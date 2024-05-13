Marillen-Topfen-Tærte
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
På grund af det høje vandindhold er abrikoser den ideelle sommerforfriskning. Kombineret med luftig ostemasse er denne dessert en sand fornøjelse.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 100 min.
- 10 Personer
Til dejen kommes melet i en skål sammen med honning, bagepulver og salt. Tilsæt smørret i små stykker. Tilsæt vandet, og bland det hele sammen. Ælt den smuldrede blanding til en glat dej, læg den i en skål og sæt den på køl i 20 minutter.
Vask og udsten abrikoserne og skær dem i halve. Kom ostemassen, honning og bourbon vanilje i en skål, og rør det hele sammen til en cremet masse.
Smør formen og drys den med mel. Tag derefter dejen ud af køleskabet. Form ca. to tredjedele af dejen til en kugle, og rul den derefter tyndt ud. Hæld dejen i de forberedte forme og tryk den godt fast. Fordel ostemassecremen jævnt på toppen. Læg abrikoshalvdelene ovenpå.
Form en kugle af den resterende tredjedel af dejen, rul den ud og skær den i tynde strimler. Læg dem derefter som et gitter på toppen af kagen. Skær blade ud af den resterende dej ved hjælp af en kikseform og fordel dem på gitteret.
Pensl gitteret og bladene med lidt mælk, og bag dem i en forvarmet ovn ved 180 °C, over- og undervarme, i ca. 45 minutter, indtil de er gyldenbrune. Pynt til sidst med en håndfuld mandelsplitter.