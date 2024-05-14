Luftblick auf das Kunsthaus Graz mit blauer Biomorph-Fassade inmitten der Altstadt, Mur und rote Ziegeldächer.
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Graz
Sommerurlaub im UNESCO-Welterbe

Zum Winterurlaub
Graz zeigt sich zwischen Schlossberg, Genuss und Design: kleine Shops, Cafés und kreative Ecken mit versteckten Innenhöfen.

Wer die Stadt Graz überblicken und sich eine erste Orientierung verschaffen möchte, beginnt am besten am Schlossberg. 260 Stufen oder die Schlossbergbahn führen direkt aus der Altstadt hinauf zum beliebten Aussichtsberg. Vom Uhrturm, dem Wahrzeichen der Stadt, öffnet sich der Blick über Dächer, Gassen und das Umland. Hier oben startet ihr genussvoll in den Tag – etwa mit einem gemütlichen Frühstück. Beim anschließenden Stadtrundgang geht es nicht nur um Fassaden der schönen Häuser und Panorama, sondern auch um die verborgenen Innenhöfe der Altstadt. Der Kaiser-Josef-Platz wird dabei schnell zum Treffpunkt: für ein Glas Wein oder regionale Gerichte frisch vom Markt.

Graz trägt den Titel City of Design nicht als Etikett, sondern als Haltung: kreativ, alltagstauglich, überraschend. Zwischen historischer Altstadt und zeitgenössischer Architektur beginnt das Erlebnis oft direkt vor der Haustür – etwa bei den 7 Summits, sieben aussichtsreichen Hügeln rund um Graz, die Naturgenuss und Stadtblick verbinden. Die Stadt lädt zum Radfahren und Mountainbiken ein – von urbanen Routen bis zu Trails im Umland. Entlang der Mur wird Graz spürbar entspannter: Badeseen, Wassersport und Uferbereiche laden zum Abtauchen ein. Und dazwischen liegen Parks und Gärten, stille Rückzugsorte mitten im urbanen Leben.

Fakten zu Graz
Einwohner:innen:ca. 305.200 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Steiermark
Fläche:127 km², davon 40 % Grünflächen
Seehöhe:365 m
Aussichtspunkt:Schlossberg mit Uhrturm
Hausberg der Grazer:innen:Schöckl (1.445 m)

Im 6. Stock im Kaufhaus Kastner & Öhler genießt ihr auf der Dachterrasse in der Café-Lounge „Das Freiblick“ die beste Aussicht über die Grazer Altstadt.

Graz aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Kunsthaus Graz: „The friendly alien“

Freiblick: Frühstücken über den Dächern von Graz

Schlossberg mit Uhrturm: Zum Aussichtsberg wandern

Glockenspiel: 24 Glocken lauschen

Murinsel: Mitten im Mur-Fluss auf einer Muschel schweben

Hinter die Fassaden blicken: Altstadt und Innenhöfe

Schloss Eggenberg: UNESCO-Weltkulturerbe

Aktivitäten in und um Graz

Die schönsten Touren

Stadtführungen und Rundfahrten: Versteckte Ecken entdecken

Altstadt-Rundgang: Imposante Gebäude und moderne Architektur

Kulinarische Rundgänge: Vom Schlossberg bis zum Bauernmarkt

Tour durchs Lendviertel: Jung, urban, kreativ

UNESCO City of Design

Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne prägt Graz auf ganz selbstverständliche Weise. Es zeigt sich in den Sehenswürdigkeiten zwischen Uhrturm und Kunsthaus, in der Kultur zwischen Styriarte und steirischem herbst oder in den Museen von Landeszeughaus bis BRUSEUM. Jahrhunderte trennen Weltkulturerbe und zeitgenössische Kultur – und genau dieser Wechsel macht den Reiz der Stadt aus. Man schlendert vom Renaissancebau des Grazer Landhauses direkt ins kreative Lendviertel.

Graz UNESCO City of Design

Ausflugsziele rund um Graz

Besondere Events

Essen und Trinken in Graz

Das Kunsthauscafé: Treffpunkt der Kreativszene

Freiblick: Frühstücken über den Dächern von Graz

Starcke Haus: Gourmet-Restaurant am Schlossberg

Genießerei: Frische Küche vom Bauernmarkt

Edegger-Tax: Hofbäckerei im Herzen der Stadt

Frankowitsch: Brötchen und feinste Patisserie

Die Herzl Weinstube: Das altsteirische Gasthaus

Regionale Rezepte

Steirisches Backhendl

Probiert doch einen Klassiker der steirischen Küche: Backhendl nach einem Rezept von Johann Lafer.

Steirisches Backhendl

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Steirisches Wurzelfleisch

Eines der bekanntesten regionalen Schmankerln mit Wurzelgemüse, das mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert wird.

Steirisches Wurzelfleisch

Steirischer Backhenderlsalat

Das Geheimnis dieses Rezeptes: das Sulmtaler Geflügel. Mit diesem Rezept schmeckt der Backhenderlsalat wie das Original aus der Steiermark.

Steirischer Backhenderlsalat

Besondere Unterkünfte

Grand Hotel Wiesler: In der Innenstadt, 5 Sterne

Schlossberghotel: Am Grazer Schlossberg, 4 Sterne

kai36: Zwischen Fels und Fluss mit Pool, 5 Sterne

Palais-Hotel Erzherzog Johann: In der Innenstadt, 4 Sterne

harry’s home: In der smart city in Graz, 4 Sterne

Kultur erleben, mobil unterwegs

Graz Card

Mit der Graz Card und Graz Card light nutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel und kulturelle Highlights Mit der Bahn, der Straßenbahn oder dem Bus erreicht ihr Museen und Sehenswürdigkeiten. Erhältlich für 24, 48 oder 72 Stunden.

Highlights:

  • Freifahrt in der Tarifzone 101, inklusive Flughafen

  • Freifahrt mit Schlossbergbahn und Schlossberglift

  • Freier Eintritt in vielen Museen

  • Gratis Altstadt-Rundgang

  • Rabatte in und um Graz

Graz Card

FAQs

Graz erreicht ihr bequem mit Zug, Auto, Bus oder Flugzeug. Der Flughafen ist über Bus und Bahn gut an das Stadtzentrum angebunden. Mit dem Zug seid ihr von Wien in rund 2,5 Stunden in Graz, mit dem Auto über die A2 oder A9. Vor Ort bringen euch Busse und Straßenbahnen schnell durch die Stadt, mit der Graz Card sogar kostenlos.

Für Graz empfehlen wir zwei bis drei Tage.

  • An einem Tag lassen sich Schlossberg, Uhrturm und die Altstadt entdecken.

  • Mit zwei Tagen bleibt Zeit für Kunsthaus, Murinsel und Schloss Eggenberg

  • Drei Tage oder ein verlängertes Wochenende sind ideal, um auch Ausflüge ins Umland zu machen und die kulinarische Vielfalt zu genießen.

Die Mischung aus historischen und modernen Sehenswürdigkeiten macht Graz zu einer besonderen Stadt, die sowohl Kunst und Kultur als auch Innovation zu bieten hat.

  • Schlossberg und Uhrturm: Das Wahrzeichen von Graz bietet einen fantastischen Blick über die Stadt. Die Schlossbergbahn oder der Schlossberglift bringen euch bequem nach oben.

  • Altstadt von Graz: Als UNESCO-Weltkulturerbe besticht die Altstadt durch ihre historischen Gebäude, engen Gassen und charmanten Plätze.

  • Murinsel: Ein modernes Architekturprojekt auf der Mur – halb Insel, halb Brücke – mit Café und Amphitheater.

  • Kunsthaus Graz: Bekannt als "Friendly Alien", verbindet dieses futuristische Gebäude moderne Kunst mit innovativem Design.

  • Schloss Eggenberg: Ein prächtiges Barockschloss mit wunderschönen Gärten, das ebenfalls zum UNESCO-Welterbe gehört.

  • Hauptplatz und Rathaus: Das Herzstück der Stadt mit beeindruckender Architektur und lebhaftem Treiben.

Die Vielfalt aus Kultur, Geschichte, moderner Architektur und ausgezeichneter Kulinarik macht Graz zu einer faszinierenden Stadt. 

  • UNESCO-Weltkulturerbe: Die Altstadt von Graz zählt wegen ihrer gut erhaltenen historischen Bauten und charmanten Gassen zum UNESCO-Welterbe.

  • City of Design: Graz wurde von der UNESCO als „City of Design“ ausgezeichnet und ist bekannt für seine kreative Szene sowie innovative Architekturprojekte wie das Kunsthaus und die Murinsel.

  • Kulinarik: Graz ist als "Genusshauptstadt" Österreichs bekannt und verwöhnt mit regionalen Spezialitäten und frischen Produkten vom Bauernmarkt.

  • Studentenstadt: Mit mehreren Universitäten und Fachhochschulen hat Graz eine lebendige Studentenszene, die das Stadtleben prägt.

Als „Genusshauptstadt“ Österreichs bietet Graz eine beeindruckende Auswahl an erstklassigen Restaurants, Gasthäusern und gemütlichen Cafés. Hier sind einige Empfehlungen für kulinarische Erlebnisse in der Stadt:

  • Der Steirer: Ein Wirtshaus, das steirische Küche in modernem Stil anbietet.

  • Das Gasthaus Die Herzl bietet steirische Küche in urigem Ambiente.

  • Aiola Upstairs: bietet nicht nur regionale Spezialitäten, sondern auch einen atemberaubenden Blick über die Stadt.

  • Die Genießerei am Markt bietet regionale Produkte in einem modernen Ambiente.

  • Frankowitsch ist eine Institution in Graz und bekannt für seine legendären Brötchen.

  • Die Hofbäckerei Edegger-Tax ist die älteste Bäckerei in Graz und bekannt für ihre handgefertigten Backwaren.

  • Kaffee Weitzer: Ein stilvolles Café im gleichnamigen historischen Hotel.

  • "Omas Teekanne" ist ein gemütliches Café mit Blick auf den Grazer Uhrturm. 

Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Graz findet ihr auf der offiziellen Website des Graz Tourismus. Dort findet ihr u.a.:

  • Das steirische Herbst Festival, das internationale Kunst und Kultur präsentiert.

  • Die styriate – Das Festival der alten Musik in Schloss Eggenberg

  • Die Oper Graz ist eines der führenden Opernhäuser Österreichs und bietet ein vielseitiges Programm von klassischen Opern über Operetten bis hin zu modernen Inszenierungen.

  • Aufsteirern: Dieses Fest der steirischen Volkskultur bietet nicht nur Musik und Tanz, sondern auch zahlreiche Stände mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Region.

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