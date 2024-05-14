Von fangfrischem Fisch bis zu Wild, von Marillen über Wein bis zum Mohn – Niederösterreich zeigt, wie vielfältig Regionalität schmecken kann.

Wer die Donau flussaufwärts schippert oder mit dem Rad entlangfährt, dem bleibt spätestens in der Wachau vor Staunen der Mund offen: weiße Strände, Obsthaine, Weinberge, idyllische Orte und Wälder mit Burgen und Stiften, soweit das Auge reicht.

In der Wachau wird der Geschmack der Marillen geschätzt und in Manufakturen, in Restaurants und Wirtshäusern weiter verarbeitet Das Waldviertel duftet nach Kräutern, Gewürzen und Ölen, rote Mohnblumenfelder leuchten zwischen dem dunklen Grün des Waldes und der Karpfenteiche hervor. Das Weinviertel und das Mostviertel tragen die Produkte, für die sie stehen, bereits im Namen. Der Most wird aber aus Birnen hergestellt und besonders stolz sind die Landwirt:innen auf die Kornelkirschen, die sie liebevoll „Dirndln“ nennen. Inmitten dieser fruchtbaren Landschaft lässt es sich leben und genießen. Sich einfach treiben lassen und in Wirtshäusern und Weingütern niederlassen und am geselligen Leben beim Tafeln im Weinberg oder bei Kellergassenfesten teilhaben.