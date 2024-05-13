Trin 2

Vask eller skræl rødbederne grundigt, skær dem i halve med en stor køkkenkniv, eller lad dem være hele, afhængigt af størrelsen. Steg dem i en stor ovnfast pande med olivenolie. Hæld rødbedesaft og eddike ved, sæt rødbederne i den forvarmede ovn, og lad dem braisere ved 150 °C varmluft (170 °C over-/undervarme) i 20 minutter. Overhæld flere gange med braiseringsvæsken, og vend dem. Brug en rouladenål til at teste, om de er færdige, nålen skal glide let ind.