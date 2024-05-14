Mit der Bahn in die schönsten Urlaubsregionen Österreichs – das geht ganz einfach. Perfekt erreichbar und auf Gäste ohne Auto bestens eingestellt.

Mit täglich rund 50 Direktverbindungen bei Tag und Nacht sowie zahllosen einfachen Umsteigemöglichkeiten ist Österreich auch in diesem Winter wieder schnell und günstig per Bahn erreichbar – viele Ziele auch mit dem ICE. Urlauber:innen reisen mit den Zügen im Fernverkehr der Deutschen Bahn aus vielen Städten Deutschlands in Österreichs Winterregionen – ob z. B. aus München, Berlin, Hamburg, Köln, Münster, Dortmund, Frankfurt oder Erfurt. Zusätzlich zu den zahlreichen ICE Verbindungen im Tagesverkehr bieten sich auch die Nightjets und Nacht-ICEs an. Mit den Sparpreisen geht die Reise bereits ab 19,99 Euro (solange verfügbar, 2. Klasse) los, zum Beispiel von München nach Innsbruck. Kinder bis 14 Jahren reisen in Begleitung einer Person, die mindestens 15 Jahre alt ist, sogar kostenfrei mit.

Und auf www.bahn.de/winterrail finden sich viele der schönsten Winterziele in Österreich mit guter Bahnanbindung aus Deutschland und gesicherter Mobilität vor Ort für Reisende ohne eigenes Auto: vom Bahnhofsshuttle über den Skibus bis zum Skiverleih.