阿亨湖
山野间的清新

该高山湖泊由两万年前的巨大冰川形成，雄伟地坐落在卡文德尔山脉和勃兰登堡阿尔卑斯山之间。

阿亨湖的夏日梦想

阿亨湖（Lake Achensee）坐落在卡文德尔山（Karwendel）和罗凡山（Rofan）巍峨的山峰之间，湖水清澈见底，自然景观令人叹为观止。清风拂过，清波荡漾，给人一种未受污染的自由之感。

阿亨湖的清晨，水面上常常笼罩着一层淡淡的薄雾，营造出一种神秘的氛围。早起的人们可以划独木舟享受宁静，或在清凉的湖水中畅游。白天晚些时候，徒步旅行者和山地自行车爱好者会被吸引到周围的山脉中，那里有标记清晰的小径，可以穿过鲜花盛开的高山草甸和茂密的森林。

如果您想小憩片刻，可以在沿岸的传统蒂罗尔客栈歇歇脚，这里的特色美食，如地方鳟鱼或丰盛的布雷特尔小吃，都会让您流连忘返。舒适的阳光露台是欣赏山景和波光粼粼湖面的绝佳场所。

下午，毛拉赫（Maurach）佩尔蒂绍（Pertisau）的海水浴场会给您带来清爽的感觉。家庭游客可以在这里找到他们想要的一切：日光浴草坪、游乐场和清澈的海水。对于喜欢冒险的人来说，这里还有帆船、帆板和站立划桨等水上运动，让你心跳加速。

傍晚时分，当太阳消失在群山背后，天空沐浴在温暖的色彩中时，这里又恢复了宁静。沿岸漫步或悠闲地乘船游览，为忙碌的一天画上一个舒缓的句号。夏日的夜晚，您可以在星空下流连忘返，尽情享受阿亨塞湖的宁静氛围。

在阿亨湖，自然、探险和放松融为一体，让您的每一刻都难以忘怀。在这里，度假者不仅能放松身心，还能感受到只有蒂罗尔阿尔卑斯山才能提供的灵感和美景。

阿亨湖的概况与数据
水温20°– 22°C
湖深133 m
范围25,3 km
质量水质优良
长度9 km
宽度1,3 km
位置延巴赫以北
高度海拔高度为929米
最佳旅行时间
全年

给运动爱好者的五个建议：阿亨湖正在发生变化

骑行和山地自行车

蒂罗尔州阿尔卑斯山的自行车骑行区适合骑行和山地自行车之旅的所有人。

骑行

徒步

阿亨湖和徒步旅行无疑是绝佳的组合。山峦连绵，目力所及之处皆是美景，还有众多温馨的小屋。

阿亨湖地区的徒步旅行

森林高空绳索课程

想不想知道您能行走多高或多低？森林高空绳索课程已经准备就绪，静候光临！

阿亨湖冒险乐园

帆船和冲浪

阿亨湖以风速极快而闻名，是帆船运动员的天堂。

阿亨湖水上运动中心

潜水

阿亨湖清澈见底，湖底生长着丰富的植物和鱼类，是天然的乐园。

潜水

阿亨湖上三个阳光明媚的湖畔小镇

阿亨基希：群山之间

精致优雅与乡村特色的结合，使这个湖边小镇如此特别，欢迎您到访！

阿亨基希

毛拉赫：水上运动与休闲

享受阳光明媚的阿亨湖生活，在毛拉赫很容易做到，帆船领航员们还在这里找到了正确的方向！

毛拉赫

佩尔蒂绍：从下到上

从佩尔蒂绍出发，有多条徒步路线直通阿尔卑斯山的自然风光。不过，您也可以乘坐缆车和齿轨铁路前往山顶。

佩尔蒂绍

当翠绿色的湖面在阳光下闪闪发光，湖水清澈见底，可以看到10米深的湖面时，单单是观赏阿亨塞湖就是一种特别的体验。罗凡山脉（Rofan Mountains）和卡文德尔自然公园（Karwendel Nature Park）这两座山脉就像一道保护屏障，将阿申湖围了起来，使自然体验更加完美

在阿亨湖上方

佩尔蒂绍的卡文德尔缆车

佩尔蒂绍（Pertisau）位于阿亨湖（Lake Achensee）西南岸，是通往三条高山峡谷的门户。卡文德尔（Karwendel）山地铁路的山谷站就设在这里。登上缆车，关上车门，惊叹不已。当您坐上缆车后，等待您的将是一幅自然全景图，让人不禁发出深深的感叹。

缆车在宁静中将缆车拉上1500米的高空。房屋和人群变得越来越小--渐渐地，您可以看到全长八公里的阿亨湖（Achensee），在山峰、粗糙的岩石和平缓的高山草甸的映衬下，呈现出深邃的蔚蓝色。

乘坐缆车和徒步旅行

阿亨湖的四家酒店推荐

里泽酒店

这是一家适合懒惰的旅行者和运动爱好者的家庭式健康酒店。

里泽酒店

恩瓦勒湖区酒店

靠近湖边的休闲娱乐。

恩瓦勒湖区酒店

达斯克朗塔勒酒店

阿尔卑斯生活风格的酒店坐落在山与湖之间的幽静之地。

达斯克朗塔勒酒店

水晶酒店

疗养酒店、健康绿洲和美食及会议场所。

水晶酒店

简史

你们知道吗？

阿亨湖在中世纪晚期就已经吸引了第一批游客。体验过阿亨湖蓝色美景的人都不会对早在15世纪蒂罗尔地区就出现了第一批“游客”感到惊讶。当时，这片湖泊和土地属于本笃会修道士，他们接待了前来做客的蒂罗尔王公，自此在山水之间居住的好处很快就传开了。我们不知道贵族们是否将脚趾浸入过清凉的水中，但可以肯定的是，马克西米利安皇帝也曾热衷于此，并住在特拉茨贝格狩猎小屋。

特拉茨贝格城堡的历史

常见问题

阿亨塞湖最受欢迎的运动包括徒步旅行、帆船和冲浪、潜水、骑行和山地自行车。

湖水最深处达133米。

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