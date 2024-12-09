Die schönsten Plätze und Orte in Österreich
Beeindruckende Naturwunder und versteckte Kulturschätze
Menschen erschaffen erstaunliche kulturelle Wunderwerke, bewirken Meisterleistungen. Aber nichts davon ist vergleichbar mit den atemberaubenden Schöpfungen der Natur. In Österreich gibt es besonders viele dieser echten Naturwunder: Gigantische Granitriesen, tosende Wasserfälle, Schluchten und mäandernde Flussläufe faszinieren ebenso wie Seen im Gebirge und skurrile Baumformationen.
Die Menschen haben zwar nichts davon geschaffen – und doch nehmen die Regionen kulturell, ökologisch und nachhaltig ihre Pflicht besonders ernst, auf all die Naturwunder zu achten, für die das Land bekannt ist. Und natürlich ebenso auf die kleinen feinen Kulturschätze, die wir hier vorstellen. So kommt es übrigens, dass Österreich in echt genauso traumhaft schön ist wie auf den Bildern.
Die schönsten Plätze und Orte in den Alpen
Die Schönheit des alpinen Naturschauspiels ist am Berg, auf Almwiesen, im Wald und entlang von Flüssen zu spüren. Die Gebirgsmassive der österreichischen Alpen ziehen sich vom Westen bis in den Osten und sind seit Jahrtausenden ein besiedelter Lebensraum.
Hier treffen steile Gipfel auf sanfte Almen. Morgens, wenn die Sonne ins Tal fällt, erwacht die Natur. Klare Bergluft erfrischt, während der Blick über Wiesen und Wälder streift. Wo Murmeltiere pfeifen und Adler kreisen, wird die enge Verbindung zur Natur – das legendäre alpine Lebensgefühl – spürbar.
Weitere Naturschauplätze in Österreichs Alpen
Die schönsten Plätze und Orte am Wasser
Berge und Wasser gehören in Österreich zusammen. Zu erleben ist das kostbare Element mit Gebirgsbächen, mächtigen Flüssen, Badeseen und tosenden Wasserfällen. Klar und rein, denn in Österreich kommt das Wasser aus Quellen und Grundwasser – ein Reichtum, in dem das Land als eines der wasserreichsten Länder der Welt, buchstäblich badet.
Die Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern gehören mit 380 Metern Fallhöhe zu den höchsten Wasserfällen Europas. Über drei Stufen stürzt das Wasser in die Tiefe und bietet ein beeindruckendes Naturschauspiel. Wer sich und seinen Atemwegen etwas Gutes tun will, genießt den feinen Sprühnebel: Den Wassertröpfchen wird eine gesundheitsfördernde Wirkung auf Lunge und Immunsystem nachgesagt.
Weitere Naturschauplätze am Wasser
Naturwunder der Geologie
Gebilde und Objekte aus Österreichs Landschaftsprofil, die sich niemand anderer ausgedacht hat als die Natur. Die geologische Beschaffenheit, Eiszeiten, Klimazone, Fauna und Flora – viele Kriterien schufen den beeindruckenden landschaftlichen Mix, der sich uns heute als reinste (Natur-)Wundertüte präsentiert.
Eines dieser Naturwunder ist die Schlögener Donau-Schlinge, eine markante Flussschleife der Donau in Oberösterreich. Bekannt für ihre einzigartige Natur, bietet die Schleife einen weiten Blick auf das Flusstal und ist ein beliebtes Ziel für Wanderungen, Radtouren und Bootsfahrten. Die Schlögener Donau-Schlinge ist Teil des UNESCO-Biosphärenparks und ein Symbol für die natürliche Schönheit und geologische Geschichte der Region.
Weitere Naturwunder der Geologie
Versteckte Kulturschätze
Österreich ist reich an versteckten kulturellen Besonderheiten – oft abseits der üblichen Pfade gelegen. Viele kleinere Städte und Dörfer beherbergen gut erhaltene Schlösser, kleine Kirchen, traditionelle Handwerkskunst und historische Stätten. Diese Schätze bieten einen authentischen Einblick in die Geschichte und Kultur des Landes.
Bemerkenswert ist die Burg Landskron in Kärnten, die über Villach thront. Herrliche Aussicht, ein Gourmetrestaurant und Greifvogelvorführungen sind die Highlights. Das Greifvogelzentrum ist ein international anerkanntes Naturschutzzentrum.
Weitere verborgene Kulturschätze
Wie schützen wir die Bergwelt?
Alles, was auf den Berg mitgebracht wird, auch wieder mitnehmen und entsorgen – Taschentücher, Verpackungen, Trinkflaschen, etc.
Immer den beschilderten Wanderwegen nach! So bleiben Tiere und Jungwälder ungestört.
Achtsam mit der Tierwelt umgehen! Kühe, Schafe und Wildtiere nur aus der Ferne beobachten.
Das gut ausgebaute Netz an Regionalbahnen und Wanderbussen nutzen.
Hütten zur Einkehr wählen, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagieren.
Begeistert eure Kinder für die Natur! Was die Kleinen kennen, werden sie auch wertschätzen.
Biodiversität schützen: Die Ranger:innen der Nationalparks zeigen, wie's geht.