Kager og desserter fra Østrig
De tusind desserters land
Sachertorte, Østrigs chokoladeagtige flagskib, er blevet verdensberømt. Og det er bare en af de sukkersøde succeshistorier, der er blevet lavet her siden kejsertiden. I Østrig er desserten lige så vigtig som hovedretten. Og nogle desserter, som Kaiserschmarren eller Marillenknödel, serveres endda som hovedret.
Allerede for over hundrede år siden var der flere konditorer i Wien, som skabte sig et navn. De bedste af dem fik lov til at tilfredsstille trangen til søde sager ved det kejserlige hof - som kongelige og kejserlige (kort sagt: k. u. k.) hofleverandører. Blandt dem var det berømte wienske Demel-konfekture eller Sacher, hvor Sachertorte stadig laves den dag i dag efter en hemmelig opskrift.
Top 5 af k. u. k. Hofkonditorier
Hofkonditor Demel
Østrigs mest berømte kejserlige og kongelige hofkonditori med sine kunstnerisk udformede udstillinger er et sødt must for alle med en sød tand.
Hofkonditor Gerstner
Gerstner på Kärntnerstraße i Wien serverer udsøgte kager og den fineste konfekt på tre etager med udsigt over operaen. Højdepunkt: de kandiserede Sisi-violer.
Hofkonditori Sluka
Kultcafé på Wiens Rathausplatz og i byens centrum med traditionelle søde sager og desserter samt nye kreationer.
Hofkonditor Zauner
Et konditorpalads i Salzkammergut-regionen, der var foretrukket af kejseren selv. Ud over de berømte Zaunerstollen er der gode chokolader, trøffelkugler og vaffelkager.
De bedste adresser til søde sager
Café Landtmann
"Wiens mest elegante kaffehus" på Ringstrasse serverer traditionelt konditori. Værd at prøve: kastanjeblomsten.
Kurkonditorei Oberlaa
Over 150 søde delikatesser på ti steder i Wien og omegn. Særligt populære: Laa-kronerne.
Kageklassikere til dem med en sød tand
Malakofftorte: den "runde tiramisu"
Opkaldt efter en fransk marskal, er denne "torte" ubagt og frister med svamp gennemvædet af alkohol og masser af mascarpone.
Esterházytorte: en drøm af smørcreme
En kreation i flere lag lavet af svampekage, smørcreme og glasur. En sød afspejling af elitens livsstil i det østrig-ungarske k.u.k. Monarki.
En kage skriver historie
Wien, 1832: Vi er ved fyrst Metternichs hof. Der er panik i køkkenet: Køkkenchefen er blevet syg! Han kan ikke længere tilberede den vigtige dessert, aftensmåltidets søde krone på værket. Men heldigvis er der en talentfuld lærling, Franz Sacher. Uden tøven tager han den søde sag i hånden og blander mel, smør, sukker, æg og chokolade til en kompakt dej. Efter bagningen smører han først et lag marmelade i midten af den stadig varme kage og dækker derefter hele kagen med et tykt lag flydende, vidunderligt duftende chokolade. Hoffets gæster er begejstrede for den puristiske kreation - og den unge konditor opnår en verdensberømmelse, som han ikke kunne have nogen anelse om på det tidspunkt.
Klassiske desserter fra hele Østrig
Waldvierteler Mohnnudeln
En dessert, der er nem at tilberede, lavet af lækre, tykke kartoffelnudler og fine, aromatiske grå birkes, og som også ofte serveres som hovedret.
Tyrolsk Prügeltorte
Opkaldt efter en rulle (piskeriset), hvorpå dejen bages i flere lag over åben ild. Også kendt som tyrolsk Baumkuchen.
Wachauer Marillenknödel
Hemmeligheden bag de luftige knödel med de søde krummer er fyldet: den "ægte" abrikos fra Wachau-regionen, som også bruges til at fylde pandekager.
Kaiserschmarren
Pandestegt, luftig hyldest til kejser Franz Joseph I, traditionelt serveret med stuvede blommer og flormelis.
Kærlighed ved første bid
Det er kejserinde Maria Theresias fortjeneste, at Apfelstrudel blev den søde stjerne på desserttallerkenerne i det 18. århundrede og nu betragtes som en nationalret: Hun elskede desserten, der var fyldt med friske, saftige æbler, kanel, sultanas og sukker i en tynd strudeldej, som smagte sprødt, når man bed i den, og som dampede så smukt, når den blev serveret frisk fra ovnen. Den ældste opskrift på Apfelstrudel stammer endda helt tilbage fra 1696.
I dag kan du se, hvordan strudel bliver lavet - den store kunst er at strække dejen så tyndt, at den bliver gennemsigtig - på æblestrudeludstillingerne i Café Residenz i Schönbrunn Slot. Smagsprøver er selvfølgelig inkluderet. I det gamle, smukke hofbageri fra dengang.
Nye fortolkninger af søde klassikere
Pinzgauer Schotten
Alpin cheesecake med hindbær og lærketoppe skabt af den prisbelønnede kok Andreas Döllerer.
Punschkrapferl-chokolade
Gerstner har oversat Punschkrapferl til pink chokolade. Han gjorde det samme med Apfelstrudel og Sachertorte.