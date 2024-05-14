Hochseilgärten und Kletterparks
Es geht hoch hinaus
Mit einem „Klick” hängt das Leben sicher an zwei Karabinern. Der Alltag hat hoch oben im Hochseilgarten Pause. Hier zählt einzig der Moment. Angst und Überwindung wechseln sich beim Anblick der pendelnden Baumstämme oder Parcours aus Hängebrücken ab. Noch einmal tief durchatmen und los geht's!
Der Mut wird beim Überschreiten seiner Grenzen mit einem neuen Körperbewusstsein und mentaler Stärke belohnt. Und nicht nur das: Kenner:innen wissen über einen weiteren, angenehmen Nebeneffekt Bescheid: Auf einen Adrenalinkick folgt der Höhenflug der Glücksgefühle!
Klettergärten und Hochseilparks im Burgenland
Seilgarten in Lutzmannsburg
Über acht Meter hoch hängen oder doch lieber erste Versuche im Niedrigseilgarten starten? An 45 Stationen wird die Geschicklichkeit ausgelotet.
Klettergärten und Hochseilparks in Kärnten
Hochseilgarten in den Nockbergen
Bei jedem Wetter können sich große und kleine Abenteurer:innen ab vier Jahren bei einer Vielfalt an Kletter- und Seilrutsch-Attraktionen austoben.
Waldseilpark in Ferlach
Der große Seilpark im Wald schraubt an der persönlichen Höchstleistung seiner Besucher:innen jeden Alters.
Waldseilpark am Faaker See
Auch für Nachteulen bietet das Abenteuer Waldseilgarten dank Flutlichtanlage auf der Taborhöhe seinen Reiz – und natürlich eine ordentliche Portion Nervenkitzel.
Klettergärten und Hochseilparks in Niederösterreich
Erlebnispark Rosenburg im Waldviertel
Der Erlebnispark mit Blick über das Kamptal fädelt per Seil die ganze Familie auf.
Kletterpark in Purkersdorf
Der Kletterpark im hügeligen Gelände bietet neu durchdachte Elemente und pfeilschnelle Flying-Fox-„Flüge”.
Waldfreizeitpark OCHYS in Kreuzstetten
Im Hochseilgarten warten sieben Routen auf Sensationshungrige.
Hochseilgarten am Puchberg
Mit Blick auf den imposanten Schneeberg seine Balance im Hochseilgarten finden.
Kletterpark Hamari in Mönichkirchen
Der größte Kletterpark um Wien, Hamari, heißt seine Besucher:innen ab drei Jahren willkommen.
Klettergärten und Hochseilparks in Oberösterreich
Hochseilgarten in Eggenberg
Soziale Kompetenz trifft auf Mutproben: Dieser Parcours, begleitet von ausgebildeten Trainer:innen, wird gemeinsam gemeistert.
Hochseilgarten am Hinterstoder
Sieben Ebenen – von kinderleicht bis extrem – sorgen im größten Hochseilpark Oberösterreichs für persönliche Höchstleistungen.
Die körperliche und motorische Entfaltung von Kindern ist wichtig. Wenn die Herausforderungen in der Natur bewältigt werden, profitieren sie davon ein Leben lang.Peter Ortner, Bergsteiger und Kletterer
Klettergärten und Hochseilparks im SalzburgerLand
Hochseilpark in Seeham
Sieben Parcours in fünf Ebenen mit abwechslungsreichen Seilrutschen führen in Höhen von zwei bis 35 Metern.
Outdoorparc im Lungau
Etwas Grundfitness ist gefragt, um auf den Seil- und Brückenkonstruktionen voranzukommen. Besondere Attraktion: ein Teich zum Kajakfahren und Stand-up-Paddling.
Hochseilgarten in Flachau
Am Winkler Badesee geht es bis 20 Meter hoch hinauf. Ein Highlight: Die 150 Meter langen Seilrutschen quer über den See.
Klettergärten und Hochseilparks in der Steiermark
Abenteuerpark in Gröbming
Auf 22 verschiedenen Parcours und 200 Stationen auf einem Gebiet von 20.000 m² wartet das Erlebnis Seilgarten auf die ganze Familie.
Hochseilgarten in Oberwölz
Meter für Meter geht es auf die Baumwipfel zu. Kinder erwartet ein durchdachtes Klettervergnügen und ein Freibad zur Erfrischung.
Hochseilgarten in Palfau
Auf Hölzern, Leitern, Seilen und mehr: Sieben unterschiedlich schwere Routen und Flüge mit dem Flying Fox machen Abenteuerhungrige satt.
Adventurepark in Präbichl
Am Präbichl wird den Gästen mit Panorama-Parcours, Ziplines über den Grüblsee und vielem mehr ein unvergessliches Outdoor-Erlebnis geboten.
Forest Park in Ramsau
Vier verschiedene Parcours und 51 Stationen fädeln sich naturnah durch den Märchenwald. Der Park bietet für Kinder ab drei Jahren Freude am Kraxeln.
Hochseilgarten bei der Riegersburg
Ob für einen Familienausflug oder als Freund:innengruppe: Der Hochseilgarten und Flying Fox um die Burg Riegersburg stärken das Miteinander.
Waldseilgarten in Sebersdorf
Mit 500 Stationen zeichnet sich der Seilgarten als größter Waldseilgarten Europas aus. Von kinderleicht bis schwer klettert jede:r auf ihrem/seinem Niveau.
Klettergärten und Hochseilparks in Tirol
Hochseilgarten im Verwalltal
28 aufregende Stationen in drei Schwierigkeitsgraden bis 17 Meter, ein Übungsparcours, Flying Foxes und ein sicherer Niederseilgarten für kleine Abenteurer:innen.
Hochseilgarten in Kaltenbach im Zillertal
Es gibt sieben verschiedene Parcours für alle Altersstufen. Es geht von 2 Meter bis auf luftige 35 Meter Höhe und mit verschieden langen Flying Foxes von Baum zu Baum.
Area 47 im Ötztal in Tirol
Europas trendigste Spielwiese für Abenteuerhungrige. Im Kletterareal verlaufen Speed-Routen sowie selektive Routen – und das in bis zu 30 Meter Höhe.
Klettergärten und Hochseilparks in Vorarlberg
Hochseilgarten in Schröcken
Das Rauschen des Wildwassers: Ein Getöse, das einem beim Überwinden der Stationen begleitet und unvergesslich bleibt.
Seilgärten im Bregenzerwald
Über Wildwasser klettern oder in den tiefen Wald schwingen. Die Region bietet ein abwechslungsreiches Klettererlebnis.