Haute-Autriche : paradis fruitier

Plus de 11.000 poiriers, 7.000 pommiers, des pruniers, des cognassiers et des sorbiers des oiseleurs : on ne peut qu'imaginer ce qui se passe dans les vergers du domaine de Hans Reisetbauer à Kirchberg-Thening lors de la récolte. À l'origine, il s'agissait d'une exploitation agricole traditionnelle, mais aujourd'hui, il s'agit de l'une des distilleries les plus modernes du pays. Outre des eaux-de-vie de fruits primées, on y produit également des eaux-de-vie de carotte, de gingembre et d'alisier - Hans Reisetbauer aime bien s'essayer. Il y a aussi du whisky, du gin, de la vodka et du rhum. L'eau utilisée pour les spiritueux fins provient d'un alpage du Mühlviertel : elle est particulièrement douce et tendre.