Die schönsten Tagesausflüge ab Wien
Natur, Genuss und Kultur in Balance
Einleitung
Wien ist pulsierend, inspirierend und voller Leben – doch manchmal ruft die Natur. Rund um die Stadt entfaltet sich eine grüne Oase aus sanften Hügeln, dichten Wäldern und malerischen Flusslandschaften. Hier treffen Naturerlebnisse auf Kulturgenuss, historische Stätten auf idyllische Weingärten und Wanderwege auf kulinarische Entdeckungen. Tagesausflüge ab Wien sind eine Einladung, das Umland in all seinen Facetten zu erleben – stressfrei und nachhaltig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Nur eine kurze Zug- oder Busfahrt entfernt erstreckt sich der Wienerwald und die Wiener Alpen vor den Toren Wiens. Wanderwege, Höhenzüge und Stifte laden zu einer Auszeit ein. Weiter südlich locken die sanften Weinhügel mit Spaziergängen zwischen Rebstöcken mit anschließender Einkehr bei einem Heurigen.
Zwischen Krems und Dürnstein schlängelt sich in der Wachau die Donau durch Weinterrassen, während Burgruinen und barocke Klöster die Kulisse prägen. Ob eine Schifffahrt auf dem Wasser, eine Radtour entlang des Flusses oder eine Verkostung regionaler Spezialitäten – hier wird der Genuss zum Erlebnis. Auch wer sich nach einer kulturellen Reise sehnt, findet im Wiener Umland inspirierende Orte. Schlösser, Kurstädte oder Lieblingsorte von Künstlerinnen und Künstlern – sie alle verbinden Geschichte mit dem Hier und Jetzt.
Tagesausflüge ab Wien zeigen eine andere Seite der Region: Einsteigen, losfahren und eintauchen in ein Gefühl, das Natur, Kultur und österreichischen Charme mühelos vereint.
Die schönsten Städte rund um Wien
Die schönsten Regionen rund um Wien
Die schönsten Sehenswürdigkeiten rund um Wien
Stift Melk
Stift Melk wurde im 11. Jahrhundert gegründet und thront geradezu majestätisch über der Donau. Bekannt für seine spektakuläre Bibliothek und den reizvollen Stiftsgarten.
Landesgalerie Burgenland
Für alle, die gerne die Perspektive wechseln. Zeitgenössische und moderne Kunst geben hier den Ton an: bildende Kunst, Installationen und Medienkunst.
Schloss Laxenburg
Das Schloss besteht aus zwei Gebäuden, dem Alten Schloss aus dem Mittelalter und dem Blauen Hof aus dem Barock.
Burg Kreuzenstein
Eine Wehrburg mit langer Geschichte. Wer zur Burg Kreuzenstein kommt, reist in die Welt des Mittelalters. Von hier aus beherrschten die Burgherren das umliegende Land.
Schloss Esterházy
Die gotische Burg, die von den Fürsten Esterházy zum Zentrum des höfischen Lebens gemacht wurde, präsentiert sich auch heute als Ort lebendiger Kultur.
Stift Klosterneuburg
Stift Klosterneuburg kombiniert kaiserliches Erbe mit sakraler Kunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im Barock umgestaltet.
Mit Schiff, Bus und Bahn unterwegs
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FAQs
Wie gelingt nachhaltiges Reisen?
„Urlaub mit Verantwortung“ bedeutet, inspiriert zu werden und Schönes zu erleben – und gleichzeitig Rücksicht zu nehmen auf Natur, Klimaschutz und ein faires Miteinander.
Nachhaltig reisen bedeutet, …
… der intakten Natur und den gepflegten Kulturlandschaften mit Respekt und Verantwortung begegnen.
… Unterkünfte mit Nachhaltigkeitszertifikat und sanfte Mobilität wählen.
… offen sein für gegenseitiges Verständnis im Bereich Barrierefreiheit und kultureller Inklusion.