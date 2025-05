V Rakousku se podává extra porce vášně ve vinných šencích zvaných "Heuriger", z kterých se otevírá výhled na vinicemi posetou krajinu.

Na návštěvě u vinařů

V posledních dvou desetiletích se rakouské víno vyvíjelo ke stále lepší kvalitě. Díky tomu se místní odrůdy, ať už jde o Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) z Dolního Rakouska, štýrský Sauvignon Blanc nebo Blaufränkisch (Frankovku) z Burgenlandu, staly tajným tipem i v Tokiu či New Yorku. Každý, kdo vyrazí na dovolenou do Rakouska, má skvělou možnost nahlédnout do zajímavostí zdejší vinařské kultury. Každý si může k vínu najít svou vlastní cestu.

Tím nepohodlnějším, ale rozhodně ne nudným, způsobem je návštěva samotných vinařů. Skutečnost, že mladá generace propojuje staletou vinařskou tradici s inovativními nápady, se projevuje nejen ve vinných sklípcích, ale také v architektuře – vedle původních, klasických vinařských domků uprostřed vinic můžete stále častěji narazit na odvážné, nové formy vinařské architektury. Vzniká tak harmonická souhra přírody, tradice a moderní architektury, kterou milovníci vína pocítí při každém doušku.