Die Alpen in Österreich

Bergsteigerdörfer in den Alpen

Fernab von Lärm und Hektik scheint die Zeit in den Bergsteigerdörfern stehen geblieben zu sein. Und das ist so gewollt: Die Schönheit liegt hier in der Tradition, in Ursprünglichkeit und in der Kultur. Das alpine Flair und die typische Berg- und Dorfwelt sind erhalten geblieben.

Auf Annehmlichkeiten und Komfort muss keineswegs verzichtet werden. Schließlich werden Genuss und Kultur in den Bergsteigerdörfern besonders geschätzt. Und ob sich die Gäste in den Bergen einem guten Buch widmen oder lieber klettern, wandern oder mountainbiken – das entscheidet jede:r Naturliebhaber:in ganz allein.