Vom Einschlafen hoch in den Bäumen bis hin zum Aufwachen neben Dinosauriern: Einfach mal den nächsten Urlaub in Österreich zu einem Wow-Moment machen.

Vom Iglu in den Alpen bis zur Designer-Suite am Waldrand: In Österreich wird die Nacht zum Erlebnis. Wer in außergewöhnlichen Unterkünften übernachtet, taucht ein in eine Welt abseits des Alltäglichen – mit Blick auf die Sterne, umgeben von Bäumen oder eingebettet in kreative Architektur.

Diese besonderen Hotels und Unterkünfte überraschen mit besonderer Lage, liebevollen Details und viel Persönlichkeit. Kein Zimmer gleicht dem anderen, jede Übernachtung bleibt im Gedächtnis. Für romantische Auszeiten, Abenteuer mit Freunden oder unvergessliche Familienmomente – hier wird nicht einfach geschlafen, hier wird gestaunt, gelacht und das Leben zelebriert.