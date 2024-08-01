从城市到湖边！

古代的贵族也会在夏季从城市搬到乡间庄园，这样做的目的并不一定是为了放松，而是需要照看一下农业庄园。 但在19世纪末，人们更多的是为了享受凉风、湖泊、山脉和森林。

世纪之交的贵族和富有的资产阶级从城市的宫殿搬到了乡村的避暑胜地，这种愉快的习惯在奥地利有一个名字：夏季度假，而沃尔特湖（Lake Wörthersee）则是一个特别美丽的目的地。