通行费、高速公路税贴纸及GO Box

在奥地利，高速公路都需要收费。在这里，您可以找到有关收费公路、购买和使用收费贴纸或GO-Box的信息。

高速公路税不干胶标签

粘贴标签有3种类型：年度标签、2个月标签和10天标签。

对于汽车而言 ，粘贴小标贴在挡风玻璃内侧、左上角边缘或后视镜后面。图案不得被任何着色条覆盖。

如果是摩托车，则必须粘贴在难以取下的部件（前叉杆或油箱）上，并且清楚可见。

检查由警察、海关警卫、服务和检查部门的工作人员进行，也可借助摄像头自动进行。

顺便提一句：行动不便的奥地利公民可以向社会事务部申请免费的年度通行证。

数字贴纸

如果您想在度假前就在家中购买电子票，您可以在ASFINAG网上商店或通过ASFINAG免费应用程序“Unterwegs”购买电子票。

电子票有4种类型：年度票、2个月票、10天票或1天票。

但请注意：2个月和年度电子票仅在网上购买后的第18天起有效（在网上购买电子票后，买家有14天的时间取消购买）。在销售点和自动售货机上购买的数字票面立即生效。

购买1天或10天的数字票面也不适用此期限，数字票面立即生效。

ASFINAG网上商城
免贴收费标签的路段

免贴收费标签的特殊情况

  • 瓦尔泽贝格（Walserberg）州界至北萨尔茨堡（Salzburg Nord）交叉口之间的 A1 Westautobahn 收费路段

  • 库夫施泰因（Kufstein）州界至库夫施泰因南（Kufstein-Süd）交叉口之间的 A12 因塔尔（Inntal）高速公路收费路段

  • A 14 莱茵塔尔/瓦尔高高速公路收费段，位于霍尔布兰兹州边界与霍内姆兹交叉口之间

  • A 26 号林茨高速公路收费段（目前仍在建设中）

有关临时豁免的更多信息，请访问负责机构ASFINAG的网站 。

路段通行费/收费公路

对于建设和运营成本高昂的阿尔卑斯山隧道，除了通行卡之外，还需缴纳公路费（通行费）。对于这些收费路段，例如阿尔卑斯山隧道或卡拉万肯隧道，可直接在相应的收费站或提前在线支付通行费。

关于高速公路收费贴纸等问题

在许多销售点，例如在ÖAMTC和ARBÖ汽车驾驶员俱乐部以及加油站和烟草店，以及在国外边境附近的相关汽车驾驶员俱乐部和加油站，都可以购买到该号码牌。在欧洲经济区（EEA）和瑞士境内的任何地方，也可在ASFINAG的收费商店在线 购买数字式通行卡，或在ASFINAG 收费站使用非现金信用卡或借记卡购买。

奥地利的所有高速公路都需要收费贴纸，但省道和联邦道路不需要。

有4种不同类型的凭证，其有效期各不相同：1天、10天、2个月或1年，取决于凭证的类型（粘胶凭证数字凭证）。

以下高速公路路段必须支付特别通行费（不受车牌限制）：A9 Pyhrn高速公路、A10 Tauern高速公路、A11 Karawanken 高速公路、A13 Brenner高速公路和S16 Arlberg高速公路。

GO-Box：用于卡车、客车和重型房车

技术允许的最大质量超过3.5吨的所有车辆都必须配备一个车载装置，即GO-Box。GO-Box使用微波信号登记每次通过收费龙门架的情况。车辆的EURO 排放等级或CO₂排放等级、行驶公里数和车轴数都会影响收费标准，只有使用GO-Box才能支付这些费用。过路费可以提前或事后支付，也可以通过GO Direkt直接与ASFINAG结算。

温馨提示：环保标签是强制性要求

在奥地利，环保标签要求仅适用于N1、N2和N3类货车（如果希望进入目前实行的六个环保区之一），以及在税务方面登记为N1重型卡车的汽车。

环保标签

所有详细信息请参阅ASFINAG收费贴纸手册

收费贴纸

重要的紧急电话号码一览

欧洲紧急电话号码：112

奥地利的紧急电话号码：

  • 消防队：122

  • 警察：133

  • 救援：144

奥地利的紧急故障服务：

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

山地救援：140

其他紧急号码

