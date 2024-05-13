奥地利航空
奥地利航空是奥地利最大的航空公司，运营着以中欧和东欧为重点的全球航线网络。自1957年成立以来，奥地利航空已运送了超过3.25亿名乘客。6000多名员工确保每天多达400架航班安全抵达120多个目的地。
从2025年起，机队包括68架飞机：57架空客A320/321和巴西航空工业公司195型中短程飞机，以及9架波音767、777型远程飞机和两架全新的波音787-9型飞机。波音787-9型飞机也被称为“梦幻客机”（Dreamliner）， 具有更高的运营效率、更低的油耗和噪音以及更舒适的旅行体验。
在奥地利长途航班和所有欧洲商务舱航班上，旅客都可以品尝到全球备受赞誉的DO&CO餐饮公司的美食。不仅如此，奥航最大的杀手锏是，在长途商务舱中由机上厨师亲自烹制的菜肴！让你在云端也能享用到口口鲜嫩的美食。
在短途经济舱航班上，奥地利Melangerie餐厅随时为旅客服务。奥地利Melangerie餐厅大家提供多种奥地利菜肴、小吃和饮料。机上菜单任君选择，旅客可直接在机上付款。对于50分钟或更长时间的航班，旅客可以在起飞前36小时预订喜欢的菜肴，并享受10%的折扣。
从经典的维也纳炸肉排、维也纳Melange咖啡到国际经典美食，奥地利航空为旅客精心准备各种新鲜美食。当然，奥地利航空也有一系列素食菜肴供大家选择。在飞行结束时，奥地利航空还会为每位旅客准备一份小小的甜蜜惊喜。
奥地利航空的目标是到2030年将二氧化碳净排放量与减少到2019年的一半，到2050年实现完全碳中和。为实现这一目标，公司专注于持续优化飞行运营、机队现代化和可持续航空燃料（SAF）的使用。
奥地利航空是全球首家在波音777飞机上配备“AeroSHARK”表面技术以提高效率、省油节能的航空公司，奥航于2025年1月首次使用了这种“鲨鱼皮”技术，每次飞行可以节省总燃料消耗的1%。
只需点击一下，就可以通过使用可持续航空燃料预订航班，通过减少额外的二氧化碳排放或支持抵消二氧化碳排放践行可持续旅行，我们可以从在完成预订之前的三个选项中自主选择此项，而选购了“绿色”机票后还可以获得额外的里程、灵活的改签选择和其他优惠。
通过奥地利航空与奥地利联邦铁路公司（ÖBB）合作的AIRail空铁联运服务，我们可以从林茨、萨尔茨堡、格拉茨或因斯布鲁克中央车站前往世界任何地方。只需点击一下即可连接火车和航班，并提供联运保证，无需担心意外延误。此外，我们还将获得一张火车餐厅的小吃券，在所有ÖBB Railjet列车上可以免费使用Wi-Fi。
从预订到办理登机手续和其他服务，Travel ID 让我们畅享更加轻松的旅行体验。它是使用奥地利航空所有数字服务的登录账号。我们可以使用它快速、轻松地访问数据，随时享受相关信息和个性化服务，还可在汉莎航空集团旗下的任意航空公司使用。作为Travel ID用户或Miles & More会员，还可以在A320系列所有配备FlyNet®的飞机上免费享受中短途航班的无限次免费讯息服务，随时随地掌握家人行程状态。
无论你是想在云端查看电子邮件、与朋友聊天还是购物，奥地利FlyNet服务套餐都能满足你的需求。奥地利航空与德国电信合作，在部分中短途航线上和“梦幻客机”上为大家提供FlyNet互联网接入服务，只需提前预订或在FlyNet门户网站上购买套餐，就可以尽情上网冲浪，摆脱“2G老人”。