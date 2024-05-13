Rødbeder i saltdej med linsespirer
- Vegetarian
- Main Course
Saltdejen er ikke kun et syn, men også et beskyttende lag, der holder på smagen og fugten i rødbeden.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 150 min.
- 4 Personer
Til saltdejen
Bland havsalt, mel og kommenfrø i en skål. Tilsæt æggehvide, og ælt kraftigt med begge hænder eller med en foodprocessor (dejkrog) til en medium stiv dej. Skyl rødbederne grundigt med koldt vand. Del saltdejen i 5 dele, og pak rødbederne jævnt ind hele vejen rundt. Læg rødbederne på en bageplade beklædt med bagepapir, og bag dem i 90 minutter i en ovn, der er forvarmet til 180 °C varmluft.
Knæk forsigtigt saltdejen om rødbederne med en kødhammer, fjern dejen og lad dem køle af. Skræl nu rødbederne, mens de stadig er lunkne, med en urtekniv, og skær dem i både eller i 0,5 cm tykke skiver.
Til linsevinaigrette
Skær rødløget i fine tern til linsevinaigretten. Bland 2 spsk vand, eddike og honning med sennep, indtil det er glat, og smag til med salt og peber. Rør olien i lidt efter lidt. Bland forsigtigt linsespirer og løg i vinaigretten. Lad det stå i 10 minutter. Pluk persillen, hak den fint, og vend den i.
Servér rødbederne med de marinerede linsespirer.
Tip til drikkelse: frugtig steirisk sauvignon blanc