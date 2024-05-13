Fersken & Timian Spritz
- Drink
- Vegetarian
Duftende krydderurter og frisk frugt - fra haven til tallerkenen (og glasset). Sommeren er en fornøjelse for vores smagsløg med denne drink.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 5 min.
- 2 glasses
Til fersken-timian sirup
Skyl fersknerne, halvér dem, fjern kernerne, og skær fersknerne i små tern.
Skær citronen i halve, og pres den. Skyl timiankvisten.
Kom alle ingredienserne i en gryde, rør godt rundt, og bring det i kog. Lad det simre i 15 minutter under konstant omrøring. Blend derefter med en stavblender.
Hæld siruppen i en ren flaske, og lad den køle af. Luk flasken, og opbevar den i køleskabet.
Til Fersken & Timian Spritz
Vask ferskenen, og skær den i fine både. Skyl timiankvistene.
Læg isterninger, ferskenskiver og timiankviste i glassene. Tilsæt sirup og Prosecco (eller æblejuice blandet med danskvand).