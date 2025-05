Burgen und Schlösser in Österreich

Österreichs Burgen und Schlösser sind wie Zeitmaschinen: sie laden zum Eintauchen ein – von mittelalterlichem Flair bis hin zu Events in historischen Mauern.

Geschichte bis in die Fingerspitzen spüren

Österreich ist mehr als nur atemberaubende Landschaften – es ist eine Bühne für Geschichte und das Erbe vergangener Jahrhunderte. Von Ost bis West prägen jahrhundertealte, imposante Burgen und Schlösser das Bild. Sie ragen kühn über den Hügeln und erlauben es, kilometerweit zu blicken. Oder sie sind eingebettet in malerische Landschaften, umgeben von Wiesen, Feldern und dichten Wäldern. Wer einen Schritt in diese prunkvollen Gemäuer und deren Gärten und Parks wagt, taucht sofort ein in das Leben der Rittern, Knappen und Burgfräulein, Schlossherren und Monarch:innen.

Die Menschen in Österreich wissen, wie wertvoll ihr kulturelles Erbe ist und bewahren es. Sie pflegen es mit großer Achtsamkeit, Verbundenheit und Sorgfalt und halten es lebendig. Viele dieser Burgen und Schlösser wurden liebevoll restauriert und stehen heute der Öffentlichkeit offen. Besucher:innen lassen sich gerne durch die Gänge führen, lauschen wilden Anekdoten aus dem pompösen Alltag der Habsburger oder anderer Adelsgeschlechter.

Aber es geht nicht nur um die Vergangenheit – diese beeindruckenden Bauwerke werden heute mit einem modernen Twist belebt. Egal, ob Ritterfest, Konzert oder Sommer-Festival – die historischen Mauern pulsieren im Rhythmus der Gegenwart.

Ein Highlight: Schloss Schönbrunn in Wien und Schloss Eggenberg in Graz haben sich den UNESCO-Welterbe-Status geschnappt – und das zu Recht!