Duftende krydderurter og frisk frugt - fra haven til tallerkenen (og glasset). Sommeren er en fornøjelse for vores smagsløg med denne drink.

Tilberedning

  • Tilberedelsestid: 5 min.
  • 2 glasses
Trin 1

Til fersken-timian sirup

Skyl fersknerne, halvér dem, fjern kernerne, og skær fersknerne i små tern.

Trin 2

Skær citronen i halve, og pres den. Skyl timiankvisten.

Trin 3

Kom alle ingredienserne i en gryde, rør godt rundt, og bring det i kog. Lad det simre i 15 minutter under konstant omrøring. Blend derefter med en stavblender.

Trin 4

Hæld siruppen i en ren flaske, og lad den køle af. Luk flasken, og opbevar den i køleskabet.

Trin 5

Til Fersken & Timian Spritz

Vask ferskenen, og skær den i fine både. Skyl timiankvistene.

Trin 6

Læg isterninger, ferskenskiver og timiankviste i glassene. Tilsæt sirup og Prosecco (eller æblejuice blandet med danskvand).

Ingredienser
Til den hjemmelavede fersken-timian sirup
Til Fersken & Timian Spritz

