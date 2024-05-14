Kulinarik in Niederösterreich
Wirtshauskultur erleben: Zwischen Donau, Wäldern, Weinbergen und Alpen
Einleitung
Wer die Donau flussaufwärts schippert oder mit dem Rad entlangfährt, dem bleibt spätestens in der Wachau vor Staunen der Mund offen: weiße Strände, Obsthaine, Weinberge, idyllische Orte und Wälder mit Burgen und Stiften, soweit das Auge reicht.
In der Wachau wird der Geschmack der Marillen geschätzt und in Manufakturen, in Restaurants und Wirtshäusern weiter verarbeitet Das Waldviertel duftet nach Kräutern, Gewürzen und Ölen, rote Mohnblumenfelder leuchten zwischen dem dunklen Grün des Waldes und der Karpfenteiche hervor. Das Weinviertel und das Mostviertel tragen die Produkte, für die sie stehen, bereits im Namen. Der Most wird aber aus Birnen hergestellt und besonders stolz sind die Landwirt:innen auf die Kornelkirschen, die sie liebevoll „Dirndln“ nennen. Inmitten dieser fruchtbaren Landschaft lässt es sich leben und genießen. Sich einfach treiben lassen und in Wirtshäusern und Weingütern niederlassen und am geselligen Leben beim Tafeln im Weinberg oder bei Kellergassenfesten teilhaben.
Genusstipps in Niederösterreich
Genuss-Erlebnisse in Niederösterreich
Weinland Niederösterreich
Entdeckt in den Weinbaugebieten, romantische Kellergassen und eine jahrtausendealte Weinkultur.
Wohnen beim Wein
Urlaub beim Winzer – stilvoll zwischen Reben, im barocken Lesehof oder mit Blick in die romantische Kellergasse.
Kulinarische Reisen
Entdeckt auf kuratierten Routen den Geschmack der Landküche – von bodenständig bis kosmopolitisch, immer überraschend und echt.
Mostraße im Mostviertel
Entlang der Moststraße laden euch Wirtshäuser und Mostheurige ein, neben dem Birnenmost (vergorenem Birnensaft) bodenständige Gerichte zu verkosten.
Hüttenbrunch im Mostviertel
Nach den ersten Schwüngen am Morgen den Hüttenbrunch genießen – drinnen am Feuer oder draußen mit Blick auf die verschneiten Berge.
Weinviertler Kellergassen
In den Weinviertler Kellergassen reift der Wein tief unter der Erde und wartet darauf, beim Heurigen, beim Tafeln im Weinviertel und im Wirtshaus verkostet zu werden.
Kochworkshop im Waldviertel
Die Zubereitung eines Waldviertler Bio-Karpfens gelingt am besten, wenn man zuvor Profiköch:innen über die Schulter geblickt hat.
Wienerwald Oldtimer Genusstouren
Im stilvollen Oldtimer-Bus besucht ihr ausgewählte Weingüter und Lokale und entdeckt die vielfältige Wein- und Genusswelt des Wienerwaldes.
Wirtshauskultur in Niederösterreich
Alle Wege führen ins Wirtshaus – dorthin, wo das Leben duftet, lacht und schmeckt. Entlang der Donau, zwischen Reben und Dörfern, locken ovale, grüne Schilder mit dem Versprechen echter Wirtshauskultur. Wo Wirt:innen am Stammtisch Geschichten erzählen und der Duft von Erdäpfeln, Braten und frischen Kräutern in der Luft liegt.
Mit dem Rad oder Schiff erreicht ihr stilvolle Landgasthäuser – zu edlen Weinen, flaumigen Marillenknödeln und herzlichem Lächeln. Wenn im Juli der Waldviertler Graumohn in Rosa, Weiß und Lila blüht, wird die Landschaft selbst zum Fest. Im Weinviertel führen Wege durch Reben, im Mostviertel blühen Birnbäume rund um alte Vierkanthöfe. Und wenn ihr im Wienerwald oder in den Wiener Alpen einkehrt, spürt ihr, was Genuss bedeutet: ankommen, verweilen, kosten – und das Leben schmecken.
Wirtshäuser für regionale Genussmomente
Kirchenwirt, Wachau
Die Wirtsleute Manuela und Christian Wildeis tischen im Kirchenwirt in Weißenkirchen Wachauer Küche auf.
Landgasthaus Essl, Wachau
Am rechten Donauufer in Rührsdorf kocht Philipp Essl kreative Jahreszeitenküche mit modern interpretierten Wirtshausklassikern.
Mohnwirt, Waldviertel
Lust auf Vor-, Haupt- und Nachspeise mit Mohn? Beim Mohnwirt in Sallingsberg dreht sich alles um den Graumohn.
Gasthof Zum Goldenen Löwen, Waldviertel
Der Goldene Löwe in Maria Taferl verbindet seit vier Generationen Tradition und Moderne: Boutique Hotel, Wirtshaus, Schutzhaus und Freyraum.
Gasthaus Zum Grünen Baum, Weinviertel
Im Gasthaus zum Grünen Baum in Zistersdorf servieren Angelika und Georg Kruder Wild aus eigener Jagd.
Gasthaus Weiler, Weinviertel
Wirtshausgenuss in Laa an der Thaya: Im Gasthaus Weiler serviert Martin Weiler bodenständige Klassiker mit regionalen Zutaten – vom Strohschwein bis zu Nougatkrapfen.
Gasthof Zur Donaubrücke, Mostviertel
Wo die Donau fließt, verbindet Hermann Froschauer im Gasthof zur Donaubrücke in Ardagger Markt Tradition und Trend zu feinen Momenten voller Geschmack.
Gasthof Zur Post, Mostviertel
Regional, liebevoll, unverfälscht: Im Gasthof zur Post im Texingtal tischt Petra Haselsteiner aus Garten und Region feine Gerichte auf.
Klostergasthof Heiligenkreuz, Wienerwald
Im Klostergasthof Heiligenkreuz trifft gelebte Tradition auf kulinarische Vielfalt: Hausmannskost, kreative Küche und Gastfreundschaft mit Blick aufs Stift.
Kostbar wie Gold: Produkte aus Niederösterreich
Wachauer Marille
Exquisiter Geschmack alter Sorten – so besonders, dass sie eine eigene geschützte Ursprungsbezeichnung erhielten.
Waldviertler Mohn
Gemahlener oder zu Öl gepresster Mohn verleiht Speisen sein mild-nussiges Aroma. Ob in Strudeln, Knödeln oder auf Nudeln – seine Vielfalt begeistert.
Waldviertler Karpfen
Im klaren Wasser der Teiche langsam gewachsen, nach strengen Kriterien geboren, aufgezogen und verarbeitet – Qualität seit dem Mittelalter.
Weinviertel DAC Grüner Veltiner
Beachtlich, dass ein Drittel des österreichischen Weins in dieser Region von 14.000 Winzer:innen produziert wird.
Mostviertler Mostbirn
Mit Kreativität, Technik und Leidenschaft verwandeln die Mostviertler:innen ihre Früchte in Most, Säfte, Brände und Liköre.
Erlebt Originale aus Niederösterreich!
Wenn ich du wäre: Eine Winzerin und ein Spitzenkoch tauschen für einen Tag ihre Rollen. Weingut Ebner-Ebenauer: Marion Ebner-Ebenauer und ihr Mann Manfred erzeugen in Poysdorf aus uralten Reben exzellente Weine und Sekte – gefragt im In- und Ausland. Ihre 38 Weingärten werden parzellenweise ausgebaut. Als Chef im Restaurant Floh in Langenlebarn, 30 Kilometer von Wien, setzt der Spitzenkoch Josef Floh auf sein „Radius 66“-Konzept – alle Zutaten stammen aus maximal 66 Kilometern Entfernung.
„Zungenspitzengefühl” bringt die kulinarische Vielfalt Niederösterreichs zum Ausdruck. Fünf ausgewählte Spezialitäten stehen für die fünf Geschmacksrichtungen, jede ein Kapitel in einer Geschichte voller Aromen und Sinnlichkeit.
Microgreens mit Macrogeschmack aus regionalem Anbau bieten die Möglichkeit, sich 365 Tage im Jahr mit frischem Grün zu versorgen. Drei Bio-Microgreens des Bio-Hofs Preitfellner werden von der Spitzenköchin Theresia Palmetzhofer in Szene gesetzt.