Tisch mit vielen angerichteten Speisen auf Tellern, zwei Personen in Kochschürzen dahinter, Blumenstrauß in der Mitte.
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Kulinarik in Oberösterreich
Echten Genuss erleben: Von der Linzer Torte über regionale Spezialitäten bis zur Sterneküche

Kreative Köch:innen in Oberösterreich verarbeiten Hopfen, Kräuter und Gemüse zu feinen Gerichten in der Wirtshaus- und Haubenküche.

Nur aus guten Zutaten lässt sich auch Gutes zubereiten. Deshalb legen die Landwirt:nnen und kreativen Köch:innen aus Oberösterreich auf beste Qualität und kurze Transportwege besonders viel wert. Oberösterreich ist das Land der Biere, des Brotes und des Handwerks. Typisch für Oberösterreich ist es, mit einem regional gebrauten Bier am Wirtshaustisch anzustoßen, gemeinsam auf Kräuterwanderung zu gehen und zum Stanglfisch am Seeufer vom Traunsee einzuladen.

Zwischen dem Mühlviertel und dem Innviertel im Norden, der Donau und dem urbanen Großraum Linz, zwischen den Bergen und Seen im Salzkammergut bis hinauf zu hochalpinen Landschaften – nah dran sein zu dürfen, ist hier ein Versprechen, das sich zu entdecken lohnt.

Vom ältesten Salzbergwerk der Welt bis hin zum Fliegenfischen – die Kulinarik in Oberösterreich könnt ihr nicht nur schmecken, sondern auch erleben. Und das Beste daran ist: Einen Filter brauchen hier weder die Urlaubsbilder noch die Küche. Denn auch beim Kochen setzen Oberösterreichs Köch:innen auf das Echte. Das ist ohnehin so vielfältig, dass es keine Zusätze braucht

Genusstipps in Oberösterreich

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Produzenten:innen und Direktvermarkter:innen

Genuss-Erlebnisse in Oberösterreich

Kulinarische Reisen

Erlebt Oberösterreichs kulinarische Vielfalt – von regionalen Gustostückerln bis zu neuen Geschmackserlebnissen.

Kulinarische Reisen

Original Linzer Torte backen

Backt eure eigene Original Linzer Torte in der Schaubackstube der Konditorei Jindrak – mit Tipps, Rezept, Backdiplom und Torte zum Mitnehmen.

Schaubackstube Konditorei Jindrak

Hoch.Genuss im Mühlviertel

Entdeckt das Mühlviertel von seiner köstlichsten Seite – blickt hinter die Kulissen, kostet Spezialitäten und nehmt den Geschmack der Region mit nach Hause.

Hoch.Genuss im Mühlviertel

Bier-Erlebnisse

In Oberösterreich fließt flüssiges Gold: Entdeckt 12 besondere Erlebnisse rund ums Bier – das wohl genussvollste Kulturgut des Landes.

Bier-Erlebnisse

Kostbar wie Gold: Produkte aus Oberösterreich

Bio-Kräuter

Magdalena Steinbauer lädt ein, ihre Wild-, Heil- und Gewürzkräuter bei einer Wanderung oder im Urlaub auf dem Mathiasnhof zu erleben.

Biokräuterei Mathiasnhof

Früchte

Die Essenz aus der Natur schmeckt ihr in den Fruchtsäften, Weinen und Bränden am Gustergut der Geschwister Wurm in St. Florian.

Gustergut

Bio-Gemüse

Vom Feld bis zum Teller: 130 Sorten Gemüse erntet der Bio-Gemüsehof Voggeneder ganzjährig in Naarn im Machland in Oberösterreich.

Bio-Gemüsehof Voggeneder

Hopfen und Malz

Brauhaus-Chef Helmut Satzinger steht für echtes Handwerk. Die Architektur und das Gebäude in der Braucommune machen das Brauhaus zu einem Ort der Begegnung.

Freistädter Brauhaus

Holzofenbrot

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach”: Und das seit 600 Jahren an der Zeller Ache im Mondseeland. Die Erlachmühle zählt zu den ältesten Mühlen Österreichs.

Erlachmühle am Mondsee

Riedling

Einmal im Jahr wird in den Restaurants um den Traunsee der Riedling angeboten. Der Riedling ist der echte Stanglfisch, der nur im Traunsee vorkommt.

Restaurant Bootshaus

Süße Spezialitäten aus Oberösterreich

Zaunerstollen aus Bad Ischl

Die Konditorei Zauner in Bad Ischl im Salzkammergut ist ehemaliger k. u. k. Hoflieferant und Hofzuckerbäcker.

Konditorei Zauner

Schaumrollen aus Gmunden

In der Café-Konditorei Grellinger in Gmunden am Traunsee sind die frischen Schaumrollen bei den Gästen beliebt.

Konditorei Grellinger

Lebkuchen aus Bad Leonfelden

Im Mühlviertel in der Lebzelterei Kastner erwartet euch eine Lebkuchen Erlebniswelt.

Kastner Lebzeltarium
#eatAUT

Erlebt Originale aus Oberösterreich!

Legendäre Tableware: Philip Rachinger, Spitzenkoch im Mühltalhof im Restaurant OIs und sein Team (abgebildet ist Köchin Sarah Stöffl) werden von der regionalen Tischkultur inspiriert, um ganz spezifische Gerichte für einzelne Teller, Gläser, Schüsseln zu gestalten.

Süße Linzer Torten Revolution: Das 100 Jahre alte Rezept der Original Linzer Torte wird vom Restaurant Rossbarth in Linz süß und salzig neu interpretiert. Für Marco Barth und Sebastian Rossbach sind viele Gerichte von österreichischen Klassikern annähernd perfekt. Daher ist es für sie spannend, mit einem „Linzer Original“ kulinarisch zu spielen.

Kulinarik ist Kunst: Julia Presslauer illustiriert ein Menü mit 5 Gerichten von Sternekoch Lukas Nagl. Er leitet die Küchen des renommierten Restaurants Bootshaus im Hotel Das Traunsee sowie des Wirtshauses Poststube 1327 und der Belétage im Hotel Post am See.

Linzer Torten RevolutionLukas Nagl – Kulinarik ist Kunst

Rezepte aus Oberösterreich

Kulinarik-Events

FAQs

Nur aus guten Zutaten lässt sich auch Gutes zubereiten. Deshalb legen die Landwirt:nnen und kreativen Köch:innen aus Oberösterreich auf beste Qualität und kurze Transportwege besonders viel wert.

Oberösterreich ist das Land der Biere, Land des Brotes und der Linzer Torte.

Typisch für Oberösterreich ist es, mit einem regional gebrauten Bier am Wirtshaustisch anzustoßen, gemeinsam auf Kräuterwanderung zu gehen und zu Fischgerichten am Seeufer im Salzkammergut einzuladen.

Eine beachtliche Anzahl an Top-Restaurants mit Hauben- und Sternelokalen ist hier zuhause. Die Küche spannt den Bogen von überraschend kreativ bis tief verwurzelt und bringt das Beste dieser außergewöhnlich schönen Region auf den Teller – raffiniert, ehrlich und mit viel Gefühl.

Oberösterreich ist das Land der gepflegten Wirthauskultur. Bodenständig, ehrlich und gesellig. Hier findet ihr 13 Wirtshäuser mit echtem oberösterreichischen Charme.

Typisch sind Linzer Torte, Most, Bauernbrot, Innviertler Knödel, Mühlviertler Bier, und viele saisonale Produkte – bis zum Fisch aus den Seen des Salzkammerguts.

Ob einzigartige Bier-Erlebnisse, Linzer Torte backen oder kulinarische Reisen – überall warten echte Genussmomente und Begegnungen mit leidenschaftlichen Produzent:innen und Gastgeber:innen.

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