Römische Steingebäude mit roten Ziegeldächern hinter Hecken, großer Baum im Vordergrund, Sonnenstrahlen.
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Römerstadt Carnuntum
Wo Vergangenheit zur Bühne wird

In Carnuntum wird Geschichte lebendig: Hier trefft ihr auf römisches Stadtleben, imposante Bauwerke, faszinierende Originalfunde und überraschende Kulturmomente.

In Niederösterreich, zwischen Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg, öffnet sich ein Fenster in eine andere Zeit: Carnuntum – einst blühende Metropole des Römischen Reiches, heute ein Ort, an dem Geschichte lebendig wird. Was im Jahr 6 n. Chr. als Winterlager für römische Truppen begann, entwickelte sich rasch zu einem Zentrum politischer Macht und kultureller Vielfalt – mit rund 50.000 Einwohner:innen, eigenem Amphitheater und öffentlicher Therme. Wo einst Kaiser regierten, Legionen marschierten und Philosophen diskutierten, spaziert ihr heute durch rekonstruierte Stadthäuser.

Seine Bedeutung verdankte Carnuntum nicht nur der Lage an Donaulimes und Bernsteinstraße, sondern seiner Rolle als Knotenpunkt für Militär, Handel und Macht. Hier verfasste Mark Aurel Teile seiner Selbstbetrachtungen, hier wurde Septimius Severus zum Kaiser ausgerufen, hier tagten die Tetrarchen zur berühmten Kaiserkonferenz von 308 n. Chr. Das antike Stadtleben pulsierte – mit Villen, Tempeln und lebendigem Alltag.

Carnuntum ist Teil des UNESCO-Welterbes Donaulimes – ein grenzüberschreitendes Kulturerbe, das für kulturellen Austausch und die Machtpräsenz Roms steht. Als Schlüsselpunktsiedlung entlang der antiken Donaugrenze zählt Carnuntum zu den bedeutendsten Zeugnissen römischer Geschichte in Europa.

Heute taucht ihr im Archäologischen Park Carnuntum tief in diese Welt ein. Wohnhäuser mit Fußbodenheizung, Werkstätten und Straßenzüge wurden direkt am Originalstandort rekonstruiert – nicht als Kulisse, sondern als lebendiges Geschichtsbuch, mit allem Komfort, den die Antike zu bieten hatte. Im Museum Carnuntinum erzählen Fundstücke von Größe und Wandel, vom Glanz und vom Vergehen eines Imperiums aus der römischen Hochblüte.

Dazu kommt, was Österreich als Kulturland auszeichnet: eine Verbindung aus Tiefe, Zugänglichkeit und Charme. In Carnuntum wird Geschichte weder belehrt noch verklärt – sie überrascht, inspiriert und bleibt im Gedächtnis. Carnuntum ist kein Blick zurück, es ist ein Perspektivenwechsel – von der Antike mitten ins Heute.

Fakten zur Römerstadt Carnuntum
Lage:Petronell-Carnuntum in Niederösterreich
Gründung:6 n. Chr. als Winterlager
Auftraggeber:Kaiser Tiberius
Tor zum Osten:strategisch am Kreuzungspunkt der Bernsteinstraße und des Donaulimes errichtet
Besonderheiten:Heidentor, Römisches Stadtviertel, Museum Carnuntinum, Amphitheater
Anreise
Shuttle
Führung
Ticket
Öffnungszeiten

Einzigartig in Europa: Originalgetreu rekonstruierte römische Gebäude am historischen Standort, begehbar und voll funktionsfähig.

Römerstadt Carnuntum in allen Perspektiven

Zwischen Tempeln, Thermen und Triumphbögen

Spielerisch durch die Antike

Römische Jause probieren, Rätsel lösen, Münzen prägen und durch antike Häuser streifen – hier wird Geschichte für Kinder zum Abenteuer mit viel Raum für Entdeckungen.

Kinder in Carnuntum

Heidentor

Einer von ursprünglich vier Pfeilern ist noch heute Zeuge römischer Repräsentationskunst und Symbol kaiserlicher Macht an der Donaugrenze.

Heidentor

Römisches Stadtviertel

Villa mit Wandmalerei, funktionierende Therme, Küche mit römischen Utensilien – rekonstruiert am Originalstandort in traditioneller Handwerkstechnik.

Römisches Stadtviertel

Veranstaltungen

Gladiatorentag, Römerfest, Kinderfest und Römische Soirée bringen Bewegung ins Jahr – mit Schaukämpfen, Handwerk, Spielstationen und regionalem Genuss.

Veranstaltungen

Amphitheater

Gladiatorenspiele, Kaiserproklamation und römischer Alltag verschmelzen in zwei erhaltenen Arenen zu einem eindrucksvollen Erlebnis vergangener Zeiten.

Amphitheater

Museum Carnuntinum

In einer römischen Villa treffen Kaiserporträts auf seltene Mithras-Reliefs und filigranen Goldschmuck – ein Stadtplan macht die antike Metropole erstmals sichtbar.

Museum Carnuntinum

Aktivitäten und Ausflugsziele in der Umgebung

Nationalpark Donau-Auen

Ein Urwald vor den Toren Wiens, der grünsten Stadt der Welt? Tatsache! Die hier frei fließende Donau ist zudem der Lebensraum zahlreicher bedrohter Arten.

Nationalpark Donau-Auen

Schloss Hof

2002 wurde das damals ziemlich verfallene Schloss Hof aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, um diese prachtvolle Barockanlage wieder in seinen Originalzustand zu bringen.

Schloss Hof

Schloss Eckartsau

Einst Jagdrefugium von Erzherzog Franz Ferdinand, später letzter Rückzugsort Kaiser Karls I. – hier verbinden sich barocke Schlossgeschichte und Natur der Donau-Auen.

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Hainburg

Zwischen Stadtmauer, Burgruine und mittelalterlichen Gassen: ein Spaziergang durch Jahrhunderte – mit Weitblick vom Schlossberg auf Donau, Geschichte und Natur.

Hainburg

Schloss Niederweiden

In der original erhaltenen Schlossküche werden barocke Rezepte lebendig, der barocke Tulpengarten und Ausstellungen geben Einblicke in das Leben am Hof.

Schloss Niederweiden

Haydn Geburtshaus

Wo Joseph und Michael Haydn geboren wurden, erzählt das ehemalige Wohnhaus der Familie von Kindheit, Klang und dem Anfang einer musikalischen Reise.

Haydn Geburtshaus

Weinbaugebiet Carnuntum

Zwischen Donau und Hügeln reifen kräftige Rote und elegante Weiße: Das Weinbaugebiet steht für Sorten wie Blauer Zweigelt und Blaufränkisch.

Weinbaugebiet Carnuntum

FAQs

Die Römerstadt Carnuntum wurde im Jahr 6 nach Christi Geburt als Winterlager für römische Truppen unter Kaiser Tiberius gegründet.

Die Römerstadt Carnuntum liegt in Niederösterreich, zwischen den Gemeinden Petronell-Carnuntum und Bad Deutsch-Altenburg, etwa 40 Kilometer östlich von Wien.

In der Region Carnuntum-Marchfeld erlebt ihr eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Natur und Genuss: von der Römerstadt über barocke Schlösser bis zu Weinverkostungen direkt beim Winzer. Radwege, wie der Donauradweg, Nationalpark-Auen und abwechslungsreiche Veranstaltungen machen die Region das ganze Jahr über interessant.

Klimaschutz-Info

Warum sind Traditionen und Brauchtum nachhaltig?

Die Pflege von Brauchtum und Tradition in Österreich ist eng mit Nachhaltigkeit verbunden. Traditionen wie Almabtriebe, Brauchtumsfeste und regionales Handwerk zeugen von tiefem Respekt vor der Natur und den Ressourcen. Diese Bräuche fördern Verständnis und Wertschätzung für die lokale Flora und Fauna sowie das Umweltbewusstsein.

Brauchtum und Tradition stärken aber auch die soziale Nachhaltigkeit: Traditionelle Feste wie etwa das Maibaumaufstellen, Osterfeste oder Weihnachtsbräuche stärken den Gemeinschaftssinn und das gemeinsame Engagement für die Pflege der Region. Auch Immaterielles Kulturerbe ehrt traditionelle Rituale, Bräuche und Handwerkskünste, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wer als Gast solche Traditionen miterlebt, taucht ein in die österreichische Kultur – und das stärkt wiederum die lokale Identität.

Barrierefreiheit in CarnuntumNachhaltigkeit in Carnuntum

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