Aerial view of green vineyard hills with farmhouses, forests and rolling hills in evening light.
  1. Homepage
  2. Výletní cíle v Rakousku
  3. Rakouské spolkové země
  4. Štýrsko

Štýrsko
Letní dovolená mezi dachsteinským ledovcem, termálními lázněmi a vínem

Štýrsko v zimě
Ledovce, jezera, lesy, termální lázně a dokonce i vinice: Štýrsko - „zelené srdce Rakouska“ - překvapuje pestrou paletou barev.

Rozmanitost v „zeleném srdci Rakouska“

Štýrsko vás ohromí svou rozmanitou krajinou. Od hornatého severu přes jeho střed s hlavním městem této spolkové země Štýrským Hradcem až po mírně kopcovitý jih s vinicemi. Mezi nejvyšším a nejnižším bodem Štýrska je úctyhodný výškový rozdíl 5 838 metrů. A to sice mezi Dachsteinem, nejvyšší horou Štýrska s výškou 2 995 metrů nad mořem, a léčivým pramenem Vulkania® v Rogner Bad Blumau v hloubce 2 843 metrů.

Zážitky od ledovce po víno

Právě tyto odlišné typy krajiny si cení jak turisté, tak i místní obyvatelé, kteří je poznávají v průběhu celého roku v jejich nejrůznějších podobách.

Hory, lesy, jezera a řeky vybízejí k pohybu i obdivu. Štýrsko nabízí návštěvníkům pestrou škálu volnočasových aktivit. Jedno však spojuje všechny štýrské regiony - vřelost lidí a radost ze života: od dachsteinského ledovce až po víno.

Přehledně o Štýrsku
Hlavní město:Graz
Rozhloha16.401 km²
Počet obyvatel:přibližně 1,27 milionu (v roce 2024)
Podíl lesů:62 %
Pohoří Dachstein:2.995 metrů
Přírodní parky:7
Termální lázně:11
Vinařské stezky:8

Steiermark-Card: objevte 177 výletních cílů ZDARMA!

S nákupem Steiermark-Card získáte od dubna do října vstup zdarma do 177 výletních cílů a 30 % slevu u 24 bonusových partnerů.

Akce ve Štýrsku
Tradiční akce i moderní zajímavosti najdete v kalendáři akcí

Štýrsko z nejrůznějších perspektiv

Top místa, aktivity & události

Nejkrásnější památky ve Štýrsku

11 zážitkových regionů ve Štýrsku

Jezero Altaussee ve štýrské Solné komoře

Národní park Gesäuse

Hlavní město zážitků Štýrský Hradec

Jihoštýrská vinná stezka

Aktivity ve Štýrsku

Túry

Od vysokohorské borovice po olej ze semínek

Od kulturních pokladů po šumivá vína

Štýrská římská vinařská stezka

Štýrská jablečná cesta

Štýrská květinová cesta

Štýrská cesta okolo hradů

Jihoštýrská vinařská stezka

Zdejší krajině dominuje současná vinařská architektura a krásně zrenovované stavby. Stále je zde patrný způsob obdělávání vinic, sadů, lesů a polí, který se tu předává z generace na generaci, i tradice, které vznikly právě zde. Na tom se dodnes nic nezměnilo.

Jihoštýrská vinařská stezka

Výletní cíle ve Štýrsku

Nejkrásnější regiony

Schladming-Dachstein

Impozantní masiv Dachsteinu se svými ledovci je centrem pěších, cyklistických a horolezeckých túr

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

Hory a jezera se setkávají v samém geografickém středu Rakouska - idylické letní letovisko!

Ausseerland Salzkammergut

Národní park Gesäuse

Téměř nekonečné lesy, divoké řeky a mohutné hory: to je Gesäuse, jeden z rakouských národních parků.

Národní park Gesäuse

Hochsteiermark

Přírodní zážitek mezi Semmeringem, Hochschwabem a Eisenerzskými Alpami. Středem všeho jsou třpytící se horská jezera.

Hochsteiermark

Murau

Osm horských vrcholů a přibližně 40 jezer nabízí mnoho příležitostí k poznávání přírody v okolí Murau při pěší turistice nebo jízdě na kole.

Murau

Erzberg-Leoben

Zážitkový a sportovní region nabízí mnoho turistických a cyklistických tras a rozmanitých výletních cílů od Erzbergu až po jezero Grüner See.

Erzberg-Leoben

Murtal

Cyklistika, pěší turistika nebo koupání? Na statku, ve wellness lázních nebo na golfovém hřišti? V Murtalu je možné vše.

Murtal

Štýrský Hradec a okolí

Světové dědictví UNESCO, město designu: Graz je dokonalou kombinací kreativní scény, historického centra a futuristické architektury.

Štýrský Hradec a okolí

Východní Štýrsko

Přírodní parky, země jablek, ráj bylinek: zkrátka obrovský romantický sad!

Východní Štýrsko

Termální a vulkanická země

Tam, kde to bublá, hřeje a stoupá vzhůru pára. V šesti termálních lázních vyvěrají ze země léčivé prameny.

Termální a vulkanická země

Jižní Štýrsko

Projděte se kopcovitou krajinou přírodního parku Jižní Štýrsko a Schilcherlandu a vychutnejte si zdejší skvělou kuchyni.

Jižní Štýrsko

Nejkrásnější města a místa

Admont

V Admontu na vás čeká největší klášterní knihovna na světě, kolegiátní kostel a benediktinský klášter. Město je výchozím bodem pro dobrodružství v národním parku Gesäuse.

Admont

Judenburg

Dominantou Judenburgu je městská věž. Z vyhlídkové plošiny se návštěvníci mohou rozhlédnout po údolí řeky Mur. Uvnitř se nachází nejmodernější planetárium v Evropě.

Judenburg

Leoben

Hornictví a pivo Gösser: na hlavním náměstí vedle kašny Bergmannsbrunnen stojí dům Hacklhaus ze 16. století, středověká věž „Schwammerlturm“ a arkádové nádvoří.

Leoben

Bruck an der Mur

U řeky a obklopené horami: Bruck, známý také jako Kornmesserstadt podle gotického domu Kornmesserhaus, spojuje městský a horalský život.

Bruck an der Mur

Hartberg

Odpočinek a zpomalení: za hradbami s bohatou historií se můžete těšit na památkově chráněné městské zahrady, kulturní akce a zážitkové trasy.

Hartberg

Bad Radkersburg

V Bad Radkersburgu na jihu Štýrska na vás čeká historické staré město s romantickými uličkami a relaxace v termálních vodách lázní Parktherme.

Bad Radkersburg

Altaussee

Je to zelené jezero nebo čerstvý horský vzduch? Pravděpodobně je to kombinace obojího, která láká lidi k jezeru Altaussee.

Altaussee

Štýrský klobouk s kamzičími vousy

Kdysi zdobil hlavy bohatých lidí v období biedermeieru a byl známý také jako Ausseerhut. Dnes zdobí jak milovníky tradic, tak i obdivovatele štýrské kultury.

Pravý štýrský klobouk se vyznačuje černou nebo zelenou plstí a zelenou páskou. Ochraňovaný symbol Štýrska zdobí kamzičí vousy nebo jeho hřbetní srst. Kromě toho symbolizuje myslivecké společenství ještě tetřeví pírko.

To, na které straně je připnutý kamzičí vous, prozrazuje původ jeho nositele: V Horním Štýrsku nosí svázaný pramen vousů vzadu, zatímco ve zbytku Štýrska se připíná na bok. Typický mužský oděv doplňuje pod štýrským kloboukem tradiční šedý oblek z vlny a pravé boty Goiserer.

Původ: počátek 19. století v Ausseerlandu
Materiál: plsť neboli filc
Barva: šedozelená
Zajímavost: vousy z kamzíka, peří z tetřeva hlušce

Narcisový festival v Ausseerlandu

Narcisy jako vyslanci jara: od roku 1960 věnují obyvatelé oblasti Aussee této křehké květině v květnu speciální slavnost. Celý Ausseerland „rozkvete“ a vykouzlí působivý průvod s ručně tvarovanými sochami z milionů bílých narcisů. Tato významná událost, do níž se zapojují téměř všichni místní, trvá čtyři dny. Za doprovodu hudebních skupin z regionu, královny narcisů a dětského májového tance Solná komora rozkvétá a ohlašuje začátek léta.

Narcisový festival

Regionální recepty

Štýrský salát s kuřecím masem

Tajemství tohoto receptu je sulmtalská drůbež. S tímto receptem bude váš salát se smaženým kuřecím masem chutnat jako originál ze Štýrska.

Ochutnejte zelené srdce Rakouska!

Vepřové maso po štýrsku - Wurzelfleisch

Mezi štýrské regionální speciality patří bezesporu "štýrské Wurzelfleisch".

Připravíme štýrskou specialitu!

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Jedinečná místa k pobytu

Vinařství Winzarei Weingut Tement v Ehrenhausenu

Ubytování v apartmánech v Altaussee

Steirereck am Pogusch - chalet Vogelhaus Uhu

Zámecký hotel Pichlarn v Aigen im Ennstal

„Ochraňovat správným zacházením“

Přírodní parky ve Štýrsku

Nejen návštěvníci mají možnost ponořit se do nedotčené přírody „zeleného srdce Rakouska“. Sedm přírodních parků poskytuje chráněné prostředí zejména pro vzácné rostliny a živočichy:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Název Štýrsko je odvozený od města Steyr v Horním Rakousku. Nachází se zde hrad Lamberg. Tento hrad byl dříve pevností zvanou Styraburg.

Zakoupením karty Steiermark Card získáte od dubna do října vstup zdarma do 177 výletních cílů a 30 % slevu u 24 bonusových partnerů.

Ledovce, jezera, lesy, termální lázně a dokonce i vinice: Štýrsko - „zelené srdce Rakouska“ - vás překvapí pestrou paletou barev - umožňuje to rozmanitá příroda a kultura. Pestrobarevnost Štýrska můžete zažít v 11 regionech:

To by vás mohlo také zajímat

Objevte to nejlepší z Rakouska!

Přihlašte si odběr našeho newsletteru a obdržíte exkluzivní informace:

  • Tipy pro zasvěcené na vaši příští dovolenou

  • Kulinářské zajímavosti a recepty 

  • Kalendář akcí s nejlepšími událostmi

  • Aktuální cestovní nabídky a speciály