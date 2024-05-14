Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich
Wenn sich die Welt für eine Weile ausblenden lässt – dann beginnt die Zeit im Private Spa. In stilvollen Rückzugsorten, die ganz für sich allein oder für zwei gedacht sind, steht das Wohlgefühl im Mittelpunkt. Hier gilt: Tür zu, Alltag aus. Wärme, Ruhe, Düfte, Dampf und Stille entfalten ihre Wirkung ungestört.
Ob bei einer Massage im eigenen Spa-Chalet, beim sanften Schwitzen in der Infrarotkabine oder beim Eintauchen in die Whirlwanne mit Blick auf die Berge: Alles ist auf Entschleunigung abgestimmt. Private Spas schaffen Raum für tiefe Entspannung, mit Anwendungen, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind – achtsam, intim, durchdacht.
In der Stadt genauso wie am Seeufer oder in den Alpen: Überall dort, wo die Uhr leiser tickt, beginnt der persönliche Wellnessmoment. Und manchmal reicht schon eine Stunde, um ganz bei sich anzukommen.
Urban Spa: Die Stadt als Wellness-Dschungel
The Ritz-Carlton in Wien
Eleganter 5-Sterne-Rückzugsort mitten in der Stadt: In der Private Spa Suite genießt man Luxus, Ruhe und Entspannung auf 120 m², nur einen Schritt vom Trubel entfernt.
SO/ Vienna in Wien
Die 180 m² große SO VIP-Suite mit Hammam, Whirlpool und Hollywood-Bett mit 270-Grad-Blick über Wien lässt Designträume wahr werden. Auf 5-Sterne-Niveau!
Donauwalzer in Wien
Im charmanten 3-Sterne-Boutiquehotel relaxen Gäste exklusiv im Private Spa mit Whirlpool, Sauna, Dampfdusche und Infrarotkabine – alles für sich allein.
In der Therme: Privat im Wellnesstempel
Linsberg Asia in Bad Erlach
Im Private Spa der Asia Therme mit 4 Sternen trifft fernöstliche Ruhe auf exklusive Privatsphäre – mit Dampfbad, Liegebereich und Saunarium für zwei bis sechs Personen.
Therme Geinberg im Innviertel
21 edle Spa-Suiten mit privatem Badesteg, Whirlpool, Kamin und eigener Sauna – 4 Sterne Superior mitten im Grünen rund um zwei Naturbadeteiche.
St. Martins Therme in Frauenkirchen
Direkt am See, mit Badewanne, Sauna und Rückzugsort für zwei: Die Private Spa Suite der 4-Sterne-Superior-Therme verwöhnt mit Anwendungen und viel Ruhe im Seewinkel.
EurothermenResort Bad Schallerbach
Ein ganz persönlicher 4-Sterne-Superior-Rückzugs- und Wellnessraum: Einem Gläschen Prosecco folgen gemeinsame Entspannung in der Whirlwanne und eine Verwöhn-Massage.
Therme Laa im Weinviertel
Zeit zu zweit im Silent Spa auf 4-Sterne-Superior-Level: Dampfkabine, Wanne, Ruhebereich – gekrönt von Poysecco und süßen Petit Fours.
AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf
Tiefenentspannung Seite an Seite: mit Infrarot-Lounge, Massageliegen und Kuscheloase im stilvollen Premium Spa für zwei – 4 Sterne Superior.
In den Bergen: Alpines Wellness mit Ausblick
Biohotel Daberer in Dellach im Gailtal
Am Waldrand des 4-Sterne-Hotels entspannen: Die wald.sauna wird abends zur privaten Oase – mit Sauna, Ruheraum, Tauchbecken und frischer Bergluft.
Das GOLDBERG in Bad Hofgastein
Paarzeit im Cocoon oder Night Spa mit Infinitypool und Saunawelt – das Goldberg mit 5 Sternen ist wie gemacht für romantische Höhenflüge mit Aussicht.
IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal
104 m² für zwei: Sauna mit Infrarot, Erlebnisdusche, Wärmeliegen, Kuschelnische – dazu Blick auf den Grimming und Service mit 5 Sternen.
Hotel Sonne Mellau im Bregenzerwald
100 m² private Spa-Zone mit Whirlwanne, Peeling, Sauna und Dampfbad – gekrönt von Prosecco, Obst und Ruhe im 4-Sterne-Wälder-Spa.
Sporthotel Silvretta Montafon in Gaschurn
Die 4-Sterne-Private-Gold-Spa-Suite bringt Zweisamkeit auf den Punkt: Heublumenbad, Massage, Honigpeeling – liebevoll serviert mit Prosecco und Ruhe.
Spa am See: Wellness, Wasser, Wow
Verwöhnhotel Kristall in Pertisau am Achensee
Fünf Minuten vom See und 4 Sterne Superior: Die Private Spa Suite mit Kamin, Sauna und Wasserbett verspricht pure Entspannung mit Blick ins Karwendel.
Schlosshotel Velden am Wörthersee
Die Romantik Spa Suite direkt am See verwöhnt mit Luxusbad, Dampfbad, Aromen-Dusche und kuscheligem Wasserbett – 5 Sterne.
Waldhof Resort am Fuschlsee
In der privaten Bergsauna mit Ausblick entspannen, danach Peeling, Ziegenbutterbalsam und ein Gourmetteller – Spa und Genuss treffen auf 4-Sterne-Superior-Luxus.
Seewirt Mattsee im Salzburger Seenland
Direkt am See: Die 4-Sterne-Spa-Suite begeistert mit Holz-Badezuber, finnischer Sauna und Seeterrasse – exklusiv für Erwachsene.