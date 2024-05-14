Mit der Bahn nach Österreich
Schnell und entspannt – ganz ohne Auto
Einleitung
Mit täglich rund 50 Direktverbindungen bei Tag und Nacht sowie zahllosen einfachen Umsteigemöglichkeiten ist Österreich auch in diesem Winter wieder schnell und günstig per Bahn erreichbar – viele Ziele auch mit dem ICE. Urlauber:innen reisen mit den Zügen im Fernverkehr der Deutschen Bahn aus vielen Städten Deutschlands in Österreichs Winterregionen – ob z. B. aus München, Berlin, Hamburg, Köln, Münster, Dortmund, Frankfurt oder Erfurt. Zusätzlich zu den zahlreichen ICE Verbindungen im Tagesverkehr bieten sich auch die Nightjets und Nacht-ICEs an. Mit den Sparpreisen geht die Reise bereits ab 19,99 Euro (solange verfügbar, 2. Klasse) los, zum Beispiel von München nach Innsbruck. Kinder bis 14 Jahren reisen in Begleitung einer Person, die mindestens 15 Jahre alt ist, sogar kostenfrei mit.
Und auf www.bahn.de/winterrail finden sich viele der schönsten Winterziele in Österreich mit guter Bahnanbindung aus Deutschland und gesicherter Mobilität vor Ort für Reisende ohne eigenes Auto: vom Bahnhofsshuttle über den Skibus bis zum Skiverleih.
Euer Bahnwinter in den Bergen
Auf bahn.de/winterrail findet ihr die schönsten Winterziele in Österreich mit guter Bahnanbindung und gesicherter Mobilität vor Ort: vom Bahnhofsshuttle über den Skibus bis zum Skiverleih. In den meisten Regionen ist die Gästekarte euer „Öffi“-Ticket.
Rund 50 Bahn-Direktverbindungen täglich und zahlreiche gut getaktete Umsteigeverbindungen bringen euch schnell und günstig nach Österreich – auch mit dem ICE. Mit ÖBB-Nightjet oder Nacht-ICE sogar im Schlaf. Selbst aus Berlin, Hamburg, NRW oder Sachsen geht es oft mit nur einem Umstieg nach Österreich, von Berlin nach München z. B. in nur 4 Stunden. Von dort ist es nicht weit nach Tirol, Salzburg, Vorarlberg oder Kärnten.
Mit der Bahn zu Österreichs Top Winter-RegionenMit ICE, Railjet und Nightjet bequem nach Österreich – ab München, Frankfurt, Berlin und vielen weiteren Städten. Vor Ort sorgt ein exzellentes Mobilitätsnetz für stressfreie Erkundung der Top-Regionen.
STEIERMARK
Direktverbindungen nach Schladming-Dachstein und Graz. Vor Ort sind Busse und Shuttleservices ideal für die Region.
OBER- UND NIEDERÖSTERREICH
Linz und St. Pölten sind gut erreichbar. Vor Ort geht’s mit Regionalzügen und Bussen schnell ans Ziel.
WIEN & BURGENLAND
25x täglich nach Wien, ideal auch für Ausflüge ins Burgenland. Vor Ort mit dem Wiener ÖPNV, Leihbikes und E-Scootern mobil.
TIROL
10x täglich in die Tiroler Alpen. In Innsbruck und Umgebung bietet der lokale Verkehr gute Anbindung für Wanderer und Urlauber.
KÄRNTEN
Tägliche Direktverbindungen nach Klagenfurt. Vor Ort seid ihr mit Bussen, Shuttles und Leihbikes flexibel unterwegs.
SALZBURG
Bis zu 18× täglich direkt nach Salzburg – 4 Züge fahren weiter bis St. Johann & ins Gasteinertal. An Wochenenden in der Saison ICE bis Zell am See. Vor Ort mobil mit Bus.
Ab 39,99 € in den Winterurlaub!
Schnell und günstig nach Österreich: Die Bahnanreise ist auch preislich attraktiv. Mit den Sparpreisen geht es schon ab 39,99 € aus Deutschland nach Österreich – solange der Vorrat reicht.
Mit dem Sparpreis sind kürzere Strecken, z. B. von München nach Wien, Tirol oder ins SalzburgerLand, bereits ab 19,99 € verfügbar.
Tickets sind bis zu 6 Monate im Voraus buchbar. Familientipp: Kinder bis einschließlich 14 Jahre reisen kostenfrei in Begleitung einer Person ab 15 Jahren. Mit der BahnCard 25 oder 50 spart ihr auf dem deutschen Streckenanteil zusätzlich 25 % auf den Sparpreis Europa.
Familienfreundlich reisen
Familien freuen sich auf spezielle Abteile im ICE, Platz zum Spielen, kleine Überraschungen und kinderfreundliche Services. Zudem gibt es kostenlose Magazine und die Kinderwelt im ICE-Portal.
Mit den Sparpreisen und BahnCard-Rabatten ist die Bahnanreise auch preislich attraktiv. Wer eine BahnCard 25 oder 50 hat, spart auf dem deutschen Streckenanteil 25 % auf den Sparpreis Europa. Zudem gibt’s mit der BahnCard für alle FlexTickets auf dem Streckenanteil in Österreich 15 % Rabatt.
Ski-Verleih für euren Winterurlaub
Euer Partner für Wintersport in Österreich. Jetzt Skiausrüstung reservieren und mit exklusivem DB-Partnerrabatt bis zu 20 % Online-Rabatt bei INTERSPORT Rent sichern – gültig in Österreich, der Schweiz und Frankreich. Die bis zu 20 % ergeben sich aus dem DB-Partnerrabatt, dem Händlerrabatt und dem Vorteil, dass Kinder bis 10 Jahre gratis leihen, wenn beide Eltern Ski oder Snowboard im selben Zeitraum ausleihen.
Nutze die bequeme Online-Reservierung: Am Abholtag steht eure Ausrüstung bereit – so startet ihr direkt in die winterlichen Alpen.
Eure Vorteile:
7 Tage fahren, nur 6 Tage zahlen (Abholung schon am Vortag ab 15 Uhr)
Gratis Modellwechsel bei Premium & Superior
Gratis Skiservice bei Superior
Über Nacht entspannt nach Österreich reisen
Mit dem ÖBB Nightjet in Kooperation mit der Deutschen Bahn reist ihr über Nacht komfortabel nach Wien, Innsbruck oder Tirol. Steigt abends ein und kommt ausgeruht am Morgen an. Wählt eure Komfortklasse: vom Liegewagen über das eigene Privatabteil bis zum Schlafwagen mit Dusche und WC. Frühstück inklusive!
Informationen Österreichische Bundesbahnen
Aktuelle Streckeninfos der ÖBB
Aktuelle Informationen zu Baustellen, Streckensperren und möglichen Fahrplanänderungen findet ihr auf der Website der ÖBB.
Bitte beachtet, dass es dadurch zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann und prüft eure Verbindung vorab.
Komfortabel reisen mit den ÖBB
Europa-Österreich in Hochgeschwindigkeit
Der Railjet verbindet die schönsten Städte Österreichs, direkte Verbindungen gibt es etwa aus Deutschland und der Schweiz.
First und Business Class
Urlaub von Anfang an mit zusätzlicher Ausstattung und Komfort in der First oder Business Class.
Reisen im eigenen Abteil
Wer Privatsphäre und Ruhe schätzt, bucht ein Privatabteil im Sitz-, Liege- oder Schlafwagen.
Zuganbindungen zu Österreichs Winter-UrlaubsregionenOb Skifahren, Winterwandern oder Wellness in den Bergen: Viele österreichische Winterziele erreicht ihr stressfrei mit dem Zug – oft direkt, manchmal mit nur einmal Umsteigen – ohne Stau und ganz im Rhythmus der Jahreszeit.
Sehr einfach (Top-Anbindung)
Gasteinertal: IC/EC-Bahnhöfe in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, sehr bequem erreichbar.
Zell am See: Bahnhof mit EC-Verbindungen aus Salzburg, Innsbruck und München, Busse in alle Täler.
Schladming-Dachstein: Bahnhof Schladming direkt im Ort, schnelle Zugverbindungen aus Salzburg und Wien.
Kitzbühel: Direkter Bahnanschluss mit IC/EC, ICE aus Deutschland und der Schweiz.
Stubaital: Ab Innsbruck direkt mit der Stubaitalbahn – die Tram fährt dann bis ins Tal.
Zillertal: Bahnhof in Jenbach, anschließend eigene Zillertalbahn und dichtes Busnetz.
Einfach (gut erreichbar, mit Umstieg)
Ötztal: IC/EC bis Ötztal Bahnhof, weiter per Bus tief ins Tal bis Gurgl.
Wilder Kaiser: Zug bis Wörgl oder Kufstein, weiter mit regelmäßigem Busverkehr.
Arlberg: Bahnhof St. Anton und Langen am Arlberg mit internationalen Railjet-Verbindungen.
Montafon: Zug bis Bludenz, weiter mit der Montafonerbahn bis Schruns, Busverbindungen im Tal.