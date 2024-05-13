通行费、高速公路税贴纸及GO Box
在奥地利，高速公路都需要收费。在这里，您可以找到有关收费公路、购买和使用收费贴纸或GO-Box的信息。
数字贴纸
如果您想在度假前就在家中购买电子票，您可以在ASFINAG网上商店或通过ASFINAG免费应用程序“Unterwegs”购买电子票。
电子票有4种类型：年度票、2个月票、10天票或1天票。
但请注意：2个月和年度电子票仅在网上购买后的第18天起有效（在网上购买电子票后，买家有14天的时间取消购买）。在销售点和自动售货机上购买的数字票面立即生效。
购买1天或10天的数字票面也不适用此期限，数字票面立即生效。
免贴收费标签的路段
免贴收费标签的特殊情况
瓦尔泽贝格（Walserberg）州界至北萨尔茨堡（Salzburg Nord）交叉口之间的 A1 Westautobahn 收费路段
库夫施泰因（Kufstein）州界至库夫施泰因南（Kufstein-Süd）交叉口之间的 A12 因塔尔（Inntal）高速公路收费路段
A 14 莱茵塔尔/瓦尔高高速公路收费段，位于霍尔布兰兹州边界与霍内姆兹交叉口之间
A 26 号林茨高速公路收费段（目前仍在建设中）
有关临时豁免的更多信息，请访问负责机构ASFINAG的网站 。