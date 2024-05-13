李子甜点配黄油碎屑
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
在周六的农贸市场上，当第一批李子出现在晨光中时，它已经成为了美味的开胃菜。
烹调
- 烹饪时间: 100 分钟
- 1 盘
步
在制作面团前1小时，将所有配料从冰箱中取出。将牛奶加热至约30 °C。融化黄油。将鸡蛋、蛋黄、盐、细砂糖、柠檬皮、酵母碎和温牛奶混合，加入融化的黄油中搅拌。用面粉揉成光滑的面团，直至面团脱离面团边（最好使用食品加工机/揉面钩）。
步
盖上厨房毛巾，在室温下醒发1小时，直到体积大约翻倍。打发一次，再醒发10分钟。
步
将李子去核，从中间切开两半，与肉桂粉混合。
步
制作面包屑时，用手指将坚果粉或磨碎的杏仁、面粉、糖、盐和黄油揉成面包屑。
步
将烤箱预热至风扇200°C。在烤盘中铺上烘焙纸。在铺有少许面粉的工作台上将面团擀成0.5厘米厚的薄片，提起放在烤盘上，边缘用李子盖紧。
步
制作面包屑的两种方法：
让面包屑保持酥脆的时间更长：将烤箱调低至160℃风扇烤箱。将不含面包屑的梅花糕烤35分钟。15分钟后，将面包屑撒在另一个铺有烘焙纸的托盘上，再烤最后20分钟，直到面包屑呈金黄色。取出李子果酱和面包屑。将果冻或果酱煮沸，用软刷子（硅胶）刷在热点上，然后撒在烤好的面包屑上。
小贴士：可配牛奶咖啡或李子花蜜饮用。
配料
梅花糕
制作面包屑