Opernfestspiele Oper in spektakulärer Naturkulisse

Die Königin der Festivals: Wer kennt sie nicht, die weltberühmten Salzburger Festspiele? Die Inszenierung des „Jedermann“ lockt alljährlich Besucher:innen aus aller Welt in die Mozartstadt. Doch nicht nur Klassikfans werden verwöhnt: Bis hin zu Uraufführungen zeitgenössischer Autoren, neuer Musik oder avantgardistischen Experimenten spannt sich der Bogen. Kein Wunder, dass sich alles, was in der Kunst Rang und Namen hat, jeden Sommer in Österreich einfindet. Von St. Margareten über Salzburg bis nach Bregenz: Musik mit Wow-Effekt!

Liegt es an den spektakulären Naturkulissen, an den großartigen Inszenierungen weltberühmter Opern oder dem jedes Jahr aufs Neue überraschenden und aufwendigen Bühnenbildern? Wie auch immer: auf alle Fälle ein Gesamterlebnis, das lange im Gedächtnis bleibt.