬季集市
2024年11月16日至2025年1月6日
普拉特展览中心的阿尔姆降临节
2024年11月21日至12月20日
奥塔克林格圣诞魔法
待定