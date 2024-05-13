Røget ørred med rødbede og peberrod
- Fish
- Main Course
Alle, der har smagt en varm, saftig fisk direkte fra rygeovnen, ved, hvor lækker den er. Alle andre ved det efter at have prøvet det for første gang.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 50 min.
- 4 Personer
Forberedelse
Forvarm en kulgrill. Læg skærebrættet i blød i lunkent vand i 2 timer.
Vask eller skræl rødbederne grundigt, skær dem i halve med en stor køkkenkniv, eller lad dem være hele, afhængigt af størrelsen. Steg dem i en stor ovnfast pande med olivenolie. Hæld rødbedesaft og eddike ved, sæt rødbederne i den forvarmede ovn, og lad dem braisere ved 150 °C varmluft (170 °C over-/undervarme) i 20 minutter. Overhæld flere gange med braiseringsvæsken, og vend dem. Brug en rouladenål til at teste, om de er færdige, nålen skal glide let ind.
Pluk bærrene, hæld dem over rødbederne, og lad dem braisere i yderligere 5 minutter. Krydr med lidt salt.
Fjern benene fra ørredfileterne med en fiskepincet. Krydr kødsiden med salt og koriander. Pensl det vandede bræt med olivenolie, og læg fileterne med skindsiden nedad på brættet. Placer brættet med fisken direkte på de glødende kul, og ryg i ca. 5 minutter med lukket låg. Løft brættet med fisken ud med en grilltang, og lad fisken hvile i 5 minutter, løst tildækket med bagepapir eller alufolie.
Variation: Fjeldørred eller helt er også meget velegnede til rygning (mindre heltfileter på ca. 100 g skal kun have 3-4 minutter).
Del fileterne i 4 stykker med en ske. Servér med rødbederne. Skræl peberroden, og riv den over rødbederne.
Tip til drikke: Appelsinvin (Sauvignon blanc)
Tip: De røgede ørredfileter kan holde sig i køleskabet i ca. 5 dage. Retten smager bedst, når både fisk og rødbederne stadig er lunkne, men du kan også spise det hele koldt.