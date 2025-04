Un voyage à travers 4 zones climatiques Tour du Grossglockner

La route la plus emblématique d’Autriche ? La route alpine du Großglockner. Ce parcours alpin spectaculaire, qui commence à Zell am See et traverse Bruck jusqu’en Carinthie, serpente sur 48 kilomètres à travers les paysages grandioses du parc national Hohe Tauern. Plus de 1 500 mètres de dénivelé, une succession de prairies, d’alpages, de sommets rocheux et de glaciers... jusqu’au géant autrichien : le Großglockner, 3.798 mètres d’altitude. Deux arrêts incontournables : l’Edelweißspitze et la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. À ce stade, difficile de ne pas se laisser gagner par un profond soupir d’émerveillement.

Après un arrêt à Heiligenblut, dominé par sa flèche gothique et le Großglockner en arrière-plan, le voyage continue vers Lienz, niché au pied des imposantes Dolomites. Puis direction Matrei in Osttirol, au cœur du parc national Hohe Tauern. Le retour s’opère via le tunnel du Felbertauern, ramenant en douceur vers Zell am See. Un itinéraire qui conjugue patrimoine, nature et panoramas inoubliables.