Introduction
Rozmanitost v „zeleném srdci Rakouska“
Štýrsko vás ohromí svou rozmanitou krajinou. Od hornatého severu přes jeho střed s hlavním městem této spolkové země Štýrským Hradcem až po mírně kopcovitý jih s vinicemi. Mezi nejvyšším a nejnižším bodem Štýrska je úctyhodný výškový rozdíl 5 838 metrů. A to sice mezi Dachsteinem, nejvyšší horou Štýrska s výškou 2 995 metrů nad mořem, a léčivým pramenem Vulkania® v Rogner Bad Blumau v hloubce 2 843 metrů.
Zážitky od ledovce po víno
Právě tyto odlišné typy krajiny si cení jak turisté, tak i místní obyvatelé, kteří je poznávají v průběhu celého roku v jejich nejrůznějších podobách.
Hory, lesy, jezera a řeky vybízejí k pohybu i obdivu. Štýrsko nabízí návštěvníkům pestrou škálu volnočasových aktivit. Jedno však spojuje všechny štýrské regiony - vřelost lidí a radost ze života: od dachsteinského ledovce až po víno.
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Štýrsko z nejrůznějších perspektiv
Top místa, aktivity & události
Túry
Jihoštýrská vinařská stezka
Zdejší krajině dominuje současná vinařská architektura a krásně zrenovované stavby. Stále je zde patrný způsob obdělávání vinic, sadů, lesů a polí, který se tu předává z generace na generaci, i tradice, které vznikly právě zde. Na tom se dodnes nic nezměnilo.
Nejkrásnější regiony
Schladming-Dachstein
Impozantní masiv Dachsteinu se svými ledovci je centrem pěších, cyklistických a horolezeckých túr
Ausseerland Salzkammergut
Hory a jezera se setkávají v samém geografickém středu Rakouska - idylické letní letovisko!
Národní park Gesäuse
Téměř nekonečné lesy, divoké řeky a mohutné hory: to je Gesäuse, jeden z rakouských národních parků.
Hochsteiermark
Přírodní zážitek mezi Semmeringem, Hochschwabem a Eisenerzskými Alpami. Středem všeho jsou třpytící se horská jezera.
Murau
Osm horských vrcholů a přibližně 40 jezer nabízí mnoho příležitostí k poznávání přírody v okolí Murau při pěší turistice nebo jízdě na kole.
Erzberg-Leoben
Zážitkový a sportovní region nabízí mnoho turistických a cyklistických tras a rozmanitých výletních cílů od Erzbergu až po jezero Grüner See.
Murtal
Cyklistika, pěší turistika nebo koupání? Na statku, ve wellness lázních nebo na golfovém hřišti? V Murtalu je možné vše.
Štýrský Hradec a okolí
Světové dědictví UNESCO, město designu: Graz je dokonalou kombinací kreativní scény, historického centra a futuristické architektury.
Termální a vulkanická země
Tam, kde to bublá, hřeje a stoupá vzhůru pára. V šesti termálních lázních vyvěrají ze země léčivé prameny.
Nejkrásnější města a místa
Admont
V Admontu na vás čeká největší klášterní knihovna na světě, kolegiátní kostel a benediktinský klášter. Město je výchozím bodem pro dobrodružství v národním parku Gesäuse.
Judenburg
Dominantou Judenburgu je městská věž. Z vyhlídkové plošiny se návštěvníci mohou rozhlédnout po údolí řeky Mur. Uvnitř se nachází nejmodernější planetárium v Evropě.
Leoben
Hornictví a pivo Gösser: na hlavním náměstí vedle kašny Bergmannsbrunnen stojí dům Hacklhaus ze 16. století, středověká věž „Schwammerlturm“ a arkádové nádvoří.
Bruck an der Mur
U řeky a obklopené horami: Bruck, známý také jako Kornmesserstadt podle gotického domu Kornmesserhaus, spojuje městský a horalský život.
Hartberg
Odpočinek a zpomalení: za hradbami s bohatou historií se můžete těšit na památkově chráněné městské zahrady, kulturní akce a zážitkové trasy.
Bad Radkersburg
V Bad Radkersburgu na jihu Štýrska na vás čeká historické staré město s romantickými uličkami a relaxace v termálních vodách lázní Parktherme.
Štýrský klobouk s kamzičími vousy
Kdysi zdobil hlavy bohatých lidí v období biedermeieru a byl známý také jako Ausseerhut. Dnes zdobí jak milovníky tradic, tak i obdivovatele štýrské kultury.
Pravý štýrský klobouk se vyznačuje černou nebo zelenou plstí a zelenou páskou. Ochraňovaný symbol Štýrska zdobí kamzičí vousy nebo jeho hřbetní srst. Kromě toho symbolizuje myslivecké společenství ještě tetřeví pírko.
To, na které straně je připnutý kamzičí vous, prozrazuje původ jeho nositele: V Horním Štýrsku nosí svázaný pramen vousů vzadu, zatímco ve zbytku Štýrska se připíná na bok. Typický mužský oděv doplňuje pod štýrským kloboukem tradiční šedý oblek z vlny a pravé boty Goiserer.
Původ: počátek 19. století v Ausseerlandu
Materiál: plsť neboli filc
Barva: šedozelená
Zajímavost: vousy z kamzíka, peří z tetřeva hlušce
Narcisový festival v Ausseerlandu
Narcisy jako vyslanci jara: od roku 1960 věnují obyvatelé oblasti Aussee této křehké květině v květnu speciální slavnost. Celý Ausseerland „rozkvete“ a vykouzlí působivý průvod s ručně tvarovanými sochami z milionů bílých narcisů. Tato významná událost, do níž se zapojují téměř všichni místní, trvá čtyři dny. Za doprovodu hudebních skupin z regionu, královny narcisů a dětského májového tance Solná komora rozkvétá a ohlašuje začátek léta.
Regionální recepty
Štýrský salát s kuřecím masem
Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.
Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch
Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Jedinečná místa k pobytu
Přírodní parky ve Štýrsku
Nejen návštěvníci mají možnost ponořit se do nedotčené přírody „zeleného srdce Rakouska“. Sedm přírodních parků poskytuje chráněné prostředí zejména pro vzácné rostliny a živočichy: