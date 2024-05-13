Illuminated town hall with clock tower and modern glass dome at St. Pölten town square at dusk.
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St. Pölten v zimě
Zimní dovolená mezi barokem a současností v nejmladším spolkovém hlavním městě Rakouska

St. Pölten v létě
St. Pölten, hlavní město Dolního Rakouska, je plné kontrastů: stopy Římanů a keltské vlivy se zde setkávají s barokem, secesí a moderní architekturou.

Nejmladší spolkové hlavní město Rakouska se dívá směrem do budoucnosti. V moderním Festspielhausu, domově dolnorakouského orchestru Tonkünstler, se představuje klasická i současná hudba, tanec i performance. Stejně progresivní je i moderní vládní čtvrť s architektonicky působivou budovou dolnorakouského zemského sněmu „Landtagsschiff“. Kulturní čtvrť se zemským muzeem (Landesmuseum) a věží Klangturm doplňuje posun směrem k moderní architektuře. Proměna barokního radničního náměstí Rathausplatz architektem Borisem Podreccou dokládá proměnlivost a otevřenost města novým konceptům.

St. Pölten stojí na pevných historických základech a může se pochlubit nejstarším písemně potvrzeným městským právem v Rakousku, uděleným pasovským biskupem Konradem v roce 1159. Zároveň je město centrem barokní architektury. Po příchodu stavitele Jakoba Prandtauera v roce 1689 zažil St. Pölten stavební rozmach, jehož stopy dnes připomínají četné barokní budovy.

Fakta o městě St. Pölten
Obyvatelstvo:cca 59 767 osob (k roku 2025)
Hlavní město spolkové země:Dolní Rakousko
Rozloha:108,44 km²
Vyhlídkové místo:věž Klangturm (77 m)

Návštěvnická karta Dolního Rakouska Niederösterreich Card vám umožní volný vstup do přibližně 350 výletních cílů v celé zemi.

St. Pölten v zimě ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Advent na Rathausplatz: vánoční trhy v centru města

Historické staré město: mezi barokem a současností

Katedrála v St. Pölten: románské kořeny, barokní pýcha

Festspielhaus: hudba, divadlo a tanec

Muzeum Dolního Rakouska: historie a příroda

Klangturm: vyhlídková plošina ve výšce 47 metrů

Zimní aktivity v St. Pöltenu a okolí

Túry

Virtuální cesta časem do historie města: prohlídka města

Prohlídky města plné objevů: kulturní procházky

Exkurze po městě: prohlídky s aplikací i projížďka kočárem

Výletní cíle v okolí St. Pölten

Regionální recepty

Dušený sumec s vařeným kerblíkem a houbovou pěnou

V zimě hrají v kuchyni hlavní roli různé druhy řepy. Kerblík je sice malý, ale překvapí Vás svou výraznou chutí – jemně připomíná kaštany.

Více informací

Waldviertlerské škubánky s mákem

Ať už jako sladký dezert nebo hlavní chod, škubánky s mákem jsou kulinářským zážitkem pro každou příležitost.

Pro každou příležitost!

Wachauské meruňkové knedlíky

Tajemství wachauského meruňkového knedlíku spočívá v jeho náplni: „pravé“ meruňky. Podle tohoto receptu chutná meruňkový knedlík jako originál z Wachau.

Zkuste i vy!

Jedinečná místa k pobytu

Das Alfred: designový hotel za rozumnou cenu

Cityhotel Design & Classic: lifestylový

Zámecký hotel THALHEIM: pohoda, klid, radost

Nejlepší dolnorakouské restaurace

Tradiční venkovské hospůdky, hostince a restaurace

Dolní Rakousko má silné kulinářské srdce – moderní i experimentální, ale vždy úzce spojené s tradicí. Gastronomie s hvězdami a prestižními oceněními vás oslní nejen vizuálně, ale hlavně svojí chutí. Od Waldviertelu po Weinviertel, od oblasti Wachau až k Wienerwaldu. Nejvybranější regionální speciality jsou často vedle kreativních šéfkuchařů těmi opravdovými hvězdami jídelních lístků.

Dolnorakouský hostinec je kulturním pokladem. Spojuje v sobě vše podstatné: pohostinnost, charismatické hostitele a hostitelky a vynikající regionální speciality. Od křupavé vepřové pečeně přes chřest z Marchfeldu až po meruňkové knedlíky z Wachau.

Restaurace v Dolním Rakousku

Nejčastější dotazy

St. Pölten propojuje historii se současnou kulturou. Barokní katedrála, secesní architektura, divadlo Festspielhaus i věž Klangturm vytvářejí v zimě působivé panorama plné kontrastů. Zlatým hřebem adventního času jsou vánoční trhy na radničním náměstí Rathausplatz.

Aktuální informace o akcích a událostech ve městě St. Pölten najdete v kalendáři akcí.

Do St. Pöltenu se nejlépe dostanete vlakem (dopravce ÖBB nebo WESTbahn): z vídeňského nádraží Westbahnhof to trvá jen asi 30 minut.

St. Pölten nabízí mnoho aktivit a výletních cílů – ať už jde o kulturní nebo sportovní zážitky. Od hradů a zámků po zábavní parky a muzea, od vyhlídek až po rozhledny:

Městem St. Pölten protéká řeka Traisen, která pramení v údolí Traisental a vlévá se do Dunaje. Po obou stranách nábřeží Traisendamm se rozprostírá nádherná lužní krajina s trasami vhodnými pro běhání a jízdu na kole. Terén je také ideální pro jízdu na kolečkových bruslích a procházky.

S kartou Museumscard získáte celoroční vstup do všech muzeí a výstavních institucí v St. Pöltenu na jedinou vstupenku. Každé z následujících míst můžete navštívit jednou zdarma:

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