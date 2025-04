Kärnten

Hotels und Resorts

Mountain Resort Feuerberg in Bodensdorf auf der Gerlitzen Alpe

Seit Mai 2023 präsentiert das Mountain Resort Feuerberg einige Neuerungen: Eine erweiterte Hotelbar, eine größere Küche, ein Baumhaus für Kinder, Naturlehrpfade sowie ein Motorikgelände, einen Niederseilgarten und einen Bogenparcours für Sportbegeisterte.

Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim

Das Hotel Prägant eröffnete im Sommer 2023 seinen neuen Spabereich. Die 1.000 m² große Wellnessoase umfasst einen Indoorpool, eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna und ein Sole-Dampfbad. Neu sind neben der Snackbar zusätzliche Ruheräume sowie ein ganzjährig beheizter Außenpool.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia in Hermagor am Nassfeld

Nach Umbau hat das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia Ende Juli 2023 als 4-Sterne-Superior-Hotel wieder eröffnet: Alle Zimmer wurden renoviert. Zudem wartet das Hotel mit neuen 66 m² großen Family Suiten auf. Ebenfalls neu ist das Küchenkonzept mit modernisiertem Restaurant sowie das Acquapura Carnica Spa.

SeeStrandResort in St. Kanzian am Klopeiner See

Seit dem Frühjahr 2024 begrüßt das neue SeeStrandResort seine Gäste: Die 40 Apartments mit bis zu drei Schlafzimmern, Küche sowie Terrasse mit Seepanorama haben eine Größe von 60 m² bis 83 m². Dank zusätzlichen Schlafcouches finden bis zu acht Personen in einem Apartment Platz.

Hotel Kärntnerhof in Heiligenblut

Im Dezember 2023 eröffnete das neu renovierte Hotel Kärntnerhof wieder. Es umfasst 40 Zimmer und Suiten zwischen 20 m² und 40 m², teilweise mit Balkon. Im Restaurant dürfen sich die Gäste auf österreichische und Kärntner Spezialitäten freuen.

Apartments und Ferienwohnungen

harry’s home in Villach

harry’s home eröffnete im April 2023 ein neues Haus im Zentrum von Villach im Design von BMW. Den Gästen stehen 96 Zimmer und Apartments mit großteils vollausgestatteter Küche zur Verfügung. Zudem bietet das Haus einen Seminarraum und einen E-Bike-Verleih an.

Alpin Peaks Lifestyle Apartments auf der Turracher Höhe

Das neue Hotel Alpin Peaks befindet sich auf 1.800 Meter Seehöhe und liegt direkt am Turracher See sowie im Zentrum des Skigebiets. Das Haus mit Holzfassade beherbergt seit Dezember 2023 42 Apartments in unterschiedlichen Größen, passend für zwei bis acht Personen. Ein Wellnessbereich mit Saunen sowie ein Fitnessbereich steht zur Verfügung.

Ferienpark EuroParcs in Ossiach

Anfang August 2024 wurde am Ossiacher See ein neuer, ganzjährig geöffneter Ferienpark EuroParcs eröffnet. Es stehen 29 Ferienhäuser in vier verschiedenen Kategorien zur Verfügung. Die freistehenden Häuser mit Terrasse oder Garten sind zwischen 40 m² und 60 m² groß und bieten Platz für zwei bis sechs Personen.

Chalets

Kleingut Moserhof in Penk im Mölltal

Das Chaletdorf ist seit August 2023 um eine Attraktion reicher: Das 180 m² große Kleingut Moserhof mit kleinem Bauernhof steht mitten im Wald und bietet Platz für bis zu acht Personen. Gäste können sich zudem auf ein Wellnesshäusl mit Panoramasauna, einen Hot Tub, Badeteich und eine große Terrasse freuen.