St. Pölten v zimě
Zimní dovolená mezi barokem a současností v nejmladším spolkovém hlavním městě Rakouska
Introduction
Nejmladší spolkové hlavní město Rakouska se dívá směrem do budoucnosti. V moderním Festspielhausu, domově dolnorakouského orchestru Tonkünstler, se představuje klasická i současná hudba, tanec i performance. Stejně progresivní je i moderní vládní čtvrť s architektonicky působivou budovou dolnorakouského zemského sněmu „Landtagsschiff“. Kulturní čtvrť se zemským muzeem (Landesmuseum) a věží Klangturm doplňuje posun směrem k moderní architektuře. Proměna barokního radničního náměstí Rathausplatz architektem Borisem Podreccou dokládá proměnlivost a otevřenost města novým konceptům.
St. Pölten stojí na pevných historických základech a může se pochlubit nejstarším písemně potvrzeným městským právem v Rakousku, uděleným pasovským biskupem Konradem v roce 1159. Zároveň je město centrem barokní architektury. Po příchodu stavitele Jakoba Prandtauera v roce 1689 zažil St. Pölten stavební rozmach, jehož stopy dnes připomínají četné barokní budovy.
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St. Pölten v zimě ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Túry
Regionální recepty
Dušený sumec s vařeným kerblíkem a houbovou pěnou
V zimě hrají v kuchyni hlavní roli různé druhy řepy. Kerblík je sice malý, ale překvapí Vás svou výraznou chutí – jemně připomíná kaštany.
Waldviertlerské škubánky s mákem
Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.
Wachauské meruňkové knedlíky
Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.
Jedinečná místa k pobytu
Tradiční venkovské hospůdky, hostince a restaurace
Dolní Rakousko má silné kulinářské srdce – moderní i experimentální, ale vždy úzce spojené s tradicí. Gastronomie s hvězdami a prestižními oceněními vás oslní nejen vizuálně, ale hlavně svojí chutí. Od Waldviertelu po Weinviertel, od oblasti Wachau až k Wienerwaldu. Nejvybranější regionální speciality jsou často vedle kreativních šéfkuchařů těmi opravdovými hvězdami jídelních lístků.
Dolnorakouský hostinec je kulturním pokladem. Spojuje v sobě vše podstatné: pohostinnost, charismatické hostitele a hostitelky a vynikající regionální speciality. Od křupavé vepřové pečeně přes chřest z Marchfeldu až po meruňkové knedlíky z Wachau.