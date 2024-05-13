Kager og desserter fra Østrig

Præget af påvirkninger fra monarkiets tidligere kronlande og raffineret af konditorer: Desserterne i Østrig skal bare smages.

Sachertorte, Østrigs chokoladeagtige flagskib, er blevet verdensberømt. Og det er bare en af de sukkersøde succeshistorier, der er blevet lavet her siden kejsertiden. I Østrig er desserten lige så vigtig som hovedretten. Og nogle desserter, som Kaiserschmarren eller Marillenknödel, serveres endda som hovedret.

Allerede for over hundrede år siden var der flere konditorer i Wien, som skabte sig et navn. De bedste af dem fik lov til at tilfredsstille trangen til søde sager ved det kejserlige hof - som kongelige og kejserlige (kort sagt: k. u. k.) hofleverandører. Blandt dem var det berømte wienske Demel-konfekture eller Sacher, hvor Sachertorte stadig laves den dag i dag efter en hemmelig opskrift.