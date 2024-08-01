沃尔特湖
南部地区的壮丽
沃尔特湖的生活方式
微风拂面，轻盈自由，栈桥木板的清香扑鼻而来，夏日和阳光的气息扑面而来，耳边是海浪拍打的声音。
温馨和生活乐趣是沃尔特湖上的克恩顿人的特质。早上在卡普齐纳林荫道（Kapuzinerinsel）上游泳，中午在湖边的餐馆里品尝新鲜的白鱼，下午骑自行车游湖。您甚至可以在波茨哈赫（Pörtschach）历史悠久的别墅中停留片刻。之后，传奇糕点店Wienerroither的新鲜杏子蛋糕会让您垂涎欲滴，但您也可以在湖畔露天酒吧喝上一杯冰镇鸡尾酒，庆祝夏日的到来，或者来点完全不同的，这里有很多选择！
沃尔特湖（Lake Wörthersee）碧蓝的湖水和田园诗般的地理位置令人陶醉，是休闲和水上运动的理想胜地。
沃尔特湖畔的活动项目
从城市到湖边！
古代的贵族也会在夏季从城市搬到乡间庄园，这样做的目的并不一定是为了放松，而是需要照看一下农业庄园。 但在19世纪末，人们更多的是为了享受凉风、湖泊、山脉和森林。
世纪之交的贵族和富有的资产阶级从城市的宫殿搬到了乡村的避暑胜地，这种愉快的习惯在奥地利有一个名字：夏季度假，而沃尔特湖（Lake Wörthersee）则是一个特别美丽的目的地。
翡翠、蓝宝石、靛蓝、蛋白石……
波光粼粼的绿松石颜色是沃尔瑟湖的传奇色彩，这并不是大自然的一时兴起，而是动植物的特性、湖水的深度和石灰含量决定了湖水的颜色。根据混合物的不同，会产生深蓝、浅绿或明亮的绿松石色。
沃尔特湖（Lake Wörthersee）特别富含石灰质，穿透湖水的散射光被细小分布的石灰晶体吸收并反射，短波光的散射更为强烈，水体会呈现出沃尔特湖碧蓝色。
五个最美的海滨浴场
舒服的湖水
这里的气温、天气甚至氛围都与沃尔特湖（Lake Wörthersee）南部的地理位置相符，亚地中海气候、温和的空气和 25 度的夏日湖面温度，正是客人们所钟爱的。不过，沃特尔湖的魅力并不仅仅在于夏季。春季百花齐放，秋季色彩斑斓，冬季寒冷刺骨，这些经典的四季景色与环湖气候区炎热的夏季相得益彰。
周边六个美丽的旅行目的地
沃尔特湖畔的别墅建筑
今天，任何人漫步在波茨哈赫（Pörtschach）的鲜花长廊上，或者乘坐蒸汽船游览徜徉在沃尔特湖上，都会对这些优雅的小城堡和别墅赞叹不已。20 世纪初，“美好年代”的贵族和实业家们在沃尔特湖畔建造了这些城堡和别墅。
这些建筑雍容华贵，拥有尖顶、塔楼和装饰华丽的门廊。这些气势恢宏的建筑很快就有了自己的名字：沃尔特湖建筑风格。在这些独一无二的别墅中，您可以感受到悠闲的贵族气息和淡淡的南方风情。
在湖边生活、用餐和休闲的八个建议
韦尔登Seeschlössl海滨酒店
公园提供了宁静和自然， 而私人海滩则是为这家四星级酒店的锦上添花。
波尔查赫的维尔泽浴场
在这里，您可以品尝到美味的鱼产，最重要的是，还能感受到独特的历史气息。
韦尔登Rosé湖畔餐厅
田园般的海湾、开放式酒吧区、湖畔露台、以湖为灵感的菜单，尽享夏日的快乐。
Seespitz韦尔登湖畔餐厅
湖景现代餐厅提供精致的小酒馆美食，这里的特色：新鲜鱼类！
玛丽亚·沃尔特FX Mayer健康中心
前方是沃尔特湖（Lake Wörthersee），后方是大自然，而中间则是幸福和再生的高尚之地。
波尔查赫Lake’s：My Lake酒店及水疗中心
这家生活方式酒店拥有迷人的露台，坐落在湖边最美丽的景点之一，直接位于海滨长廊上。
波尔查赫的沃尔特公园别墅
这座带公园的田园式小城堡坐落在湖边，宁静宜人，属于典型的沃尔特湖建筑风格！
莱夫尼茨湖畔休闲区
这里前身是船库，现在是餐厅和酒吧，精致美食、精选美酒、夕阳西下和酷酷的人群都在这里。