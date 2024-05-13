Linser med bacon og Knödel

  • Classics
  • Main Course

En traditionel østrigsk opskrift, der er perfekt på kolde vinterdage.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 45 min.
  • 4 Personer
Trin 1

Til linserne med bacon

Læg linserne i blød, og kog dem, til de er bløde (eller brug 2 dåser linser). Hak løgene, og steg dem i olie.

Trin 2

Skær baconen i tern, og steg den.

Trin 3

Drys med ca. 2 spsk mel, og spæd til med eddike.

Trin 4

Tilsæt linserne, og hæld ca. 250 ml bouillon ved.

Trin 5

Tilføj salt og peber og lad det koge i ca. 20 min.

Trin 6

Spæd til med mere bouillon, hvis det bliver for tykt.

Trin 7

Til Knödel

Hak løget og steg det i smør.

Trin 8

Bland alle ingredienser og tilføj salt og peber. Krydr med muskatnød.

Trin 9

Lad blandingen trække i 30 min.

Trin 10

Form Knödel med våde hænder og vend dem i mel.

Trin 11

Kog Knödel i saltet vand i 15-20 min. I begyndelsen skal vandet boble meget, derefter skal det bare simre.

Ingredienser
Til linserne med bacon
Til Knödel

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger