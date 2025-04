Påskemarkeder og -traditioner i Østrig

At male påskeæg er en gammel tradition i hele Østrig, som går helt tilbage til det 12. eller 13. århundrede. I Lungau-regionen har de lokale dog en særlig måde at dekorere æg på: den såkaldte Grawirlacheier. Disse smukt mønstrede æg skabes ved at placere et kogt æg på et viskestykke, der er belagt med Grawirlach (kørvel), Kasbleamen (krokus) og løgskaller. Derefter vikles klædet rundt om ægget, bindes i begge ender og dyppes i farven i et par minutter. Denne teknik resulterer i smukke, unikke mønstre på æggene.