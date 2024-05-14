Zwischen Schloss Esterházy und den Gassen der Altstadt entfaltet Eisenstadt im Winter ein Kulturleben – durchzogen von Musik und Geschichte und umgeben von Weinbergen.

Eisenstadt, die Landeshauptstadt des Burgenlands, ist rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Ihre Altstadt besteht größtenteils aus einer Fußgängerzone und lädt zu winterlichen Spaziergängen, vorbei an Cafés, Weinlokalen und kleinen Boutiquen, ein.

Der Blickfang und zugleich Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloss Esterházy im Zentrum der Stadt, das im Winter besonders stimmungsvoll beleuchtet ist. Hier hat der Komponist Joseph Haydn für den Fürsten Esterházy fast 30 Jahre lang komponiert – daher trägt Eisenstadt den Beinamen Haydn-Stadt. Eisenstadt ist ein Kulturjuwel, das historische Schönheit mit musikalischem Erbe und Weinkultur verbindet, umgeben von den Weiten des Burgenlands. Ein ideales Ziel für Kultur- und Winter-Städtereisen.