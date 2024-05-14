Wellness, ganz privat: Private Spas in Österreich

Rückzugsorte mit Wirkung: Die schönsten Private Spas in der Stadt, in Thermen, auf dem Berg und an Seen gelegen. Nächster Stopp: Entspannung!

Wenn sich die Welt für eine Weile ausblenden lässt – dann beginnt die Zeit im Private Spa. In stilvollen Rückzugsorten, die ganz für sich allein oder für zwei gedacht sind, steht das Wohlgefühl im Mittelpunkt. Hier gilt: Tür zu, Alltag aus. Wärme, Ruhe, Düfte, Dampf und Stille entfalten ihre Wirkung ungestört.

Ob bei einer Massage im eigenen Spa-Chalet, beim sanften Schwitzen in der Infrarotkabine oder beim Eintauchen in die Whirlwanne mit Blick auf die Berge: Alles ist auf Entschleunigung abgestimmt. Private Spas schaffen Raum für tiefe Entspannung, mit Anwendungen, die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind – achtsam, intim, durchdacht.

In der Stadt genauso wie am Seeufer oder in den Alpen: Überall dort, wo die Uhr leiser tickt, beginnt der persönliche Wellnessmoment. Und manchmal reicht schon eine Stunde, um ganz bei sich anzukommen.