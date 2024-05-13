云端美食

在奥地利长途航班和所有欧洲商务舱航班上，旅客都可以品尝到全球备受赞誉的DO&CO餐饮公司的美食。不仅如此，奥航最大的杀手锏是，在长途商务舱中由机上厨师亲自烹制的菜肴！让你在云端也能享用到口口鲜嫩的美食。

在短途经济舱航班上，奥地利Melangerie餐厅随时为旅客服务。奥地利Melangerie餐厅大家提供多种奥地利菜肴、小吃和饮料。机上菜单任君选择，旅客可直接在机上付款。对于50分钟或更长时间的航班，旅客可以在起飞前36小时预订喜欢的菜肴，并享受10%的折扣。

从经典的维也纳炸肉排、维也纳Melange咖啡到国际经典美食，奥地利航空为旅客精心准备各种新鲜美食。当然，奥地利航空也有一系列素食菜肴供大家选择。在飞行结束时，奥地利航空还会为每位旅客准备一份小小的甜蜜惊喜。