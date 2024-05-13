步 制作面包屑的两种方法：

让面包屑保持酥脆的时间更长：将烤箱调低至160℃风扇烤箱。将不含面包屑的梅花糕烤35分钟。15分钟后，将面包屑撒在另一个铺有烘焙纸的托盘上，再烤最后20分钟，直到面包屑呈金黄色。取出李子果酱和面包屑。将果冻或果酱煮沸，用软刷子（硅胶）刷在热点上，然后撒在烤好的面包屑上。