Rakousko je jedno velké dobrodružné hřiště! Ziplining, downhill, canyoning nebo seskoky padákem – příroda, adrenalin a silné zážitky, na které se nezapomíná.

Immer mit der Ruhe? – Von wegen! Hier pulsieren Action und Abenteuer! Denn Österreich ist der Playground für alle, die sich in ihrem Urlaub unter „Hochspannung“ so richtig wohlfühlen: Wenn das Adrenalin einschießt, der Kick beim Downhill unter die Haut geht und die Erlebnisse nach Überwindungsgrad gemessen werden. Hier zählt nicht, wie wild ihr seid – sondern wie lebendig ihr euch fühlen wollt. In die Tiefe springen, in schwindelerregende Höhen klettern, das Element Wasser als Herausforderung erleben – das ist Action- und Abenteuerurlaub in Österreich.

Wer den Himmel erobern will, hebt im Ballon ab, rauscht am Flying Fox über Schluchten oder stürzt sich per Fallschirm ins alpine Panorama. Und unten warten Stromschnellen und (Gletscher-)Seen für Rafting, Canyoning, Tauchen oder Wakeboarden. Packt eure Neugier und euren Mut – und auf geht‘s ins Abenteuer mit Outdoor-Action voller Nervenkitzel!