沃尔特湖
南部地区的壮丽

作为克恩顿州最大的湖泊，沃尔特湖（Lake Wörthersee）为游客提供了夏季度假、游览和水上运动的好去处。

沃尔特湖的生活方式

微风拂面，轻盈自由，栈桥木板的清香扑鼻而来，夏日和阳光的气息扑面而来，耳边是海浪拍打的声音。

温馨和生活乐趣是沃尔特湖上的克恩顿人的特质。早上在卡普齐纳林荫道（Kapuzinerinsel）上游泳，中午在湖边的餐馆里品尝新鲜的白鱼，下午骑自行车游湖。您甚至可以在波茨哈赫（Pörtschach）历史悠久的别墅中停留片刻。之后，传奇糕点店Wienerroither的新鲜杏子蛋糕会让您垂涎欲滴，但您也可以在湖畔露天酒吧喝上一杯冰镇鸡尾酒，庆祝夏日的到来，或者来点完全不同的，这里有很多选择！

关于沃尔特湖的信息
水温平均25°C
湖深85,2 m
范围42 km
质量水质极佳
长度16,5 km
宽度1,7 km
位置克拉根福特以西
高度海拔439 m
最佳旅行时间
全年

沃尔特湖（Lake Wörthersee）碧蓝的湖水和田园诗般的地理位置令人陶醉，是休闲和水上运动的理想胜地。

沃尔特湖畔的活动项目

奥地利人全家上山度假的夏季传统

从城市到湖边！

古代的贵族也会在夏季从城市搬到乡间庄园，这样做的目的并不一定是为了放松，而是需要照看一下农业庄园。 但在19世纪末，人们更多的是为了享受凉风、湖泊、山脉和森林。

世纪之交的贵族和富有的资产阶级从城市的宫殿搬到了乡村的避暑胜地，这种愉快的习惯在奥地利有一个名字：夏季度假，而沃尔特湖（Lake Wörthersee）则是一个特别美丽的目的地。

沃尔特湖
为什么沃尔特湖如此碧绿？

翡翠、蓝宝石、靛蓝、蛋白石……

波光粼粼的绿松石颜色是沃尔瑟湖的传奇色彩，这并不是大自然的一时兴起，而是动植物的特性、湖水的深度和石灰含量决定了湖水的颜色。根据混合物的不同，会产生深蓝、浅绿或明亮的绿松石色。

沃尔特湖（Lake Wörthersee）特别富含石灰质，穿透湖水的散射光被细小分布的石灰晶体吸收并反射，短波光的散射更为强烈，水体会呈现出沃尔特湖碧蓝色。

沃尔特湖

五个最美的海滨浴场

有些人喜欢安静和放松，有些人则喜欢有人陪伴和喧闹的生活。 好在沃尔特湖（Lake Wörthersee）有可以满足各种愿望的海滩：

清凉的浴场

克拉根福特的海滨浴

适合家庭的浴场

波尔特沙赫的漫步浴场

静谧的浴场

帕克巴德克鲁彭多夫海滩

商务浴场

韦尔登海滨浴

适合单纯的休闲人士

泰切尔斯多夫萨格的海滨浴
为什么沃尔特湖如此温暖？

舒服的湖水

这里的气温、天气甚至氛围都与沃尔特湖（Lake Wörthersee）南部的地理位置相符，亚地中海气候、温和的空气和 25 度的夏日湖面温度，正是客人们所钟爱的。不过，沃特尔湖的魅力并不仅仅在于夏季。春季百花齐放，秋季色彩斑斓，冬季寒冷刺骨，这些经典的四季景色与环湖气候区炎热的夏季相得益彰。

沃尔特湖

周边六个美丽的旅行目的地

资深的游客都知道，沃尔特湖（Lake Wörthersee）的旅游体验是非常令人愉快的。

沃尔特湖畔的别墅建筑

今天，任何人漫步在波茨哈赫（Pörtschach）的鲜花长廊上，或者乘坐蒸汽船游览徜徉在沃尔特湖上，都会对这些优雅的小城堡和别墅赞叹不已。20 世纪初，“美好年代”的贵族和实业家们在沃尔特湖畔建造了这些城堡和别墅。

这些建筑雍容华贵，拥有尖顶、塔楼和装饰华丽的门廊。这些气势恢宏的建筑很快就有了自己的名字：沃尔特湖建筑风格。在这些独一无二的别墅中，您可以感受到悠闲的贵族气息和淡淡的南方风情。

在湖边生活、用餐和休闲的八个建议

韦尔登Seeschlössl海滨酒店

公园提供了宁静和自然， 而私人海滩则是为这家四星级酒店的锦上添花。

Seeschlössl海滨酒店

波尔查赫的维尔泽浴场

在这里，您可以品尝到美味的鱼产，最重要的是，还能感受到独特的历史气息。

维尔泽浴场

韦尔登Rosé湖畔餐厅

田园般的海湾、开放式酒吧区、湖畔露台、以湖为灵感的菜单，尽享夏日的快乐。

Rosé湖畔餐厅

Seespitz韦尔登湖畔餐厅

湖景现代餐厅提供精致的小酒馆美食，这里的特色：新鲜鱼类！

Seespitz湖畔餐厅

玛丽亚·沃尔特FX Mayer健康中心

前方是沃尔特湖（Lake Wörthersee），后方是大自然，而中间则是幸福和再生的高尚之地。

FX Mayer健康中心

波尔查赫Lake’s：My Lake酒店及水疗中心

这家生活方式酒店拥有迷人的露台，坐落在湖边最美丽的景点之一，直接位于海滨长廊上。

My Lake酒店

波尔查赫的沃尔特公园别墅

这座带公园的田园式小城堡坐落在湖边，宁静宜人，属于典型的沃尔特湖建筑风格！

沃尔特公园别墅

莱夫尼茨湖畔休闲区

这里前身是船库，现在是餐厅和酒吧，精致美食、精选美酒、夕阳西下和酷酷的人群都在这里。

湖畔休闲区

五个时尚生活与仪式感的小贴士

常见问题

  • 米尔斯泰特湖（Millstätter See）：卡林西亚州最深的湖泊，湖中有地貌能量线穿过，“能量之地”遍布这里。

  • 克洛佩纳湖（Klopeinersee）：夏季气温高达28度，是阿尔卑斯山南部阳光充足地区最温暖的浴湖之一。

  • 奥夏尔湖（Ossiacher See）：40多年来，在湖畔举办了无数音乐会和活动。

  • 魏森湖（Weissensee）：欧洲最环保的地区之一，克恩顿州大湖中最高的湖泊，也是阿尔卑斯山最纯净的湖泊。

  • 科茨哈切湖（Keutschacher See）：市内70%的区域为自然保护区。在这里，您可以悠然自得，也可以尽情活动，一切皆有可能。

  • 普雷塞格尔湖：自然清澈的普雷塞格尔湖四周环绕着森林、草地和田野。

Der Wörthersee in Kärnten zeichnet sich durch seine faszinierende türkise Farbe und das besondere Flair aus, das die Region so anziehend macht. Umgeben von malerischen Landschaften bietet der See ein submediterranes Klima mit milden Temperaturen und sonnigen Tagen. Die Region um den Wörthersee ist bekannt für ihre Herzlichkeit und Lebensfreude, die sich in den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten widerspiegeln: Morgens eine Schwimmrunde, mittags frischen Fisch in einem der Seerestaurants und nachmittags eine Radtour durch historische Villen und malerische Orte wie Pörtschach. Die kulinarischen Genüsse, von regionalem Fisch bis hin zu erfrischenden Cocktails, ergänzen das Wohlfühlprogramm perfekt. Der Wörthersee zieht nicht nur im Sommer zahlreiche Besucher:innen an, sondern begeistert auch im Frühling, Herbst und Winter mit seiner natürlichen Schönheit und abwechslungsreichen Aktivitäten. Ob schwimmen, segeln, wandern oder einfach entspannen – der Wörthersee bietet für jeden Geschmack das richtige Erlebnis.

