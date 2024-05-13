通行费、高速公路税贴纸及GO Box

数字贴纸

如果您想在度假前就在家中购买电子票，您可以在ASFINAG网上商店或通过ASFINAG免费应用程序“Unterwegs”购买电子票。

电子票有4种类型：年度票、2个月票、10天票或1天票。

但请注意：2个月和年度电子票仅在网上购买后的第18天起有效（在网上购买电子票后，买家有14天的时间取消购买）。在销售点和自动售货机上购买的数字票面立即生效。

购买1天或10天的数字票面也不适用此期限，数字票面立即生效。