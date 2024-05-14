Mann erfrischt Hände an einem hölzernen Brunnen im Wald, Wasserfall im Hintergrund.
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Trinkwasser in Österreich
Infos und Tipps zu Leitungswasser, Wasserqualität und Quellwasser

Österreich deckt seine Trinkwasserversorgung fast zu 100 % aus Grundwasser und Quellen. Erfahrt mehr über die kostbare Ressource, Qualität und Ausflugsziele am Wasser.

Kann man Leitungswasser in Österreich trinken? Ja. – Leitungswasser gehört in Österreich ganz selbstverständlich zum Alltag. Beinahe der gesamte Wasserbedarf der österreichischen Wasserversorgung wird aus Grund- und Quellwasser gedeckt.

Niederschläge und die Bergwelt der Alpen speisen Quellen, Bäche, Flüsse und Seen. Wasser ist damit auch im Urlaub allgegenwärtig – beim Wandern entlang von Bächen und zu Wasserfällen, beim Baden in Seen oder einfach beim Trinken aus der Leitung. Trinkwasser ist eine kostbare Ressource, deren Qualität regelmäßig kontrolliert wird. Die Überwachung reicht von Quellen und Brunnen bis zum Wasserhahn. Welche Anforderungen für die Trinkwasserqualität in Österreich gelten, regelt die Trinkwasserverordnung.

Quellen: Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Wasserwirtschaft

Österreichs natürliches Mineralwasser

Nur geprüftes Mineralwasser erhält die amtliche Anerkennung

Im Alpenvorland – etwa in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich – sowie im Inneren der Alpen liegen tiefe Becken, in denen sich über lange Zeit Wasser gesammelt hat. Mineralwasser in Österreich stammt aus unterirdischen Wasservorkommen und wird direkt an der Quelle abgefüllt.

Die Bezeichnung „Natürliches Mineralwasser“ ist rechtlich geregelt. Das Wasser stammt aus unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und muss amtlich anerkannt werden. Grundlage dafür ist die Mineralwasser- und Quellwasserverordnung. Geprüft werden unter anderem Herkunft und Zusammensetzung. Erst nach der behördlichen Anerkennung darf ein Wasser als „Natürliches Mineralwasser“ bezeichnet werden.

Mineralwasser-Liste

Wandern zu acht Wasserquellen in Österreich

Wer dem klaren Wasser in Österreich buchstäblich auf den Grund gehen will, überzeugt sich am besten dort, wo alles beginnt: Es gibt eine Reihe von Ausflugszielen, die zu Wasserquellen führen.

Chateau Madloch: Wanderung zum Lecher Quellwasser-Ursprung

Gollinger Wasserfall: Zum Ursprung des fallenden Wassers

Blaue Quelle Erl: Naturschauspiel mit türkisem Quellwasser

Tiebelquellen im Gurktal: Wandern in den Nockbergen

Pießling Ursprung Windischgarsten: Karstquelle der Ostalpen

Sieben-Quellen-Weg Ratschendorf: Naturpfad am Wasser

Loisachquellen: Wandern in der Tiroler Zugspitz Arena

Steinbachquelle: Wandern in Hollenstein an der Ybbs

Badeseen in Österreich

Eingebettet in alpine Landschaften, sind Österreichs Badeseen für ihr klares Wasser bekannt. Im Sommer stehen Schwimmen, Wassersport und entspannte Stunden am See auf dem Programm.

Bodensee: Baden, Schifffahrt und Radfahren am Ufer entlang

Bodensee
Wasser aus den Alpen

Das Wiener Trinkwasser und seine Geschichte

Das Wiener Trinkwasser stammt überwiegend aus den Quellgebieten von Rax, Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab. Über zwei Hochquellenleitungen gelangt es aus den Alpen nach Wien.

Der Grundstein dafür wurde im 19. Jahrhundert gelegt. Damals führten verunreinigte Hausbrunnen in Wien zu Krankheiten und hoher Sterblichkeit. Der Geologe und Politiker Eduard Suess setzte sich deshalb für eine neue Wasserversorgung ein. Quellen außerhalb Wiens sollten die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen. Die Wahl fiel zunächst auf Quellgebiete im Gebiet von Schneeberg und Rax.

1873 wurde die I. Wiener Hochquellenleitung eröffnet. Ihr Verlauf lässt sich heute auf dem 1. Wiener Wasserleitungsweg teilweise erwandern. 1910 folgte die II. Wiener Hochquellenleitung, die Wasser aus dem Hochschwabgebiet nach Wien führt. So erzählen die beiden Leitungen bis heute ein Stück Wiener Geschichte.

Wasserversorgung Wien

Wiens historische Brunnen

Das Wiener Hochquellwasser fließt nicht nur durch die Wasserleitungen. Rund 55 Monumental- und Denkmalbrunnen werden von der Stadt Wien betreut. Viele erzählen zugleich von der Geschichte der Wiener Wasserversorgung. Wichtig: Wasser aus Brunnen nicht trinken!

Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz

Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz stammt aus dem 19. Jahrhundert. Wasserfontänen und architektonische Gestaltung bestimmen das Erscheinungsbild der Anlage.

Schwarzenbergplatz

Albrechtsbrunnen am Albertinaplatz

Die monumentale Brunnenanlage aus weißem Carrara-Marmor mit den Figuren „Danubius und Vindobona“ und weiteren Skulpturen entstand Ende des 19. Jahrhunderts.

Albrechtsbrunnen

Brunnen am Maria-Theresien-Platz

„Historisches Zentrum von Wien“, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes: Vier Brunnen, platziert zwischen dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum.

Innenhofbrunnen im Schloss Schönbrunn

Die Geschichte von Schloss Schönbrunn beginnt im 14. Jh. als Jagdgebiet. Maria Theresia erweiterte den barocken Teil – unter anderem den Brunnen im Innenhof.

FAQs

Österreich deckt den Wasserbedarf der Wasserversorgung fast vollständig aus Grundwasser und Quellen.

Quelle: Bundesministerium

Ja. Leitungswasser aus der öffentlichen Wasserversorgung kann in Österreich getrunken werden. Die Qualität des Trinkwassers wird regelmäßig kontrolliert und unterliegt den Vorgaben der österreichischen Trinkwasserverordnung.

Quelle: Bundesministerium

Die Wasserqualität an Österreichs ausgewiesenen Badestellen wird regelmäßig kontrolliert. Die AGES untersucht die Badegewässer während der Badesaison und veröffentlicht die aktuellen Ergebnisse im Badegewässer-Monitoring.

Quelle: AGES

Das Wiener Trinkwasser stammt überwiegend aus den Quellgebieten Rax, Schneeberg, Schneealpe und Hochschwab. Über zwei Hochquellenleitungen gelangt das Wasser von den Alpen nach Wien.

Quelle: Stadt Wien

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