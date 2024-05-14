Einleitung
Eisenstadt, die Landeshauptstadt des Burgenlands, ist rund 60 Kilometer von Wien entfernt. Ihre Altstadt besteht größtenteils aus einer Fußgängerzone und lädt zu winterlichen Spaziergängen, vorbei an Cafés, Weinlokalen und kleinen Boutiquen, ein.
Der Blickfang und zugleich Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloss Esterházy im Zentrum der Stadt, das im Winter besonders stimmungsvoll beleuchtet ist. Hier hat der Komponist Joseph Haydn für den Fürsten Esterházy fast 30 Jahre lang komponiert – daher trägt Eisenstadt den Beinamen Haydn-Stadt. Eisenstadt ist ein Kulturjuwel, das historische Schönheit mit musikalischem Erbe und Weinkultur verbindet, umgeben von den Weiten des Burgenlands. Ein ideales Ziel für Kultur- und Winter-Städtereisen.
Der Haydnsaal im Schloss Esterházy beeindruckt mit seiner Akustik und barocken Fresken. Ein magischer Ort, an dem Haydn selbst musizierte und Musik noch heute lebendig wird!
Eisenstadt im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Besondere Events
Eisenstädter Christkindlmarkt
Die Eisenstädter Fußgängerzone verwandelt sich in der Weihnachtszeit in einen Christkindlmarkt.
Adventmarkt im Schloss Esterhazy
Drei Tage lang, haben Besucher:innen die Gelegenheit den weihnachtlich dekorierten Barock-Innenhof und das Schloss zu erkunden.
Berühmte Persönlichkeiten
Familie Esterházy
Sie zählte zu den einflussreichsten Familien Ungarns und prägte Politik, Militär und Kultur. Ihre Förderung der Künste und das Schloss in Eisenstadt sind legendär.
Essen und Trinken in Eisenstadt
Regionale Rezepte
Besondere Unterkünfte
Grüne Fahrt mit Bahn und Bus
Einsteigen, losfahren, abschalten: So komfortabel kann die Urlaubsanreise mit dem Zug sein. Im Gegensatz dazu: Wer kennt sie nicht, die Erschöpfung nach einer anstrengenden Autofahrt? Das nervt offenbar immer mehr Menschen. Umso erfreulicher ist die neue Zugverbindung zwischen Wien und Eisenstadt. In nur einer Stunde erreichen Gäste nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig für die Umwelt, ihr Ziel.
Wer im Urlaub aufs Auto verzichtet, verursacht weniger CO₂-Emissionen und spart Energie. Die Sorge, am Urlaubsort nicht ausreichend flexibel zu sein, ist unbegründet, denn vier Stadtbus-Linien chauffieren die Besucher:innen in alle Stadtteile Eisenstadts. Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement für eine nachhaltigere Mobilität und fördert die Vernetzung innerhalb der Region. Eine ideale Wahl für alle, die Kultur, Geschichte und Natur erleben möchten.
Burgenland Card
Die Burgenland Card bietet Eintritte und Ermäßigungen in mehr als 270 der schönsten Attraktionen und Freizeiteinrichtungen. Gratis ab der ersten Übernachtung in einer von über 650 Partner-Unterkünften.