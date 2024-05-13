Kager og desserter fra Østrig
De tusind desserters land

Præget af påvirkninger fra monarkiets tidligere kronlande og raffineret af konditorer: Desserterne i Østrig skal bare smages.

Sachertorte, Østrigs chokoladeagtige flagskib, er blevet verdensberømt. Og det er bare en af de sukkersøde succeshistorier, der er blevet lavet her siden kejsertiden. I Østrig er desserten lige så vigtig som hovedretten. Og nogle desserter, som Kaiserschmarren eller Marillenknödel, serveres endda som hovedret.

Allerede for over hundrede år siden var der flere konditorer i Wien, som skabte sig et navn. De bedste af dem fik lov til at tilfredsstille trangen til søde sager ved det kejserlige hof - som kongelige og kejserlige (kort sagt: k. u. k.) hofleverandører. Blandt dem var det berømte wienske Demel-konfekture eller Sacher, hvor Sachertorte stadig laves den dag i dag efter en hemmelig opskrift.

Top 5 af k. u. k. Hofkonditorier

Hofkonditor Demel

Østrigs mest berømte kejserlige og kongelige hofkonditori med sine kunstnerisk udformede udstillinger er et sødt must for alle med en sød tand.

Café Demel

Hofkonditor Gerstner

Gerstner på Kärntnerstraße i Wien serverer udsøgte kager og den fineste konfekt på tre etager med udsigt over operaen. Højdepunkt: de kandiserede Sisi-violer.

Hofkonditoriet Gerstner

Hofkonditori Sluka

Kultcafé på Wiens Rathausplatz og i byens centrum med traditionelle søde sager og desserter samt nye kreationer.

Conditorei Sluka

Hofkonditor Zauner

Et konditorpalads i Salzkammergut-regionen, der var foretrukket af kejseren selv. Ud over de berømte Zaunerstollen er der gode chokolader, trøffelkugler og vaffelkager.

Café Konditorei Zauner

Café Sacher

På blødt, rødt fløjl og under mægtige lysekroner, er det en oplevelse at smage den originale Sachertorte - både i caféen og i Café Bel Étage.

Café Sacher

De bedste adresser til søde sager

Café Landtmann

"Wiens mest elegante kaffehus" på Ringstrasse serverer traditionelt konditori. Værd at prøve: kastanjeblomsten.

Café Landtmann

Kurkonditorei Oberlaa

Over 150 søde delikatesser på ti steder i Wien og omegn. Særligt populære: Laa-kronerne.

Kurkonditorei Oberlaa

Konditori Jindrak

Man kan ikke besøge Linz uden at prøve de "Originale Linzer Torte" eller hvad med at bage den selv i showbageriet.

Konditori Jindrak

Kageklassikere til dem med en sød tand

Malakofftorte: den "runde tiramisu"

Opkaldt efter en fransk marskal, er denne "torte" ubagt og frister med svamp gennemvædet af alkohol og masser af mascarpone.

Til opskriften

Esterházytorte: en drøm af smørcreme

En kreation i flere lag lavet af svampekage, smørcreme og glasur. En sød afspejling af elitens livsstil i det østrig-ungarske k.u.k. Monarki.

Til opskriften

Linzer Torte: Den ældste kage i verden

Kagen lavet af klaret smør og frugtfyld med "velkrydret gitter" dukkede første gang op i en kogebog i 1653.

Til opskriften

En kage skriver historie

Chokoladens helt

Wien, 1832: Vi er ved fyrst Metternichs hof. Der er panik i køkkenet: Køkkenchefen er blevet syg! Han kan ikke længere tilberede den vigtige dessert, aftensmåltidets søde krone på værket. Men heldigvis er der en talentfuld lærling, Franz Sacher. Uden tøven tager han den søde sag i hånden og blander mel, smør, sukker, æg og chokolade til en kompakt dej. Efter bagningen smører han først et lag marmelade i midten af den stadig varme kage og dækker derefter hele kagen med et tykt lag flydende, vidunderligt duftende chokolade. Hoffets gæster er begejstrede for den puristiske kreation - og den unge konditor opnår en verdensberømmelse, som han ikke kunne have nogen anelse om på det tidspunkt.

Til opskriften

Klassiske desserter fra hele Østrig

Marmorgugelhupf

En traditionel, luftig dessert bagt i en gugelhupf.

Til opskriften

Waldvierteler Mohnnudeln

En dessert, der er nem at tilberede, lavet af lækre, tykke kartoffelnudler og fine, aromatiske grå birkes, og som også ofte serveres som hovedret.

Til opskriften

Tyrolsk Prügeltorte

Opkaldt efter en rulle (piskeriset), hvorpå dejen bages i flere lag over åben ild. Også kendt som tyrolsk Baumkuchen.

Til opskriften

Wachauer Marillenknödel

Hemmeligheden bag de luftige knödel med de søde krummer er fyldet: den "ægte" abrikos fra Wachau-regionen, som også bruges til at fylde pandekager.

Opskrift på tilberedning

Kaiserschmarren

Pandestegt, luftig hyldest til kejser Franz Joseph I, traditionelt serveret med stuvede blommer og flormelis.

Opskrift, der skal laves igen

Salzburger Nockerl

De luftige, varme Nockerl, som symboliserer Salzburgs tre lokale bjerge, blev allerede sunget om i operetten som "søde som kærlighed og ømme som et kys".

Til opskriften

Kærlighed ved første bid

På sporet af Apfelstrudel

Det er kejserinde Maria Theresias fortjeneste, at Apfelstrudel blev den søde stjerne på desserttallerkenerne i det 18. århundrede og nu betragtes som en nationalret: Hun elskede desserten, der var fyldt med friske, saftige æbler, kanel, sultanas og sukker i en tynd strudeldej, som smagte sprødt, når man bed i den, og som dampede så smukt, når den blev serveret frisk fra ovnen. Den ældste opskrift på Apfelstrudel stammer endda helt tilbage fra 1696.

I dag kan du se, hvordan strudel bliver lavet - den store kunst er at strække dejen så tyndt, at den bliver gennemsigtig - på æblestrudeludstillingerne i Café Residenz i Schönbrunn Slot. Smagsprøver er selvfølgelig inkluderet. I det gamle, smukke hofbageri fra dengang.

Til opskriften

Nye fortolkninger af søde klassikere

På den ene side er det den århundredgamle tradition for desserter og søde retter, som vores konditorer føler sig forpligtede af. Men samtidigt skabes der nye kreationer af søde klassikere her i landet.

Pinzgauer Schotten

Alpin cheesecake med hindbær og lærketoppe skabt af den prisbelønnede kok Andreas Döllerer.

Opskrift Pinzgauer Schotten

Punschkrapferl-chokolade

Gerstner har oversat Punschkrapferl til pink chokolade. Han gjorde det samme med Apfelstrudel og Sachertorte.

Gerstner konfekture

Apfelstrudel i et glas

Apfelstrudel og Sachertorte serveres i et glas ("Chamelles") i jugendstil-atmosfæren på Schwarzes Kameel i Wien.

Zum Schwarzen Kameel

