Durch die festlich geschmückten Straßen schlendern, sich von der winterlichen Atmosphäre treiben lassen, gemütliche Cafés und die Weihnachtsmärkte besuchen.

Im Winter und besonders in der Weihnachtszeit verwandelt sich Graz in ein Wintermärchen: Überall glitzern Lichter, und die historischen Plätze der Stadt erstrahlen im festlichen Glanz. Die Adventmärkte locken mit köstlichen Düften von Punsch und Lebkuchen, während sanfte Musik und fröhliches Lachen die warme, herzliche Stimmung untermalen.

Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, der macht dies am besten vom Schlossberg aus. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen von der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg von Graz. Der Uhrturm, das Wahrzeichen der Stadt, wacht von dort über die schöne Stadt.