Trin 1 Til saltdejen

Bland havsalt, mel og kommenfrø i en skål. Tilsæt æggehvide, og ælt kraftigt med begge hænder eller med en foodprocessor (dejkrog) til en medium stiv dej. Skyl rødbederne grundigt med koldt vand. Del saltdejen i 5 dele, og pak rødbederne jævnt ind hele vejen rundt. Læg rødbederne på en bageplade beklædt med bagepapir, og bag dem i 90 minutter i en ovn, der er forvarmet til 180 °C varmluft.