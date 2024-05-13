阿亨湖
山野间的清新
阿亨湖的夏日梦想
阿亨湖（Lake Achensee）坐落在卡文德尔山（Karwendel）和罗凡山（Rofan）巍峨的山峰之间，湖水清澈见底，自然景观令人叹为观止。清风拂过，清波荡漾，给人一种未受污染的自由之感。
阿亨湖的清晨，水面上常常笼罩着一层淡淡的薄雾，营造出一种神秘的氛围。早起的人们可以划独木舟享受宁静，或在清凉的湖水中畅游。白天晚些时候，徒步旅行者和山地自行车爱好者会被吸引到周围的山脉中，那里有标记清晰的小径，可以穿过鲜花盛开的高山草甸和茂密的森林。
如果您想小憩片刻，可以在沿岸的传统蒂罗尔客栈歇歇脚，这里的特色美食，如地方鳟鱼或丰盛的布雷特尔小吃，都会让您流连忘返。舒适的阳光露台是欣赏山景和波光粼粼湖面的绝佳场所。
下午，毛拉赫（Maurach）和佩尔蒂绍（Pertisau）的海水浴场会给您带来清爽的感觉。家庭游客可以在这里找到他们想要的一切：日光浴草坪、游乐场和清澈的海水。对于喜欢冒险的人来说，这里还有帆船、帆板和站立划桨等水上运动，让你心跳加速。
傍晚时分，当太阳消失在群山背后，天空沐浴在温暖的色彩中时，这里又恢复了宁静。沿岸漫步或悠闲地乘船游览，为忙碌的一天画上一个舒缓的句号。夏日的夜晚，您可以在星空下流连忘返，尽情享受阿亨塞湖的宁静氛围。
在阿亨湖，自然、探险和放松融为一体，让您的每一刻都难以忘怀。在这里，度假者不仅能放松身心，还能感受到只有蒂罗尔阿尔卑斯山才能提供的灵感和美景。
给运动爱好者的五个建议：阿亨湖正在发生变化
阿亨湖上三个阳光明媚的湖畔小镇
当翠绿色的湖面在阳光下闪闪发光，湖水清澈见底，可以看到10米深的湖面时，单单是观赏阿亨塞湖就是一种特别的体验。罗凡山脉（Rofan Mountains）和卡文德尔自然公园（Karwendel Nature Park）这两座山脉就像一道保护屏障，将阿申湖围了起来，使自然体验更加完美 。
在阿亨湖上方
佩尔蒂绍（Pertisau）位于阿亨湖（Lake Achensee）西南岸，是通往三条高山峡谷的门户。卡文德尔（Karwendel）山地铁路的山谷站就设在这里。登上缆车，关上车门，惊叹不已。当您坐上缆车后，等待您的将是一幅自然全景图，让人不禁发出深深的感叹。
缆车在宁静中将缆车拉上1500米的高空。房屋和人群变得越来越小--渐渐地，您可以看到全长八公里的阿亨湖（Achensee），在山峰、粗糙的岩石和平缓的高山草甸的映衬下，呈现出深邃的蔚蓝色。
阿亨湖的四家酒店推荐
简史
阿亨湖在中世纪晚期就已经吸引了第一批游客。体验过阿亨湖蓝色美景的人都不会对早在15世纪蒂罗尔地区就出现了第一批“游客”感到惊讶。当时，这片湖泊和土地属于本笃会修道士，他们接待了前来做客的蒂罗尔王公，自此在山水之间居住的好处很快就传开了。我们不知道贵族们是否将脚趾浸入过清凉的水中，但可以肯定的是，马克西米利安皇帝也曾热衷于此，并住在特拉茨贝格狩猎小屋。