Linser med bacon og Knödel
- Classics
- Main Course
En traditionel østrigsk opskrift, der er perfekt på kolde vinterdage.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 45 min.
- 4 Personer
Til linserne med bacon
Læg linserne i blød, og kog dem, til de er bløde (eller brug 2 dåser linser). Hak løgene, og steg dem i olie.
Skær baconen i tern, og steg den.
Drys med ca. 2 spsk mel, og spæd til med eddike.
Tilsæt linserne, og hæld ca. 250 ml bouillon ved.
Tilføj salt og peber og lad det koge i ca. 20 min.
Spæd til med mere bouillon, hvis det bliver for tykt.
Til Knödel
Hak løget og steg det i smør.
Bland alle ingredienser og tilføj salt og peber. Krydr med muskatnød.
Lad blandingen trække i 30 min.
Form Knödel med våde hænder og vend dem i mel.
Kog Knödel i saltet vand i 15-20 min. I begyndelsen skal vandet boble meget, derefter skal det bare simre.