Restaurants à l'ambiance particulière dans le SalzburgerLand

Le lac turquoise de Fuschl constitue le décor du Brunnwirt, où, dans une maison vieille de 600 ans, le poisson frais et d'autres ingrédients de la région sont mis en valeur avec beaucoup d'ambition. Le restaurant décontracté Flos est merveilleusement situé au bord du lac Zellersee, les plats régionaux aux accents modernes sont originaux - même visuellement, d'ailleurs. De son côté, le restaurant Weyringer se trouve au bord du lac Wallersee et propose une cuisine cosmopolite et riche en arômes qui transforme les prétendues contradictions en harmonie. Les contrastes jouent également un rôle au Paradoxon à Salzbourg, où des plats non conventionnels sont servis de manière puriste à partir d'ingrédients simples - les surprises sont programmées. Au Forsthofgut à Leogang, entouré de prairies et de forêts, on cuisine dans un cadre exclusif (10 places) devant une cuisine ouverte, on propose des plats alpins et méditerranéens, végétaliens ou "résolument régionaux".