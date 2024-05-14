Frau im weißen Bademantel sitzt am Rand eines Infinity-Pools mit Panoramablick auf Hügel und See.
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Wellness in Österreich
Erholung in luxuriösen Spa-Hotels, Thermenlandschaften und Wellnesshotels in den Alpen

Wellness in den Alpen, Erholung in der Therme, Massagen in Spa-Hotels: Wellness in Österreich in den schönsten Wellnesshotels verändert die Sinne.

Wellness-Escape in der Therme entdecken, die Stille genießen oder an Kraftplätzen neue Energie tanken: Die Angebote für Wellness, Spa-Hotels und Wohlbefinden in Österreich sind zahlreich, höchste Qualität und die Liebe fürs Detail sind das Geheimnis. Sich im Wasser treiben lassen, auf der Sprudelliege entspannen, durch das Panoramafenster in die Weite schauen – im Ambiente exklusiver Thermenlandschaften wird die heilsame Kraft des Wassers mit allen Sinnen spürbar.  

Damit Körper und Seele in Ruhe entspannen können, halten Österreichs Gastgeber:innen eine Reihe privater Wellnessoasen bereit. Oder wie wäre es mit Wellness in den Alpen: Mitten im warmen Wasserbecken und gleichzeitig Österreichs legendäre Seen und Berge im Visier. Die österreichische Wellnesskultur bietet ebenso Wassertreten und andere Wasseranwendungen, die Sebastian Kneipp schon vor mehr als 200 Jahren zu nutzen wusste. Die Erkenntnisse des Kräuterpfarrers und Wassergurus – das Kneippen flossen in die moderne Hydrotherapie ein, nachdem Wasser bereits in der Antike für therapeutische Zwecke verwendet wurde. 

Top Wellnesshotels in Österreich

Hotel Sonne Mellau im Bregenzerwald

Das Adults-Only-Boutiquehotel in 4-Sterne-Superior-Qualität vereint Nachhaltigkeit mit Stil – samt 2.000 m² „Wälder Spa“ für pure Entspannung.

Hotel Sonne Mellau

Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe

4-Sterne-Superior-Resort in Einzel-Naturlage auf 1.769 Meter Seehöhe: Hotel und Chalets mit 4.500 m² Badewelt, autofrei, direkt an der Piste, umgeben von Wanderwegen.

Mountain Resort Feuerberg

Das Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel am Achensee

4 Sterne Superior, Adults-Only und in Alleinlage am Waldrand: ein Rückzugsort, der Design, alpines Spa und kulinarische Vielfalt mit herrlicher Natur verbindet.

Kronthaler Alpine Lifestyle Hotel

Vila Vita Pannonia im Seewinkel

4-Sterne-Superior-Naturresort im Seewinkel: 200 Hektar Natur-Areal mit Badesee, Wellness & Spa, Streichelzoo sowie vier Restaurants und Bars.

Vila Vita Pannonia

Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel

4-Sterne-Naturhotel mit Badeteich in Kirchberg: Das Gourmetrestaurant Gaumenkitzel ist mit dem Grünen MICHELIN Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Naturhotel Molzbachhof

Dilly Nationalpark Resort in Windischgarsten

Das Kinderhotel, das im 6.000-m²-Wellnessbereich alle Stück‘ln spielt. Mit hoteleigenem Golfplatz und in 4-Sterne-Superior-Qualität.

Dilly Nationalpark Resort

Natur- und Wellnesshotel Höflehner im Ennstal

Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt auf 1.117 Meter Seehöhe an der Piste und bietet 5.000 m² Premium Alpin SPA mit hoteleigener Kinderbetreuung. Hunde sind willkommen!

Natur- und Wellnesshotel Höflehner

Naturhotel Forsthofgut in Leogang

5-Sterne-Naturhotel mit 5.700 m² waldSPA, 25 m Sportpool, Badesee und Kinderbetreuung – ein Ort, an dem Luxus, Natur und Familienzeit zusammenfinden.

Naturhotel Forsthofgut

Österreichs Wellness-Hotspots, Thermen und Anwendungen

Bio-Wellnesshotels in Österreich

Bio-Hotel Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser

Familienfreundliches 5-Sterne-Luxusresort mit Tiroler Bauernhof, ausgezeichnet mit dem Österreichischen und Europäischen Umweltzeichen.

Bio-Hotel Stanglwirt

Das Naturhotel Chesa Valisa in Hirschegg im Kleinwalsertal

Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Hirschegg ist Vorarlbergs erstes klimaneutrales Bio-Hotel, gelegen auf 1.200 Höhenmetern. Tradition trifft Moderne – und die vier Elemente.

Das Naturhotel Chesa Valisa

der daberer.das biohotel in Dellach im Gailtal

4 Sterne, Wellness, Gesundheit, Haubenküche, Natur- und Sporterlebnisse – alles da im Biohotel in Dellach.

der daberer.das biohotel

Biohotel Grafenast am Pillberg in der Silberregion Karwendel

Traumhaft schöne Natur, familiäre Atmosphäre, ein weitläufiges Spa und kostenfreie E-Bikes – Kultur trifft Erholung im Biohotel Grafenast.

Biohotel Grafenast

Biohotel Rupertus in Leogang

Familiengeführtes Naturhotel im SalzburgerLand mit 100 % Bio-Küche: Ski In & Ski Out direkt vor der Tür, Hunde willkommen – ein alpiner Rückzugsort mit Herz.

Biohotel Rupertus

RETTER Bio-Natur-Resort am Pöllauberg

Das Bio-Resort in 4-Sterne-Superior-Qualität bietet Workshops, Naturspa, Naturschwimmteich, 25-Meter-Sportpool und Wald-Saunalandschaft – Erholung inmitten der Natur.

RETTER Bio-Natur-Resort

Holzleiten Bio Wellness Hotel am Mieminger Plateau

Das Eco-zertifizierte Bio-Wellnesshotel liegt am Mieminger Plateau, mit Naturbadeteich und Bio-Küche – ein Rückzugsort, der Erholung und Natur vereint.

Holzleiten Bio Wellness Hotel

Ayurveda-, Kur- und Gesundheitshotels

Ayurveda Resort Mandira in Bad Waltersdorf

Alles dreht sich um Ayurveda, Longevity, Yoga Retreats, Detox Kuren – und natürlich um Wellness in der Sauna- und Thermenwelt.

Ayurveda Resort Mandira

BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat in Bad Bleiberg

Im F.X. Mayr Retreat erwarten euch Privat-Spas, Naturbadeteich, Thermalpools und Saunalandschaft. Heilstollentherapie, Fastenkur und gesunder Schlaf sorgen für Erholung.

BLEIB BERG F.X. Mayr Retreat

Gesundhotel Bad Reuthe im Bregenzerwald

Das 4-Sterne-Superior-Hotel verfügt über eine 3.500 m² große Wellnessoase mit Heilmoor. Ruhe und Natur verbinden sich zu Erholung für Körper und Geist.

Gesundhotel Bad Reuthe

DAS SIEBEN in Bad Häring

4 Sterne Superior und Adults Only in den Tiroler Bergen: Wellness, Genuss und Ruhe verbinden sich zu einem Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

DAS SIEBEN

Forsthofalm Holzhotel in Leogang

Die Zirbensuiten aus Mondholz sorgen für gesunden Schlaf im 4-Sterne-Superior-Hotel, und der Spa-Bereich entspannt mit exklusivem Angebot.

Forsthofalm Holzhotel

Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag im Waldviertel

Im 4-Sterne-Superior-Hotel mit Gartenanlage gibt’s Heilfasten, Nordic Walking- und Wanderwochen sowie ein großzügiges Spa, Massagen und kosmetische Anwendungen.

Gesundheitshotel Klosterberg

Kurhaus Marienkron in Mönchhof

Das Kurhaus kombiniert moderne Medizin mit traditionellen Kneipp-Anwendungen: individuell gestaltete Programme, Wassertherapie, Bewegung und ausgewogene Ernährung.

Kurhaus Marienkron

Kurhaus Schärding

Das Kurhaus bietet spezialisierte Kneipp-Kurprogramme zur Gesundheitsförderung: Hydrotherapie, Bewegungstherapie und Ernährungsberatung, basierend auf der Kneipp-Lehre.

Kurhaus Schärding

Die Wasnerin G'sund & Natur Hotel in Bad Aussee

Das Adults-Only-Hotel in 4-Sterne-Superior-Qualität bietet naturnahe Architektur, großzügige Wellness- und Gourmetbereiche, Yoga, Literatur und pure Entspannung.

Die Wasnerin G’sund & Natur Hotel

Wellness in den Alpen und Spa-Premium-Hotels

Best Alpine Wellness Hotels

Wellnesshotels in den Alpen – was für eine gelungene Kombination: familiengeführte Wellness-Oasen ab 4-Sterne-Superior, die sich höchster Qualität in vier Kategorien und stetiger Innovation verschrieben haben.

Wellnesshotels in den Alpen

Wellness- und Gesundheitshotels in Österreich

Die Health & Spa – Premium Hotels verbinden erstklassige Spa-Bereiche, Verwöhnbehandlungen und mentale Wellness mit Kulinarik, Fitness und Natur. Ärztliche Beratung und Prävention runden das Wohlfühlerlebnis ab.

Health & Spa – Premium Hotels

Wellness- und Spa-Hotels in herausragender Architektur

Thermenhotel Karawankenhof in Warmbad Villach

4-Sterne-Thermenhotel direkt neben der KärntenTherme mit moderner Architektur und Felsoptik, großen Fensterfronten und stilvollem Design für entspannte Auszeiten.

Thermenhotel Karawankenhof

Hotel Krallerhof in Leogang

5 Sterne, Architektur von Hadi Teherani, Kunst im Haus und ein Longevity-Konzept, das Regeneration inmitten eindrucksvoller Natur erlebbar macht.

Hotel Krallerhof

AQUA DOME Therme in Längenfeld

In der Soleschale schweben, mit Blick auf die Dreitausender. Das 4-Sterne-Superior-Hotel beeindruckt mit moderner Glas-Stahl-Konstruktion, kombiniert mit Holz und Stein.

AQUA DOME Therme

Therme Rogner Bad Blumau

Eine Oase wie aus dem Märchenbuch: Verspielte Hundertwasser-Architektur trifft auf heilkräftige Quellen mit Thermalbecken, Saunalandschaft und wohltuenden Treatments.

Rogner Bad Blumau

Hotel Gams Bezau im Bregenzerwald

Das 4-Sterne-Superior-Kuschelhotel liefert einen außergewöhnlichen Rahmen mit Rooftop, Skypool, Himmelbetten, romantischem Abendessen und 3.000 m² Wellnessbereich.

Hotel Gams

Loisium – Wine & Spa-Hotel in Langenlois im Kamptal

Wenn New Yorker Stararchitektur auf die Spitzenweinwelt in Niederösterreich trifft, dann befindet ihr euch im Loisium. Mit beheiztem Outdoorpool und Badeteich.

Loisium – Wine & Spa-Hotel
Klimaschutz-Tipp

Nachhaltigkeit im Wellnesshotel – worauf kommt es an?

Hier findet ihr Umwelt-Kriterien, die für Wellnesshotels relevant sind:

FAQs

Wellness in Österreich ist mehr als „Entspannung im Spa“. Es ist ein Erlebnis aus Natur, Kultur, Gesundheit und Genuss, das tief wirkt und lange nachklingt.

  • Natur als Kulisse: Thermalwasser aus tiefen Quellen, Heilmoor aus Hochmooren, alpine Kräuter und klare Bergluft – die Landschaft ist selbst Teil des Erlebnisses.

  • Ganzheitliche Ansätze: Von der F. X. Mayr-Kur über Ayurveda bis zu modernen Longevity-Konzepten – viele Wellnes-Hotels kombinieren traditionelle Heilverfahren mit neuesten wissenschaftlichen Methoden.

  • Kulinarik mit Haltung: Bio-Küche, regionale Produkte und oft ein bewusster Umgang mit Nachhaltigkeit ergänzen die Auszeit für Körper und Geist.

  • Architektur und Atmosphäre: Wellnesshotels sind häufig so gestaltet, dass sie die Natur „hereinholen“ – mit großen Glasfronten, Naturmaterialien und einem Gefühl von Weite und Ruhe.

  • Kompetenz: Österreich hat eine lange Kur- und Gesundheitsgeschichte, die Wellnessangebote hier sind oft medizinisch fundiert und nicht nur Lifestyle.

Viele Häuser tragen das Österreichische Umweltzeichen, setzen auf erneuerbare Energie, regionale Produkte und Konzepte, die Biodiversität fördern. Hier sind einige Tipps für vorbildliche Wellnesshotels mit hohem Anspruch auf Nachhaltigkeit:

SalzburgerLand

Tirol

In Österreich reicht das Wellness-Angebot von Thermalquellen und Panoramapools über Saunen und traditionelle Anwendungen mit Kräutern, Heu oder Moor bis hin zu Ayurveda-Retreats, Yoga-Programmen und Detox-Kuren. Ergänzt wird dies durch nachhaltige Biohotels und moderne Spa-Resorts, die alpine Natur mit zeitgemäßen Trends verbinden. In Österreich spannt sich das Wellness-Angebot von klassischen Thermen bis zu innovativen Retreats – oft mit starkem Bezug zur Natur:

  • Thermal- und Heilquellen

  • Kur- und Gesundheitszentren

  • Spa- und Wellnesshotels

  • Natur-Wellness

  • Aktiv-Wellness

  • Themen- und Spezialangebote

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