Parádní zážitky na ledovci, v ledu a ledové vodě
Introduction
Příroda v Rakousku ukazuje svou divokou a překvapivou tvář po celý rok. Kdo se nemůže nabažit ledové vody ve všech jejích podobách, může zažít cool dobrodružství na ledovcích, jezerech a v horách.
Od celoročního paddleboardingu v přírodním ledovém paláci na ledovci Hintertux a vodních sportů na divoké řece Ötztaler Ache až po túry po ledovcovém jezeře a potápění pod ledem zamrzlého jezera Weissensee - čeká vás jedinečná alpská atmosféra a výjimečné zážitky: lezení po ledu na impozantních vodopádech, koupání v křišťálově čistých jezerech nebo rybaření pod ledem v horské krajině vám umožní naplno prožít krásu rakouské přírody.
Koupání v ledu v Rakousku
Jakmile to jednou vyzkoušíte, nebudete chtít přestat! Koupání v ledu v krásných rakouských jezerech je nový populární trend. Ledové dobrodružství posiluje imunitní systém, zlepšuje duševní pohodu a zahání zimní blues. Důležité je však předem zkontrolovat svůj zdravotní stav, pomalu se na chlad aklimatizovat a ponořit se do ledové vody s doprovodem nebo pod dohledem.
Při ledové koupeli buďte opatrní!
Pokud se rozhodnete pro ledovou koupel, měli byste ji poprvé vyzkoušet pouze pod dohledem a po konzultaci s lékařem! Zejména pokud již trpíte onemocněními, jako je astma, vysoký krevní tlak nebo srdeční problémy. S tréninkem je podle doporučení vhodné začít už na podzim a pomalu si zvykat na nižší teploty.
Pádlování ve stoje na ledovci Hintertux
Na ledovci Hintertux v tyrolském Zillertalu v nadmořské výšce 3.250 metrů se nachází kouzelná ledová jeskyně: přírodní ledový palác je jedinečný přírodní klenot, který lze navštívit po celý rok. V hloubce 30 metrů pod sjezdovkou se nacházejí jeskynní prostory, které vytvořila příroda. Otevírá se zde podivuhodný svět ledu a ledovcové vody, kde na vás čekají dobrodružné aktivity:
Pádlování ve stoje: od 12 let, až pro 5 osob, k dispozici sklápěcí stabilní SUP
Výlet na lodi: 70minutová prohlídka ledovcové jeskyně, plavba lodí po podzemním ledovcovém jezeře, výlet pro celou rodinu
Dobrodružný výlet pro páry: dobrodružná plavba lodí do „soukromého domu“, dobrodružný box, nápoje, vyzvednutí průvodcem
Návštěvní řád v Přírodním ledovém paláci
Každý, kdo navštíví Přírodní ledový palác (děti od 6 let), by měl být psychicky i fyzicky zdatný a zdravý. Důležité je sportovní oblečení vhodné do vysokých hor a pevná obuv. Na ledovci nezapomeňte používat ochranu proti slunci!
Jízda na kajaku na řece Ötztaler Ache
Ötztaler Ache je největší volně tekoucí řeka v Tyrolsku, jejíž vody pramení mimo jiné z obrovských ledovců v zadním Ötztalu. Ötztaler Ache se táhne v délce 42 kilometrů a je považována za mimořádně náročnou divokou řeku. Od klidnějších úseků až po extrémní peřeje, obklopená impozantními tyrolskými horami: tato řeka je skutečnou výzvou, která vyžaduje technické schopnosti a zkušenosti v jízdě v kajaku a v kanoistice.
Tipy pro vaši bezpečnost
Pouze pro pokročilé vodáky! V teplých dnech může hladina Ötztaler Ache rychle stoupat - zejména když prší. Proto vždy předem zkontrolujte aktuální stav vody! Nezbytné je mít s sebou vybavení první pomocí, mobilní telefon a aplikace SOS-EU-Alp tyrolského dispečinku.
Potápění pod ledem v jezeře Weissensee
Viditelnost až 30 metrů pod legendárním ledovým příkrovem jezera Weissensee v Korutanech nabízí jedinečné dobrodružství pro milovníky ledového potápění, kteří se v zimě nemohou dočkat křišťálově čistého podvodního světa. Ledová plocha korutanského alpského jezera ležící v nadmořské výšce 930 m n. m. je proslulé svou hladinou a kterou pečlivě sleduje a udržuje mistr ledu. Sezóna obvykle začíná v polovině prosince. Nezapomenutelný zážitek na největší přírodní ledové ploše v Evropě.
Potápění pod ledem pouze s profesionály!
Pokud se chcete potápět pod ledem, musíte nejprve absolvovat kurz. Na východním i západním břehu jezera Weissensee působí dva poskytovatelé, kteří nabízejí nejen samotné ponory, ale také kurzy potápění pod ledem – včetně výcviku pro budoucí instruktory.
Pěší turistika u ledovcového jezera
Kitzsteinhorn v Salcbursku, ležící na hranici s Národním parkem Vysoké Taury, je oblíbenou destinací pro milovníky horské turistiky. Lanovky vás pohodlně vyvezou k výchozím bodům turistických tras, včetně Alpského centra v nadmořské výšce 2.450 m. Odtud se můžete vydat na trasu vedoucí přes morénu k jasně zelenému ledovcovému jezeru. Přibližně hodinová túra vás provede kolem ledovcových polí, horských potoků a panoramatických vyhlídek, než se vrátíte zpět do Alpského centra. A pak už zbývá se jen rozhodnout – Skyline bar, nebo Parasol bar pod slunečníky?
A v ICE CAMP u Kitzsteinhorn se ledovec proměňuje – ve třech propojených iglú – v jeviště pro dechberoucí ledové umění.
Na co je třeba pamatovat při túře na Kitzsteinhorn?
Nabídka pro turisty na Kitzsteinhornu závisí na aktuálním počasí i sněhových a provozních podmínkách. Informace vám poskytne informační služba Kitzsteinhorn: tel. +43 6547 8621.
Lezení po ledu v alpských oblastech
Ledolezení vás uchvátí kombinací dobrodružství, technických dovedností a zážitků z přírody. Rakouské alpské oblasti s působivými vodopády poskytují ideální podmínky pro tuto náročnou outdoorovou aktivitu na zimních ledových stěnách.
Ledolezení vyžaduje zručnost a soustředění a umožňuje zažít svět hor jedinečným způsobem. Různé rakouské regiony nabízejí široké spektrum podmínek, díky čemuž si jak začátečníci, tak zkušení lezci přijdou na své. Vzhůru do toho, s cepínem v ruce!
Rady pro vaši bezpečnost při lezení na ledu
Lezení na ledu vyžaduje mimořádnou opatrnost: bezpečné vybavení a bohaté zkušenosti jsou nezbytné. Led je nestabilní, může se prolomit a povětrnostní podmínky se rychle mění. Nezkušení lezci by měli lézt pouze se zkušenými průvodci. Nikdy nelezte sami!
Rybaření pod ledem v nejkrásnějších regionech
Rybaření pod ledem v Rakousku nabízí jedinečnou příležitost vychutnat si klid a krásu zimní krajiny. Na jezeře Weissensee v Korutanech, obklopeném zasněženými horami, mohou rybáři lovit na zamrzlém jezeře již od února. Jezero Ottensteiner Stausee ve Waldviertelu je obklopeno klidnými lesy a poskytuje ideální podmínky pro tuto tradiční zimní aktivitu. Dalším skvělým místem je jezero Weidachsee v obci Leutasch, ležící ve výšce přes 1.100 m n. m., které je obklopeno impozantními vrcholky Tyrolských Alp a je rájem pro milovníky přírody.
Rady pro vaši bezpečnost při rybaření pod ledem
Ujistěte se, že ledová pokrývka je dostatečně stabilní, abyste předešli riziku propadnutí. Využívejte pouze vyhrazená místa a nezapomeňte na bezpečnostní vybavení. Počasí a podmínky na ledě se mohou rychle měnit - opatrnost a příprava jsou proto rozhodující.
Bruslení v přírodě nebo na kluzišti
Bruslení na ledě v Rakousku je jedinečným zážitkem - ať už se rozhodnete pro městské kluziště nebo zamrzlá jezera. Atmosféra na přírodních kluzištích je nezapomenutelná: jemné křupání bruslí, zasněžené louky, majestátní hory a okolní příroda dělají z bruslení nezapomenutelný zážitek. Mnohá jezera jsou snadno dostupná, často nabízejí parkoviště a lavičky. Tady najdete tipy na ta nejkrásnější přírodní kluziště v Rakousku.
Pozor! - Je vstup povolen?
Pokud je to možné, vždy se předem informujte, zda je na přírodní kluziště povolen vstup a smí se tu bruslit. Tyto informace obvykle naleznete na internetových stránkách konkrétního jezera nebo můžete kontaktovat místní turistickou kancelář. Pokud takové informace nejsou k dispozici, mějte na paměti, že vstup na přírodní ledovou plochu je vždy na vlastní riziko.
Umění z ledu a v ledu
Kreativita, příroda a pomíjivá krása se spojují v ledových uměleckých dílech, která vznikají ze sněhu a zmrzlé vody. Uprostřed zasněžených hor vznikají působivé ledové sochy, které návštěvníky okouzlí a promění zimní sny ve skutečnost.
Ať už vysoko na ledovci nebo v tichých údolích – mrazivá umělecká díla odrážejí kouzlo zimy a zvou k objevování alpského světa z úplně nové perspektivy. Třpytivé krystalky ledu a umělecké tvary dělají ze zimy v Rakousku opravdovou kulturní podívanou.
Před návštěvou si ověřte otevírací dobu – může se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na webových stránkách jednotlivých míst.
Všechny ostatní zábavné aktivity na vodě a kolem ní.
Události a rychlé info
Weissensee
Jezero Weissensee s rozlohou 6,5 km² je největší upravená přírodní ledová plocha v Evropě.
Ötztaler Ache
Řeka Őtztaler Ache (42 km) je v celé Evropě považována za špičku pro vodní sporty na divoké vodě.
Ledová jeskyně
V přírodní Ledovém paláci (Natureispalast) panuje celoročně stálá teplota 0 °C.