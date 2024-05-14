Anreise mit dem Flugzeug nach Österreich
Alles rund um Flughäfen, Transfers und Parken – für eine entspannte Anreise
Einleitung
Internationale Flughäfen in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt verbinden das Land mit der Welt. Nach der Ankunft stehen euch komfortable Shuttlebusse, Bahnverbindungen und Mietwagenservices zur Verfügung. Alle großen Flughäfen bieten Parkhäuser mit E-Ladestationen, Kurzzeitparkplätze und barrierefreie Zugänge.
Ob Citytrip nach Wien, Kultururlaub in Salzburg oder Skiabenteuer in Tirol – Österreich ist bestens vernetzt und leicht erreichbar. Dank kurzer Wege und durchdachter Infrastruktur wird die Anreise zum Teil des Urlaubs: effizient, bequem und mit Weitblick.
Vom Flughafen Wien bequem ins Stadtzentrum
Ob mit Bahn, Taxi oder Bus – es gibt mehrere schnelle Wege ins Stadtzentrum:
In nur 16 Minuten gelangt ihr mit dem City Airport Train (CAT) vom Flughafen Wien nach Wien Mitte.
Am City Airport Terminal Wien-Mitte könnt ihr bei ausgewählten Fluglinien bereits einchecken und Gepäck aufgeben – bis 75 Minuten vor Abflug oder am Vorabend.
Die Busse der Vienna Airport Lines verbinden den Flughafen mit wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Wien.
Die kostengünstige Alternative, die Schnellbahn (S7), fährt alle 30 Minuten, Fahrzeit rund 25 Minuten.
Im Zwei-Stundentakt verkehren ICE-Züge vom Wiener Flughafen über Wien Hauptbahnhof und Wien Meidling nach St. Pölten und Linz.
In den Abflughallen der Terminals 1 und 3 sowie in der Ankunftshalle des Terminals 3 befinden sich die Informationsschalter des Flughafens. Die Flugauskunft ist rund um die Uhr unter +43-1-7007-0 erreichbar.
Bauarbeiten auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke
Von 7. September 2026 bis Ende Oktober 2027 ist die Wiener S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Hauptbahnhof bzw. St. Marx gesperrt. Für die Fahrt vom und zum Flughafen Wien stehen weiterhin mehrere Verbindungen zur Verfügung: Fernverkehrszüge fahren über Wien Hauptbahnhof zum Flughafen Wien, der REX 7 wird zum Hauptbahnhof umgeleitet und die S7 fährt bis bzw. ab St. Marx. Zwischen Wien Mitte und dem Flughafen verkehrt „CAT by bus“. Auch die Vienna Airport Bus-Linien bleiben bestehen.
Vom Flughafen Wien bequem ins Stadtzentrum
Airport Taxis sind eigene, nur für Fahrten zum und vom Flughafen vorgesehene Taxis. Sie müssen vorab bestellt werden und verrechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.
Bei Fahrten von Wien zum Flughafen (bei der Bestellung ein „Flughafentaxi" verlangen) wird für die Retourfahrt eine zusätzliche Gebühr für die Leerfahrt verrechnet.
Tipps und Informationen für eure nächste Taxi-Fahrt in Wien.
So erreicht ihr die weiteren Flughäfen in ÖsterreichOb Flug nach Österreich oder Inlandsverbindung – die Flughäfen in Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt punkten mit kurzen Wegen, schnellen Transfers und modernen Parkservices. Dank Bahn-, Bus- und Autoanbindung geht's schnell zum Terminal.
Parken am Flughafen Wien
Am Flughafen Wien findet ihr zahlreiche Möglichkeiten, euer Auto sicher abzustellen – egal ob für wenige Minuten, Stunden oder mehrere Tage. Direkt gegenüber dem Terminal stehen die Parkhäuser 3 und 4 zur Verfügung. Die Parkplätze A und C sind in ca. 15 Minuten Fußweg erreichbar. Für kurze Stopps eignet sich die Terminalvorfahrt Abflug – hier könnt ihr 10 Minuten kostenlos halten, danach kostet das Parken € 2,90 pro 15 Minuten.
Parkplatz A und C, Parkhaus 3 und 4, Kurzparkplätze
Wer günstig Langzeitparken möchte, nutzt die Parkflächen rund um den Flughafen:
Parken bei Salzburgs, Innsbrucks und weiteren FlughäfenDirekt vor dem Terminal oder etwas außerhalb mit Shuttle – an den Flughäfen in Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz und Klagenfurt parkt ihr bequem und sicher. Kurze Wege, sichere Plätze und moderne Services machen das Parken am Flughafen entspannt.
Alles Wichtige für eure Flugreise nach Österreich
Handgepäcksbestimmungen
Für Flüge ab EU-Flughäfen sowie ab Island, Norwegen und der Schweiz gelten die EU-Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck. Wird das Gewicht von max. 8 Kilogramm überschritten, muss es eingecheckt werden – oft mit höheren Gebühren als beim regulären Check-in. Auf manchen Flügen nach Österreich kann Handgepäck aus Platzgründen im Frachtraum verstaut werden.
Zusätzlich ist ein persönlicher Gegenstand erlaubt – etwa Handtasche, Laptop- oder Umhängetasche. Bewahrt darin am besten Dokumente, Wertsachen und Medikamente auf.
Erkundigt euch vor Abflug bei eurer Fluglinie nach den jeweiligen Bestimmungen.
Identitätsüberprüfung der Passagiere beim Boarding
Aufgrund einer EU-Verordnung müssen im Interesse eines hohen Sicherheitsniveaus Passagiere direkt am Abflugsteig die Bordkarte und einen Lichtbildausweis bereithalten. Mit der Kontrolle wird sichergestellt, dass die Bordkarte tatsächlich von jener Person genutzt wird, die am Check-in das Ticket vorgelegt hat. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorgelegten Reisedokumente den Einreisebestimmungen des jeweiligen Reiseziels entsprechen, um Unannehmlichkeiten für den Reisenden am Zielort zu vermeiden.
Was ist ETIAS?
Die ETIAS-Reisegenehmigung ist erforderlich für Staatsangehörige visumfreier Länder, die in eines der 30 europäischen Länder einreisen möchten.
Nützliche Reisetipps für euren Flug nach Österreich
Früh genug am Flughafen: Plant für EU-Flüge etwa zwei Stunden, für Interkontinentalflüge rund drei Stunden ein.
Online-Check-in nutzen: Spart Zeit und Nerven – Bordkarten einfach am Smartphone speichern und direkt zum Gate gehen.
Sicherheitskontrolle: Flüssigkeiten in maximal 100-ml-Behältern im 1-Liter-Beutel transportieren, Laptops und Geräte separat vorzeigen.
Reisen in Stoßzeiten: In Ferien oder an Wochenenden etwas mehr Zeit einplanen.
Komfort und Services: Kostenloses WLAN, Familienbereiche, Lounges und barrierefreie Zugänge machen das Reisen angenehm.
Grenzenlos reisen: Einreisedokumente
Auch wenn es im Schengen-Raum meist keine Grenzkontrollen gibt, müssen Reisende stets ein gültiges Reisedokument bei sich tragen. Bei stichprobenartigen Kontrollen dient es als Identitätsnachweis – unabhängig davon, ob ihr per Bahn, Auto oder Flugzeug reist.
Auch Kinder brauchen ihren eigenen Pass oder Personalausweis – Einträge im Dokument der Eltern sind nicht mehr erlaubt.
Tipp: Reisen mit Kindern
Einreise aus der Schweiz:
Schweizer Bürger:innen dürfen mit einer gültigen ID oder einem bis zu fünf Jahre abgelaufenen Reisepass einreisen. Wir empfehlen in jedem Fall ein gültiges Reisedokument mitzuführen, da Reisedokumente oft für Hotel- oder Mietwagenbuchungen benötigt werden.
Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Bern
Einreise aus Deutschland:
Staatsbürger:innen der Bundesrepublik Deutschland benötigen zur Einreise nach Österreich einen gültigen (oder seit höchstens einem Jahr abgelaufenen) Personalausweis oder Reisepass.
Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Berlin
Mit Austrian Airlines fliegen: Nützliche Services
Sicheres Reisen
Mit der Schritt-für-Schritt Anleitung für einen sicheren und sorgenfreien Flug seid ihr bestens für die nächste Reise oder Reiseplanung gerüstet.
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um eure Anreise
Die wichtigsten Notrufnummern im Überblick
Europäische Notrufnummer: 112
Notrufnummern in Österreich:
Feuerwehr: 122
Polizei: 133
Rettung: 144
Pannen-Notruf-Dienste in Österreich:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Bergrettung: 140